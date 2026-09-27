Erről nem volt szó: Magyar Péter váratlanul nagy adóemelést jelentett be, akár százezezer embert is sújthat – teljes tévedés, amivel magyarázta és súlyos következményei lehetnek
Bár nem kapott elég figyelmet és elsikkadt a sorok között, de Magyar Péter nagyon konkrét adóemelést jelentett be szombaton délután, amikor Szolnokon beszédet tartott a tiszás szimpatizánsok előtt.
A miniszterelnök az országjárása keretében érkezett a városba, felszólalásában pedig leginkább aktuálpolitikai fejleményekre reagált, ugyanakkor több gazdasági vonatkozású bejelentést is tett.
Ezek egyike volt a kata adózás reformja, amiről több részletet is elárult. Jelezte, hogy a témában még nem született döntés, de emlékeztetett rá, hogy a kampányban vállalták a kata adózás újbóli széleskörű kiterjesztését.
Azt mondta, hogy jelenleg is dolgozik a Pénzügyminisztérium egy olyan megoldáson, ami "akár százezer vagy több mint százezer kisadózó csatlakozását jelentheti ehhez a rendkívül kedvező adónemhez". A miniszterelnöki kijelentések alapján azonban véleményes, hogy mennyiben beszélhetünk rendkívül kedvező adózásról.
Magyar Péter váratlanul adóemelést jelentett be, százezer embert fog sújtani
Az állítás szerint a cél, hogy ne csak magánszemélyeknek számlázhassanak a katások, hanem cégeknek, szervezeteknek is. Szeretnék kiterjeszteni a jogosultak körét, hogy akik a főállásuk mellett nyugdíjasként vagy egyetem mellett dolgoznak, ők is igénybe vehessék a katázást. És ezen a ponton jött a hidegzuhany.
Van azonban egy fontos részlet, amit nem szabad elfelejteni, hogyha a kata kiterjesztéséről beszélünk. Azok, akik benne voltak, vagy szeretnének újra csatlakozni, pontosan tudják, hogy miről beszélek. A korábbi rendszere a katának nem gondoskodott arról, hogy
- a benne lévők táppénzhez jussanak betegség esetén,
- vagy anyasági ellátásban részesülhessenek várandóság esetén, vagy szülés után,
- és nem gondoskodott arról, hogy a katás adózók később nyugdíjat kaphassanak, nyugdíjjogosultságot
– sorolta Magyar Péter. Szerinte mindez nem maradhat így, hiszen akkor a jelenleg katás adózásban lévők, vagy a csatlakozók egyrészt nem kapnának táppénzt, ha betegek, nem kapnának anyasági ellátást, és ami a legnagyobb probléma, hogy nyugdíjjogosultságot sem szereznének. "Nem lehet egy országban több százezer embert nyugdíj nélkül hagyni, nem csak a holnapra kell gondolni, hanem a holnap utánra is" – fogalmazott.
Itt jelentette be, hogy bármi is lesz ez a döntés, mindenképpen a kata után fizetendő havi adót fel kell emelni. Vagy egy lépésben jelentősen, vagy két kisebb lépésben.
Szerinte csak úgy lehet a katát engedélyezni, csak úgy engedélyezteti egy felelős kormány a kata kiterjesztését, hogyha később a benne lévők megkapják ezeket a juttatásokat is, mint a táppénz, a nyugdíj vagy éppen az anyasági ellátás. Megjegyezte, hogy 19 millió forintra módosítják az éves bevétel összeghatárát.
Úgyhogy el fogjuk dönteni. Megismerjük a szakmai szervezetek álláspontjait, egyeztetünk mindenkivel, és igyekszünk a jelenlegi rendszer igazságtalanságát és pontatlanságát megváltoztatni, kijavítani, és ahogy ígértük, vállaltuk széles körben lehetővé tenni újra a kata adózást. És köszönjük a türelmét mindenkinek, hiszen ez egy összetett feladat – zárta bejelentését a miniszterelnök.
Teljes tévedés, amit Magyar Péter a kata adózásról állít
Csakhogy, amivel Magyar Péter a kata havi adójának megemelését magyarázza, az teljes tévedés. A Fairconto.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy az információkat papírból olvasó Magyar Péter részéről zavarba ejtő mondatok hangzottak el a katáról.
Ezért célszerű tényként rögzíteni, hogy bár az ellátási alap valóban alacsony összeg, havi 108 ezer forint), de
a katás is kap nyugdíjat és kap táppénzt
– írja az adózási szakmai blog. Leszögezte azt is, hogy a katások esetében a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő teljes sebességgel telt és telik. Az pedig a kormány adópolitikájának hitelességét áshatja alá, hogy a kormányfő pontatlan kijelentéseket tesz.
Ugyanis a katás adózó akkor is kapna nyugdíjat, ha nagyon régóta alacsony keresetűként dolgozott és utána váltott katázásra, mert ebben az esetben jogosult a minimálnyugdíjra. Ennek kapcsán nemrég havi 120 ezer forintos összeget vezettek be. A minimálnyugdíjhoz 20 év szolgálati idő is elég, de már 15 év szolgálati idővel is lehet résznyugdíjat szerezni.
Mit okozna a kata adójának megemelése?
A lap azt is jelezte, hogy az 50 ezres adó megemelése – akár egy, akár több lépésben – egyértelműen csalódás lenne. Ezzel ugyanis nem azt a katázást hoznák vissza, amit 2022 nyarán elvesztettek az érintettek. Arra figyelmeztetett, hogy egy drasztikus adóemelés a magánfogyasztók felé teljesített szolgáltatások kifehérítését a visszájára fordíthatja.
Az adószámos magánszemély a válozásra jó eséllyel úgy reagálnának, hogy fizetnék a 2027-től várhatóan havi 13 ezer forintos fejpénzt, hogy a TAJ kártyája érvényes legyen, de közben a valós bevételeit már eltitkolná. "Az adóemelést látva a katások egy része ismét részmunkaidős, borítékos szürkezónába, vagy a teljes feketézés felé fordulna" – figyelmeztetett a Fairconto.