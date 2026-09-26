Magyar Péter: jön a vagyonadó, a kiterjesztett kata, az új legfőbb ügyész és a több pénz az egészségügybe

Kiterjesztik a katát, több pénzt költenek az egészségügyre, érkezik a vagyonadó, és heteken belül lehet új legfelsőbb ügyész – többek közt ezekről a témákról közölt részleteket Magyar Péter országjárásán Szolnokon vasárnap.

Magyar Péter többek közt rövidebb kórházi várakozást ígért Szolnokon, és az előző kormányt és az ügyészséget ostorozta Fotó: NurPhoto via AFP

Már is rengeteg vállalásunkat teljesíteni tudtuk, és folyamatban van több tucat vállalásunk teljesítése – számolt be a miniszterelnök, megismételve gyakran hangoztatott gondolatát: ez annak ellenére történt, hogy a vártnál is rosszabb állapotban vették át a költségvetést az előző kormánytól.

Megismételte, amit a nyáron a parlamentben már elmondott, de nem figyelt fel rá a sajtó és a pénzügyi piacok:

Voltak hetek a Tisza kormányalapítása közben, amikor majdnem fizetésképtelen lett a hazánk.

"Csak annak köszönhetően nem lettünk fizetésképtelenek – tette hozzá –, hogy volt egy koherens gazdasági költségvetési programunk. és a piacok, legyenek külföldi vagy belföldi szereplői, bizalmat szavaztak a Tisza-kormánynak."

Magyar Péter elárulta, kit irígyel

Saját munkatempójának illusztrálásaként a kormányfő arról beszélt, a Tisza-szigetek tagjai közül sokan pihentek mostanában, "jól tettétek, irigykedtem is egy kicsit". Majd hozzátette: találkozójukon megkérdezte a bizonnyal nála is elfoglaltabb pápát, van-e ideje pihenni, szokott-e járni Castel Gandolfóba, a pápai nyári rezidenciára, és ő azt mondta, "nagyon is, heti egyszer szokott lovagolni, teniszezni". Magyar Péternek azonban, mint mondta, nem volt lehetősége pihenni.

Még idén jön a várólista-csökkentési program, jövőre a plusz 500 milliárd

A kormány friss döntéseiről szólva Magyar Péter elmondzta: több tízmilliárd forintba kerülő várólista-csökkentési programot fogadtak el, ami még idén elindul, "de legkésőbb január elsőjétől látszania kell".

Először azokra a betegségekre alkalmazzák, ahol a leghosszabbak a várólisták:

csípőprobléma,

térdprotézis,

vagy éppen szürkehályog probléma van – mondta. Több tízmilliárd forint áll rendelkezésre, hogy új orvosi csapatok jöhessenek létre, hogy ne csak 8 órában végezzék el a beavatkozásokat, hanem akár, ha kell, éjszaka is – ígérte a kormányfő.

A miniszterelnök egyúttal hozzátette: hiába kérdőjelezi meg az ellenzék, teljesülni fog a Tisza Párt választási ígérete: "z egészségügy 500 milliárd forinttal többet fog kapni 2027-ben, a Tisza kormány első teljes évében, mint amennyit kapott 2026-ban".