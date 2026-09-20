Sűrűsödnek az incidensek Magyar Péter körül: két nap alatt kétszer került konfliktusba - leöntötték Szekszárdon a miniszterelnököt

A legutóbbi incidens szombat este történt Szekszárdon. Magyar Péter a pécsi országjárásáról tartott hazafelé, amikor a helyiek meghívására megállt a Szekszárdi Szüreti Napokon. A miniszterelnök által közzétett felvételen az látható, hogy miközben a büfépultnál állt, egy férfi a poharában lévő italból fröcsköl rá. Magyar ezután folytatta a beszélgetést a pultnál.

Magyar Péter utcai programjait nyilvános kritika is kíséri/Fotó: Magyar Péter Facebook

A miniszterelnök az eset után azt írta: „Bátorra itta magát egy bukott orbáni harcos. Pécsről hazafelé megálltunk a Szekszárdi Szüreti Napokon a helyiek hívására.

Nagyon zavarhatta az “úriembert”, hogy mindenki jól érezte magát és százakkal beszélgettünk, fényképezgettünk. Annyira azért nem volt bátor, hogy közel jöjjön és esetleg a szemembe nézzen. Kár volt a finom szekszárdi borért… "

A férfi politikai kötődésére ugyanakkor egyelőre nincs függetlenül megerősített információ, így ez Magyar saját politikai minősítése. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a rendezvényen előtte százakkal beszélgetett és fényképezkedett.

Egy nappal korábban kifütyülték

Pénteken egészen más jellegű konfliktus alakult ki a Miniszterelnökség előtt, ahol a szociális ágazat dolgozói demonstráltak legalább 25 százalékos azonnali béremelést és jobb munkakörülményeket követelve. Magyar Péter kiment a tüntetőkhöz, és átvette Köves Ferenctől, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökétől a követeléseiket.

A vita egyik központi kérdése éppen a Tisza korábbi ígérete volt. Köves Ferenc arra emlékeztette a kormányfőt, hogy a kampányban azonnali, 25 százalékos béremelést ígértek az ágazatnak, és úgy fogalmazott: „a szeptember az nem azonnali egy kormányalakulást követően”. A rendezvényen Magyar Péter megszólalását fütty és elégedetlenség is kísérte. A kormányfő tárgyalásra hívta a demonstráció szervezőit a Miniszterelnökségre. A meghívást akkor nem fogadták el, Köves Ferenc ugyanakkor jelezte, hogy a következő héten készek egyeztetni a kormány képviselőivel.

Júliusban leköpték a Nyugati pályaudvaron

A mostani leöntés nem az első személyes inzultus Magyar Péterrel szemben miniszterelnökként. Július 22-én Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel tartott sajtótájékoztatóra indultak a Nyugati pályaudvarról, amikor egy férfi odalépett hozzájuk, majd leköpte a kormányfőt. Magyar akkor mindössze annyit válaszolt: „Jó egészséget!”