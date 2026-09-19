Magyar Péter keményen üzent az MKIF-nek, Mészárosék jogi lépéseket fontolgatnak

Újabb üzenetet küldött Magyar Péter miniszterelnök a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek. A kormányfő szombati Facebook-bejegyzésében azt közölte: a kabinet nem kívánja továbbvinni a 2022-ben megkötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést, amelynek teljes, nominális kifizetési értékét a kormány 23 196 milliárd forintra teszi. Az MKIF ugyanakkor már jelezte, hogy vitatja a kabinet jogi érvelését, így a szerződés lezárása körül komoly jogvita is kialakulhat.

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Magyar Péter bejegyzésében rendkívül élesen, sőt durván fogalmazott, és azt állította, hogy az előző kormány a magyar és az európai uniós szabályok megsértésével kötötte meg a megállapodást. A miniszterelnök a 23 ezer milliárd forintos összeget több látványos összehasonlítással igyekezett érzékeltetni: számítása szerint ebből például 287 500 darab, egyenként 80 millió forintos lakást lehetne vásárolni, napi egymillió forintos költés mellett pedig több mint 63 ezer évig tartana ki.

Fontos ugyanakkor, hogy a 23 196 milliárd forint nem egy már kifizetett összeg, hanem a kormány számítása szerint a koncesszió teljes, 35 éves futamideje alatt esedékes nominális állami kifizetés. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki tájékoztatása alapján a szerződés 2022-es indulása óta az állam nettó mintegy 870 milliárd forintot fizetett ki az MKIF-nek, 2030-ig pedig további közel 1986 milliárd forint kifizetése lenne esedékes.

Magyar Péter: nem marad érvényben az MKIF-szerződés

A kormányfő szombati bejegyzésének fő üzenete az volt, hogy a kabinet a koncessziós konstrukció jövőbeni kifizetéseit nem kívánja teljesíteni. Magyar Péter azt írta: ha a szerződés változatlan formában maradna hatályban, számításai szerint a következő 35 évben percenként több mint egymillió forint jutna a koncesszorhoz.

A mostani konfliktus közvetlen előzménye a pénteki kormányzati bejelentés volt. Magyar Péter és Vitézy Dávid akkor közölte, hogy a kormány kezdeményezi a koncessziós szerződés megszüntetését. A Világgazdaság pénteki beszámolója szerint a kabinet álláspontja az, hogy a konstrukció nem felel meg egy valódi koncesszió feltételeinek.