Állítják az oroszok: rájöttek, hogyan akarja Magyarország elzárni a Barátság vezetéken az olajat és a Török Áramlaton a gázt – Magyar Péter kártérítést követel von der Leyentől?
A magyar kormány azt tervezi, hogy az Európai Unió új, hétéves költségvetésébe kompenzációs kifizetéseket javasol azoknak a tagállamoknak, amelyek lemondanak az Oroszországból származó energiahordozók behozataláról – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Csoport (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország) Pozsonyban tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón, írja a Tass.
Magyar Péter szerint rendkívül nehéz a helyzet az energiapiacon
„Azt szeretném látni az EU hétéves költségvetésében, hogy konkrét, számokkal alátámasztott javaslatok szerepelnek a közép-európai vállalatok támogatására, az orosz gázról és olajról való leválás elősegítésére, a fosszilis tüzelőanyagokról más energiaforrásokra való teljes átállásra, valamint az energiahordozók tárolási kapacitásának fejlesztésére. Úgy gondolom, ez teljesen ésszerű megközelítés”
– mondta Magyar.
A miniszterelnök szerint világszerte továbbra is rendkívül nehéz a helyzet az energiapiacon, többek között benzin- és dízelhiány is tapasztalható.
„Az uniós tagállamok költségvetései nem képesek elviselni ekkora pénzügyi terhet, ráadásul az üzemanyagokra vonatkozó ársapkák fenntartása elkerülhetetlenül hiányhoz vezet. Abban egyetértettünk, hogy ez a helyzet elfogadhatatlan”
– fogalmazott.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az EU-ban egyelőre nem hallani mást, csak hangzatos jelszavakat a verseny védelméről, miközben „a közép-európai vállalatok sorra mennek csődbe, mert nem tudják kifizetni a villany- és gázszámláikat”.
„Minden európai számára – legyen portugál, olasz, ír vagy szlovák – konkrét javaslatokra van szükségünk. Mindenekelőtt azt kell megértenünk, hogy pontosan miként tudunk segíteni a vállalkozásainknak” – hangsúlyozta Magyar.
A Tisza Párt választási programjában vállalta, hogy 2035-ig megszünteti Magyarország energiafüggőségét Oroszországtól. A dokumentum ugyanakkor nem részletezte, ezt pontosan milyen eszközökkel kívánják megvalósítani.
A Magyar-kormány hivatalba lépése után megerősítette, hogy továbbra is törekszik erre a célra, és diverzifikálni kívánja az energiahordozók beszerzési forrásait. Egyúttal elismerte, hogy Magyarország jelenleg nem tud lemondani az orosz olajról és gázról, ezért ezen a területen továbbra is együttműködik Oroszországgal.
Magyarország továbbra is kőolajának nagy részét a Barátság kőolajvezetéken, földgázát pedig a Török Áramlaton, illetve annak Bulgárián és Szerbián keresztül vezető leágazásain keresztül szerzi be.
Orbán Viktor korábbi kormánya szerint 2025-ben
- több mint 8,5 millió tonna kőolaj
- és több mint 7 milliárd köbméter földgáz
érkezett Magyarországra Oroszországból.
Orbán Anita most nagyon kihúzta a gyufát az oroszoknál
Nem hagyta szó nélkül a magyarországi orosz nagykövetség Orbán Anita legutóbbi dilomáciai lépését. A budapesti központ szokatlan és kifejezetten éles hangvételű közleményt tett közzé a közösségi médiában, ami nyilvánvalóan összefüggésben áll az elmúlt napokban határozottan ellenségessé váló viszonyhoz a két ország között.
Reméljük, hogy gyümölcsöző kooperációjuk eredményeképpen első osztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve
– szerepel az egyértelműen baljós hangvételő hivatalos orosz kommunikációban.