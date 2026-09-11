Állítják az oroszok: rájöttek, hogyan akarja Magyarország elzárni a Barátság vezetéken az olajat és a Török Áramlaton a gázt – Magyar Péter kártérítést követel von der Leyentől?

A magyar kormány azt tervezi, hogy az Európai Unió új, hétéves költségvetésébe kompenzációs kifizetéseket javasol azoknak a tagállamoknak, amelyek lemondanak az Oroszországból származó energiahordozók behozataláról – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Csoport (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország) Pozsonyban tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón, írja a Tass.

Magyar Péter, Ursula von der Leyen/Fotó: AFP / AFP

Magyar Péter szerint rendkívül nehéz a helyzet az energiapiacon

„Azt szeretném látni az EU hétéves költségvetésében, hogy konkrét, számokkal alátámasztott javaslatok szerepelnek a közép-európai vállalatok támogatására, az orosz gázról és olajról való leválás elősegítésére, a fosszilis tüzelőanyagokról más energiaforrásokra való teljes átállásra, valamint az energiahordozók tárolási kapacitásának fejlesztésére. Úgy gondolom, ez teljesen ésszerű megközelítés”

– mondta Magyar.

A miniszterelnök szerint világszerte továbbra is rendkívül nehéz a helyzet az energiapiacon, többek között benzin- és dízelhiány is tapasztalható.

„Az uniós tagállamok költségvetései nem képesek elviselni ekkora pénzügyi terhet, ráadásul az üzemanyagokra vonatkozó ársapkák fenntartása elkerülhetetlenül hiányhoz vezet. Abban egyetértettünk, hogy ez a helyzet elfogadhatatlan”

– fogalmazott.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az EU-ban egyelőre nem hallani mást, csak hangzatos jelszavakat a verseny védelméről, miközben „a közép-európai vállalatok sorra mennek csődbe, mert nem tudják kifizetni a villany- és gázszámláikat”.

„Minden európai számára – legyen portugál, olasz, ír vagy szlovák – konkrét javaslatokra van szükségünk. Mindenekelőtt azt kell megértenünk, hogy pontosan miként tudunk segíteni a vállalkozásainknak” – hangsúlyozta Magyar.

A Tisza Párt választási programjában vállalta, hogy 2035-ig megszünteti Magyarország energiafüggőségét Oroszországtól. A dokumentum ugyanakkor nem részletezte, ezt pontosan milyen eszközökkel kívánják megvalósítani.

A Magyar-kormány hivatalba lépése után megerősítette, hogy továbbra is törekszik erre a célra, és diverzifikálni kívánja az energiahordozók beszerzési forrásait. Egyúttal elismerte, hogy Magyarország jelenleg nem tud lemondani az orosz olajról és gázról, ezért ezen a területen továbbra is együttműködik Oroszországgal.

Magyarország továbbra is kőolajának nagy részét a Barátság kőolajvezetéken, földgázát pedig a Török Áramlaton, illetve annak Bulgárián és Szerbián keresztül vezető leágazásain keresztül szerzi be.