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orosz gázfüggőség
üzemanyag
energiapiac

Állítják az oroszok: rájöttek, hogyan akarja Magyarország elzárni a Barátság vezetéken az olajat és a Török Áramlaton a gázt – Magyar Péter kártérítést követel von der Leyentől?

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Kompenzációt várna az Európai Uniótól Magyarország és a többi tagállam az orosz energiahordozókról való leválás költségeinek fedezésére – közölte a magyar kormányfő a V4-ek pozsonyi csúcstalálkozója után. Magyar Péter szerint konkrét, számokkal alátámasztott uniós támogatásra van szükség, miközben az energiaárak és az ellátási problémák egyre nagyobb terhet rónak a közép-európai vállalatokra.
VG
2026.09.11, 06:50

A magyar kormány azt tervezi, hogy az Európai Unió új, hétéves költségvetésébe kompenzációs kifizetéseket javasol azoknak a tagállamoknak, amelyek lemondanak az Oroszországból származó energiahordozók behozataláról – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Csoport (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország) Pozsonyban tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón, írja a Tass.

Magyar Péter, Ursula von der Leyen
Magyar Péter, Ursula von der Leyen/Fotó: AFP /  AFP

Magyar Péter szerint rendkívül nehéz a helyzet az energiapiacon

„Azt szeretném látni az EU hétéves költségvetésében, hogy konkrét, számokkal alátámasztott javaslatok szerepelnek a közép-európai vállalatok támogatására, az orosz gázról és olajról való leválás elősegítésére, a fosszilis tüzelőanyagokról más energiaforrásokra való teljes átállásra, valamint az energiahordozók tárolási kapacitásának fejlesztésére. Úgy gondolom, ez teljesen ésszerű megközelítés”

– mondta Magyar.

A miniszterelnök szerint világszerte továbbra is rendkívül nehéz a helyzet az energiapiacon, többek között benzin- és dízelhiány is tapasztalható. 

„Az uniós tagállamok költségvetései nem képesek elviselni ekkora pénzügyi terhet, ráadásul az üzemanyagokra vonatkozó ársapkák fenntartása elkerülhetetlenül hiányhoz vezet. Abban egyetértettünk, hogy ez a helyzet elfogadhatatlan”

– fogalmazott.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az EU-ban egyelőre nem hallani mást, csak hangzatos jelszavakat a verseny védelméről, miközben „a közép-európai vállalatok sorra mennek csődbe, mert nem tudják kifizetni a villany- és gázszámláikat”.

„Minden európai számára – legyen portugál, olasz, ír vagy szlovák – konkrét javaslatokra van szükségünk. Mindenekelőtt azt kell megértenünk, hogy pontosan miként tudunk segíteni a vállalkozásainknak” – hangsúlyozta Magyar.

A Tisza Párt választási programjában vállalta, hogy 2035-ig megszünteti Magyarország energiafüggőségét Oroszországtól. A dokumentum ugyanakkor nem részletezte, ezt pontosan milyen eszközökkel kívánják megvalósítani.

A Magyar-kormány hivatalba lépése után megerősítette, hogy továbbra is törekszik erre a célra, és diverzifikálni kívánja az energiahordozók beszerzési forrásait. Egyúttal elismerte, hogy Magyarország jelenleg nem tud lemondani az orosz olajról és gázról, ezért ezen a területen továbbra is együttműködik Oroszországgal.

Magyarország továbbra is kőolajának nagy részét a Barátság kőolajvezetéken, földgázát pedig a Török Áramlaton, illetve annak Bulgárián és Szerbián keresztül vezető leágazásain keresztül szerzi be.

Orbán Viktor korábbi kormánya szerint 2025-ben 

  • több mint 8,5 millió tonna kőolaj 
  • és több mint 7 milliárd köbméter földgáz 

érkezett Magyarországra Oroszországból.

Orbán Anita most nagyon kihúzta a gyufát az oroszoknál

Nem hagyta szó nélkül a magyarországi orosz nagykövetség Orbán Anita legutóbbi dilomáciai lépését. A budapesti központ szokatlan és kifejezetten éles hangvételű közleményt tett közzé a közösségi médiában, ami nyilvánvalóan összefüggésben áll az elmúlt napokban határozottan ellenségessé váló viszonyhoz a két ország között.

Reméljük, hogy gyümölcsöző kooperációjuk eredményeképpen első osztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve

– szerepel az egyértelműen baljós hangvételő hivatalos orosz kommunikációban.

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