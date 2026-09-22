Magyar Péter: kikérte a mentelmi jogát a legfőbb ügyész, fideszes miniszterekkel együtt függesztheti fel a parlament – nem ússza meg a telefon-botrányt?

Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség. Magyar Péter ügyében egy korábban megszüntetett nyomozás folytatását, Hankó Balázsnál a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását, Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügyben és más állami beruházásoknál felmerült vesztegetési gyanút vizsgálnák tovább.

Magyar Péter mentelmi jogát a 2024 júniusában történt, úgynevezett telefonügy miatt függesztené fel az Országgyűlés / Fotó: NurPhoto via AFP

A képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről az Országgyűlés dönt.

Magyar Péter telefonügye újraindult

Magyar Péter mentelmi jogát a 2024 júniusában történt, úgynevezett telefonügy miatt függesztené fel az Országgyűlés. Az ügyészség közlése szerint a politikus egy budapesti szórakozóhelyen vitába keveredett egy férfival, aki mobiltelefonjával videózta őt.

A nyomozás adatai szerint Magyar Péter kivette a készüléket a férfi kezéből, többszöri felszólításra sem adta vissza, majd a Dunába dobta.

Az ügyben korábban Polt Péter akkori legfőbb ügyész az Európai Parlamenttől kérte Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, ezt azonban az EP elutasította, ezért a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette az eljárást. Magyar Péter

európai parlamenti mandátuma

és az ahhoz kapcsolódó mentelmi joga

2026. május 8-án megszűnt, ezért a nyomozást folytatták. Időközben azonban országgyűlési képviselő lett, így ismét mentelmi jog védi. Az ügyészség szerint a felmerült bűncselekmény gyanúját büntetőeljárásban kell tisztázni.

Hankó Balázs ügyében 17,3 milliárd forintos kárt állapítottak meg

Jóval nagyobb összegről szól a Hankó Balázst érintő indítvány. Az ügyészség szerint megalapozottan feltételezhető, hogy a Nemzeti Kulturális Alap vagyonát jogszabályellenesen, részben a 2026-os országgyűlési választási kampány finanszírozására használták fel.

A nyomozás eddigi adatai szerint Hankó Balázs és társai kettős döntéshozatali rendszert alakítottak ki: miközben papíron az NKA illetékes kollégiuma határozott a támogatásokról, a tényleges döntéseket a korábbi kulturális és innovációs miniszter, illetve más szereplők hozhatták meg.

Egyes esetekben a támogatásokról már a kérelmek beadása előtt döntöttek.

Az NKA vagyonából 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között összesen 1079 esetben finanszírozhattak a törvényben meghatározott céloktól eltérő programokat. Az ügyészség számításai szerint ezzel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány érte a központi költségvetést.