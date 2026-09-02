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találkozó
Budapest
Európai Néppárt
Manfred Weber
Tisza
Magyar Péter

Erről nem beszélt Magyar Péter, de fotó bizonyítja: nem akárkivel tárgyalt Budapesten, nála járt a Magyarországon hírhedt csúcspolitikus – „Köszönöm a meleg fogadtatást”

Budapesten találkozott Magyar Péterrel Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. A német politikus közös fényképet is megosztott a tárgyalásról, amelyről azonban furcsa módon a magyar miniszterelnök fél napon keresztül nem számolt be a közösségi oldalán. Miután megjelentek az első cikkek kettejük egyeztetéséről, a miniszterelnök mégis kiposztolta.
VG
2026.09.02., 07:20

„Kedves Magyar Péter, köszönöm a meleg fogadtatást Budapesten” – közölte Facebookon Manfred Weber még szombaton kora este.

magyar
Manfred Weber és Magyar Péter / Fotó: AFP

Az Európai Néppárt elnöke szerint Magyarország Magyar Péter miniszterelnök vezetésével máris hatalmas előrelépést ért el az emberek mindennapi problémáinak kezelésében és az ország Európához való visszavezetésében. Bejegyzését azzal zárta, hogy hidakat építenek a magyar emberekért és Európáért.

A közös fénykép tanúsága szerint a két politikus személyesen egyeztetett Budapesten, arról azonban Weber nem közölt részleteket, hogy pontosan milyen témák kerültek szóba. Magyar Péter a találkozóról a cikkünk megjelenéséig, több mint tíz órán át nem tett közzé bejegyzést erről a közösségi oldalán, tőle merőben szokatlan módon.

 

Majd a híradásokat követően szerda reggel mégis bejegyzést szánt a nem mindennapi találkozónak. Megerősítette a közösségi oldalán, hogy az Európai Néppárt elnökét fogadta Budapesten.

Manfred Weberrel felidéztük, hogy mennyi minden változott Magyarországon, mióta már nincsenek közpénz milliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok. Az elnök úr elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat – írta. Ez utóbbi különös megjegyzés, pláne az előúzmények ismeretében.

Az s kiderült, hogy az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy

Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie

az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt.

"Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor."

Elmondtam neki azt is, hogy a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Végül közölte, hogy szerda este, a kormányülés után Budapesten fogadja António Costat, az Európai Tanács elnökét, akivel az Unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal.

Ezért vált hírhedtté Weber Magyarországon

Manfred Weber magyarországi megítélésének egyik meghatározó mozzanata a jogállamisági, úgynevezett 7. cikkely szerinti eljárásról tartott 2018-as európai parlamenti szavazás volt. Weber támogatta az eljárás megindítását, majd az Euronews kérdésére úgy fogalmazott: „A 7-es cikkellyel egész Magyarország ellen szavaztam. Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor, hanem az egész ország ellen” – írta a Magyar Nemzet.

A kijelentés a Fidesz és Weber közötti, később az Európai Néppárttal való szakításig mélyülő konfliktus egyik szimbolikus pontjává vált. A viszony 2019-ben tovább romlott, amikor a német politikus közölte, hogy nem kíván az Európai Bizottság elnöke lenni, ha megválasztásához a Fidesz képviselőinek voksaira is szüksége lenne. Orbán Viktor ezt követően vonta meg tőle a támogatását.

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, Magyar Péter és Manfred Weber már több alkalommal tárgyalt egymással. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői az Európai Néppárt frakciójában politizálnak, így a két politikus kapcsolata a magyar kormány és az uniós intézmények közötti együttműködés szempontjából is meghatározó.

Az uniós pénzekről még nem született végleges döntés

Az Európai Bizottság szerint a Magyarországnak járó helyreállítási forrásokat egyelőre nem oldották fel és nem is utalták át. A magyar kormánynak előbb, legkésőbb szeptember 30-ig be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmet.

Brüsszel ezt követően értékeli majd, hogy Magyarország valóban teljesítette-e az összes reformot, szupermérföldkövet és jogállamisági feltételt. A Tisza-kormány tehát már teljesítettként beszél a vállalásokról, az Európai Bizottság hivatalos vizsgálata azonban még nem kezdődött el.

A tét mintegy 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, a kondicionalitási eljárás miatt befagyasztott kohéziós pénz. A tényleges utalásra csak a pozitív bizottsági értékelés és a tagállami jóváhagyás után kerülhet sor, így elképzelhető, hogy Magyar Péter és Manfred Weber budapesti találkozóján az uniós források sorsa is szóba került.

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