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Magyar Péter: jön a vagyonadó, a kiterjesztett kata, az új legfőbb ügyész és a több pénz az egészségügybe

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Szolnokon folytatatta országjárását szombaton a kormányfő. Magyar Péter régi ígéreteket erősített meg a város főterén, és részleteket közölt új intézkedésekről, amilyen például a kata kiterjesztése.
Pető Sándor
2026.09.26, 17:47
Frissítve: 2026.09.26, 19:25

Kiterjesztik a katát, több pénzt költenek az egészségügyre, érkezik a vagyonadó, és heteken belül lehet új legfelsőbb ügyész – többek közt ezekről a témákról közölt részleteket Magyar Péter országjárásán Szolnokon vasárnap.

Magyar Péter többek közt rövidebb kórházi várakozást ígért Szolnokon, és az előző kormányt és az ügyészséget ostorozta
Magyar Péter többek közt rövidebb kórházi várakozást ígért Szolnokon, és az előző kormányt és az ügyészséget ostorozta Fotó: NurPhoto via AFP

Már is rengeteg vállalásunkat teljesíteni tudtuk, és folyamatban van több tucat vállalásunk teljesítése – számolt be a miniszterelnök, megismételve gyakran hangoztatott gondolatát: ez annak ellenére történt, hogy a vártnál is rosszabb állapotban vették át a költségvetést az előző kormánytól.

Megismételte, amit a nyáron a parlamentben már elmondott, de nem figyelt fel rá a sajtó és a pénzügyi piacok: 

Voltak hetek a Tisza kormányalapítása közben, amikor majdnem fizetésképtelen lett a hazánk. 

"Csak annak köszönhetően nem lettünk fizetésképtelenek – tette hozzá –, hogy volt egy koherens gazdasági költségvetési programunk. és a piacok, legyenek külföldi vagy belföldi szereplői, bizalmat szavaztak a Tisza-kormánynak."

Magyar Péter elárulta, kit irígyel

Saját munkatempójának illusztrálásaként a kormányfő arról beszélt, a Tisza-szigetek tagjai közül sokan pihentek mostanában, "jól tettétek, irigykedtem is egy kicsit". Majd hozzátette: találkozójukon megkérdezte a bizonnyal nála is elfoglaltabb pápát, van-e ideje pihenni, szokott-e járni Castel Gandolfóba, a pápai nyári rezidenciára, és ő azt mondta, "nagyon is, heti egyszer szokott lovagolni, teniszezni". Magyar Péternek azonban, mint mondta, nem volt lehetősége pihenni.

Még idén jön a várólista-csökkentési program, jövőre a plusz 500 milliárd

A kormány friss döntéseiről szólva Magyar Péter elmondzta:  több tízmilliárd forintba kerülő várólista-csökkentési programot fogadtak el, ami még idén elindul, "de legkésőbb január elsőjétől látszania kell".

Először azokra a betegségekre alkalmazzák, ahol a leghosszabbak a várólisták:

  • csípőprobléma, 
  • térdprotézis, 
  • vagy éppen szürkehályog probléma van – mondta. Több tízmilliárd forint áll rendelkezésre, hogy új orvosi csapatok jöhessenek létre, hogy ne csak 8 órában végezzék el a beavatkozásokat, hanem akár, ha kell, éjszaka is – ígérte a kormányfő.

A miniszterelnök egyúttal hozzátette: hiába kérdőjelezi meg az ellenzék, teljesülni fog a Tisza Párt választási ígérete: "z egészségügy  500 milliárd forinttal többet fog kapni 2027-ben, a Tisza kormány első teljes évében, mint amennyit kapott 2026-ban".

Százezerrel többen fizethetik a katát, de többet

A miniszterelnök elmondta: jelenleg is dolgozik a pénzügyminisztérium egy olyan megoldáson, ami akár 100 ezer vagy több mint 100 ezer kisadózó csatlakozását jelentheti a katához, "ehhez a rendkívül kedvező adózási formához".

Ismét lehetővé tennék, hogy ne csak magánszemélyeknek számlázhassanak a katával adózók, hanem cégeknek, szervezeteknek is. Szeretnénk kiterjeszteni a jogosultat körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra is, hogy akik a főállásuk  mellett nyugdíjasként vagy egyetem mellett dolgoznak, ők is igénybe vehessen a katázást – mondta.

Kiemelt egy fontos részletet: a korábbi rendszer nem gondoskodott arról, hogy a katával adózók táppénzhez, anyasági ellátáshoz jussanak, illetve nyugdíjat kapjanak. A kata adózással fizetendő havi adót fel kell emelni – mondta –, vagy egy lépésben jelentősen, vagy akár két kisebb lépésben. Csak engedélyezheti egy felelős kormány a kata kiterjesztését, hogy a katázók megkapják az említett juttatásokat – szögezte le, és előrevetítette: "18-ról 19 millió forintra felemeljük az éves bevétel összeghatárát".

Magyar Péter bírálta az ügyészséget és gyors kinevezést helyezett kilátásba az élére

Ezután a kormányfő hosszasan arról beszélt, hogy "az út a börtönbe program", azaz az előző években történt korrupciós ügyek feltárása fel fog gyorsulni. Több ügyet sorolt fel, majd hozzátette: "Ehhez képest az ügyészségen nem nagyon őrölnek az Isten malmai".

Ha rajtunk múlik, reményeink szerint egy-két héten belül lesz új legfőbb ügyésze is Magyarországnak – mondta Magyar Péter, "ehhez persze olyan jelöltet kell kapnunk, akit a Tisza meg tud szavazni, aki vissza tudja állítani a finoman szólva is megrendült bizalmat a legfőbb ügyészségben." 

Baka András köztársasági elnök jelöltjét a kormánypárti többségi parlamenti frakció nem hajlandó megszavazni.  Miképp oldódhat meg a patthelyzet, erről további részletet a miniszterelnök nem közölt.

Azt viszont elmondta: hétfőn az újonnan létrehozott vagyonvédelmi hivatal elnöke, Unger Anna és az elnökhelyettes Tasnádi Katalin, "az ország egyik legjobb ügyésze", bejelentik, hogy melyik négy konkrét ügyjel kezdi meg a munkáját a hivatal.

Jön a vagyonadó is

Magyar Péter elmondta: a vagyonadó az egyik legfontosabb és legtámogatottabb vállalás volt a Tisza Párt választási programjában, 

"január 1-től pedig jön a valóságban". Részletekről nem kívánt beszélni a pénzügyminiszter előtt, de annyit elárult, hogy egy bizonyos vagyonhatár, "mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1 százalék lesz a befizetendő magyar adó, hanem több".  

Kínos fordulat: nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter, Kármán András nem talál 450 milliárd forintot – valami nem stimmel a vagyonadóval, ez még fájhat a költségvetésnek
Korántsem ígérkezik akkora sikertörténetnek az 1 milliárd forint fölötti vagyonnal rendelkezők megadóztatása, mint ahogy Magyar Péter a kampányban előrejelezte. A miniszterelnök még pár hete is arról beszélt, hogy 300-600 milliárd forint bevétele lehet a költségvetésnek a vagyonadóból, ugyanakkor a lapunkhoz eljutott információk szerint ennek csak a töredékét várja a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium.

Magyar Péter azt is közölte: "pár napon belül beadjuk azt a törvényjavaslatot, hogy a volt köztársasági elnökök, különösképpen azoknak, akik nem költötték ki a ciklusokat, mert lemondtak, vagy le kellett mondaniuk, azoknak megvonjuk ezeket a sokmilliós utatásait. Nem gondolnám, hogy ezt nekünk kell fizetni."

adó
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