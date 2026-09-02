Erről nem beszélt Magyar Péter, de fotó bizonyítja: nem akárkivel tárgyalt Budapesten, nála járt a Magyarországon hírhedt csúcspolitikus – „Köszönöm a meleg fogadtatást”

„Kedves Magyar Péter, köszönöm a meleg fogadtatást Budapesten” – közölte Facebookon Manfred Weber még szombaton kora este.

Manfred Weber és Magyar Péter / Fotó: AFP

Az Európai Néppárt elnöke szerint Magyarország Magyar Péter miniszterelnök vezetésével máris hatalmas előrelépést ért el az emberek mindennapi problémáinak kezelésében és az ország Európához való visszavezetésében. Bejegyzését azzal zárta, hogy hidakat építenek a magyar emberekért és Európáért.

A közös fénykép tanúsága szerint a két politikus személyesen egyeztetett Budapesten, arról azonban Weber nem közölt részleteket, hogy pontosan milyen témák kerültek szóba. Magyar Péter a találkozóról a cikkünk megjelenéséig, több mint tíz órán át nem tett közzé bejegyzést erről a közösségi oldalán, tőle merőben szokatlan módon.

Majd a híradásokat követően szerda reggel mégis bejegyzést szánt a nem mindennapi találkozónak. Megerősítette a közösségi oldalán, hogy az Európai Néppárt elnökét fogadta Budapesten.

Manfred Weberrel felidéztük, hogy mennyi minden változott Magyarországon, mióta már nincsenek közpénz milliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok. Az elnök úr elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat – írta. Ez utóbbi különös megjegyzés, pláne az előúzmények ismeretében.

Az s kiderült, hogy az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy

Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie

az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt.

"Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor."

Elmondtam neki azt is, hogy a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Végül közölte, hogy szerda este, a kormányülés után Budapesten fogadja António Costat, az Európai Tanács elnökét, akivel az Unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal.