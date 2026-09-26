Magyar Péter: jön a vagyonadó, a kiterjesztett kata, az új legfőbb ügyész és a több pénz az egészségügybe
Kiterjesztik a katát, több pénzt költenek az egészségügyre, érkezik a vagyonadó, és heteken belül lehet új legfelsőbb ügyész – többek közt ezekről a témákról közölt részleteket Magyar Péter országjárásán Szolnokon vasárnap.
Már is rengeteg vállalásunkat teljesíteni tudtuk, és folyamatban van több tucat vállalásunk teljesítése – számolt be a miniszterelnök, megismételve gyakran hangoztatott gondolatát: ez annak ellenére történt, hogy a vártnál is rosszabb állapotban vették át a költségvetést az előző kormánytól.
Megismételte, amit a nyáron a parlamentben már elmondott, de nem figyelt fel rá a sajtó és a pénzügyi piacok:
Voltak hetek a Tisza kormányalapítása közben, amikor majdnem fizetésképtelen lett a hazánk.
"Csak annak köszönhetően nem lettünk fizetésképtelenek – tette hozzá –, hogy volt egy koherens gazdasági költségvetési programunk. és a piacok, legyenek külföldi vagy belföldi szereplői, bizalmat szavaztak a Tisza-kormánynak."
Magyar Péter elárulta, kit irígyel
Saját munkatempójának illusztrálásaként a kormányfő arról beszélt, a Tisza-szigetek tagjai közül sokan pihentek mostanában, "jól tettétek, irigykedtem is egy kicsit". Majd hozzátette: találkozójukon megkérdezte a bizonnyal nála is elfoglaltabb pápát, van-e ideje pihenni, szokott-e járni Castel Gandolfóba, a pápai nyári rezidenciára, és ő azt mondta, "nagyon is, heti egyszer szokott lovagolni, teniszezni". Magyar Péternek azonban, mint mondta, nem volt lehetősége pihenni.
Még idén jön a várólista-csökkentési program, jövőre a plusz 500 milliárd
A kormány friss döntéseiről szólva Magyar Péter elmondzta: több tízmilliárd forintba kerülő várólista-csökkentési programot fogadtak el, ami még idén elindul, "de legkésőbb január elsőjétől látszania kell".
Először azokra a betegségekre alkalmazzák, ahol a leghosszabbak a várólisták:
- csípőprobléma,
- térdprotézis,
- vagy éppen szürkehályog probléma van – mondta. Több tízmilliárd forint áll rendelkezésre, hogy új orvosi csapatok jöhessenek létre, hogy ne csak 8 órában végezzék el a beavatkozásokat, hanem akár, ha kell, éjszaka is – ígérte a kormányfő.
A miniszterelnök egyúttal hozzátette: hiába kérdőjelezi meg az ellenzék, teljesülni fog a Tisza Párt választási ígérete: "z egészségügy 500 milliárd forinttal többet fog kapni 2027-ben, a Tisza kormány első teljes évében, mint amennyit kapott 2026-ban".
Százezerrel többen fizethetik a katát, de többet
A miniszterelnök elmondta: jelenleg is dolgozik a pénzügyminisztérium egy olyan megoldáson, ami akár 100 ezer vagy több mint 100 ezer kisadózó csatlakozását jelentheti a katához, "ehhez a rendkívül kedvező adózási formához".
Ismét lehetővé tennék, hogy ne csak magánszemélyeknek számlázhassanak a katával adózók, hanem cégeknek, szervezeteknek is. Szeretnénk kiterjeszteni a jogosultat körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra is, hogy akik a főállásuk mellett nyugdíjasként vagy egyetem mellett dolgoznak, ők is igénybe vehessen a katázást – mondta.
Kiemelt egy fontos részletet: a korábbi rendszer nem gondoskodott arról, hogy a katával adózók táppénzhez, anyasági ellátáshoz jussanak, illetve nyugdíjat kapjanak. A kata adózással fizetendő havi adót fel kell emelni – mondta –, vagy egy lépésben jelentősen, vagy akár két kisebb lépésben. Csak engedélyezheti egy felelős kormány a kata kiterjesztését, hogy a katázók megkapják az említett juttatásokat – szögezte le, és előrevetítette: "18-ról 19 millió forintra felemeljük az éves bevétel összeghatárát".
Magyar Péter bírálta az ügyészséget és gyors kinevezést helyezett kilátásba az élére
Ezután a kormányfő hosszasan arról beszélt, hogy "az út a börtönbe program", azaz az előző években történt korrupciós ügyek feltárása fel fog gyorsulni. Több ügyet sorolt fel, majd hozzátette: "Ehhez képest az ügyészségen nem nagyon őrölnek az Isten malmai".
Ha rajtunk múlik, reményeink szerint egy-két héten belül lesz új legfőbb ügyésze is Magyarországnak – mondta Magyar Péter, "ehhez persze olyan jelöltet kell kapnunk, akit a Tisza meg tud szavazni, aki vissza tudja állítani a finoman szólva is megrendült bizalmat a legfőbb ügyészségben."
Baka András köztársasági elnök jelöltjét a kormánypárti többségi parlamenti frakció nem hajlandó megszavazni. Miképp oldódhat meg a patthelyzet, erről további részletet a miniszterelnök nem közölt.
Azt viszont elmondta: hétfőn az újonnan létrehozott vagyonvédelmi hivatal elnöke, Unger Anna és az elnökhelyettes Tasnádi Katalin, "az ország egyik legjobb ügyésze", bejelentik, hogy melyik négy konkrét ügyjel kezdi meg a munkáját a hivatal.
Jön a vagyonadó is
Magyar Péter elmondta: a vagyonadó az egyik legfontosabb és legtámogatottabb vállalás volt a Tisza Párt választási programjában,
"január 1-től pedig jön a valóságban". Részletekről nem kívánt beszélni a pénzügyminiszter előtt, de annyit elárult, hogy egy bizonyos vagyonhatár, "mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1 százalék lesz a befizetendő magyar adó, hanem több".
Kínos fordulat: nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter, Kármán András nem talál 450 milliárd forintot – valami nem stimmel a vagyonadóval, ez még fájhat a költségvetésnek
Korántsem ígérkezik akkora sikertörténetnek az 1 milliárd forint fölötti vagyonnal rendelkezők megadóztatása, mint ahogy Magyar Péter a kampányban előrejelezte. A miniszterelnök még pár hete is arról beszélt, hogy 300-600 milliárd forint bevétele lehet a költségvetésnek a vagyonadóból, ugyanakkor a lapunkhoz eljutott információk szerint ennek csak a töredékét várja a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium.
Magyar Péter azt is közölte: "pár napon belül beadjuk azt a törvényjavaslatot, hogy a volt köztársasági elnökök, különösképpen azoknak, akik nem költötték ki a ciklusokat, mert lemondtak, vagy le kellett mondaniuk, azoknak megvonjuk ezeket a sokmilliós utatásait. Nem gondolnám, hogy ezt nekünk kell fizetni."