Erről nem volt szó: Magyar Péter váratlanul nagy adóemelést jelentett be, akár százezezer embert is sújthat – teljes tévedés, amivel magyarázta és súlyos következményei lehetnek

Bár nem kapott elég figyelmet és elsikkadt a sorok között, de Magyar Péter nagyon konkrét adóemelést jelentett be szombaton délután, amikor Szolnokon beszédet tartott a tiszás szimpatizánsok előtt.

Magyar Péter váratlanul adóemelést jelentett be, több tízezer embert fog sújtani / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök az országjárása keretében érkezett a városba, felszólalásában pedig leginkább aktuálpolitikai fejleményekre reagált, ugyanakkor több gazdasági vonatkozású bejelentést is tett.

Ezek egyike volt a kata adózás reformja, amiről több részletet is elárult. Jelezte, hogy a témában még nem született döntés, de emlékeztetett rá, hogy a kampányban vállalták a kata adózás újbóli széleskörű kiterjesztését.

Azt mondta, hogy jelenleg is dolgozik a Pénzügyminisztérium egy olyan megoldáson, ami "akár százezer vagy több mint százezer kisadózó csatlakozását jelentheti ehhez a rendkívül kedvező adónemhez". A miniszterelnöki kijelentések alapján azonban véleményes, hogy mennyiben beszélhetünk rendkívül kedvező adózásról.

Magyar Péter váratlanul adóemelést jelentett be, százezer embert fog sújtani

Az állítás szerint a cél, hogy ne csak magánszemélyeknek számlázhassanak a katások, hanem cégeknek, szervezeteknek is. Szeretnék kiterjeszteni a jogosultak körét, hogy akik a főállásuk mellett nyugdíjasként vagy egyetem mellett dolgoznak, ők is igénybe vehessék a katázást. És ezen a ponton jött a hidegzuhany.

Van azonban egy fontos részlet, amit nem szabad elfelejteni, hogyha a kata kiterjesztéséről beszélünk. Azok, akik benne voltak, vagy szeretnének újra csatlakozni, pontosan tudják, hogy miről beszélek. A korábbi rendszere a katának nem gondoskodott arról, hogy

a benne lévők táppénzhez jussanak betegség esetén,

vagy anyasági ellátásban részesülhessenek várandóság esetén, vagy szülés után,

és nem gondoskodott arról, hogy a katás adózók később nyugdíjat kaphassanak, nyugdíjjogosultságot

– sorolta Magyar Péter. Szerinte mindez nem maradhat így, hiszen akkor a jelenleg katás adózásban lévők, vagy a csatlakozók egyrészt nem kapnának táppénzt, ha betegek, nem kapnának anyasági ellátást, és ami a legnagyobb probléma, hogy nyugdíjjogosultságot sem szereznének. "Nem lehet egy országban több százezer embert nyugdíj nélkül hagyni, nem csak a holnapra kell gondolni, hanem a holnap utánra is" – fogalmazott.

Itt jelentette be, hogy bármi is lesz ez a döntés, mindenképpen a kata után fizetendő havi adót fel kell emelni. Vagy egy lépésben jelentősen, vagy két kisebb lépésben.

Szerinte csak úgy lehet a katát engedélyezni, csak úgy engedélyezteti egy felelős kormány a kata kiterjesztését, hogyha később a benne lévők megkapják ezeket a juttatásokat is, mint a táppénz, a nyugdíj vagy éppen az anyasági ellátás. Megjegyezte, hogy 19 millió forintra módosítják az éves bevétel összeghatárát.