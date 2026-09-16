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MKIF Zrt
Tisza-kormány
Mészáros Lőrinc
megszűnik
autópálya
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koncesszió

Rendkívüli: minden eddiginél durvább csapást jelentett be Magyar Péter Mészáros Lőrincékre, erről eddig így nem volt szó – "Sor fog kerülni az autópálya koncesszió megszüntetésére"

A miniszterelnök biciklizés közben közölte. Magyar Péter azt mondta, hogy megszületett a kormányzati előterjesztés, be is vitték a mai kormányülésre. Ha jól érti annak tartalmát, akkor itt a vége az autópálya-koncessziónak.
Hecker Flórián
2026.09.16., 20:21

Rendkívüli bejelentést tett meglehetősen eldugva a sorok között Magyar Péter szerda este. A miniszterelnök ugyanis azt közölte, hogy felszámolják Magyarországon az autópálya koncesszió rendszerét.

Magyar Péter
Rendkívüli: minden eddiginél durvább csapást jelentett be Magyar Péter Mészáros Lőrincékre, erről eddig így nem volt szó / Fotó: NurPhoto via AFP

Történt, hogy Magyar Péter egy több mint 12 perces videót rakott ki a közösségi oldalára arról, hogy biciklivel megy kormányülésre. Az utat végigbeszélte és úgy tett említést számos, húsbavágó kormányzati döntésről és szándékről, hogy közbeb a gyermekkori emlékeit taglalta.

Így aztán nem csoda, hogy a magyar sajtó lényegében átsiklott fölötte, hogy egy ponton minden eddiginél durvább csapást helyezett kilátásba a már eddig is masszívan károsnak tűnő (nemzetgazdasági értelemben) NER elleni háborúban.

A magyar miniszterelnök egyebek mellett bejelentette, hogy fontos napirendi pontokat kell megtárgyalniuk a szerdai kormányülésen, ezek száma több tucat.

  • Újra tárgyalnak a kaszinókoncesziókról, azok rendszerének teljes megváltoztatásáról, hogy ne néhány milliárdos oligarcha részesedjen ebből a profitból,
  • illetőleg újratárgyálják a dohánykoncesszió ügyét.

Közölte, hogy a cigarettaadóból egy 90 milliárd forintos plusz bevételt várnak, ami a dohánytermékek jövedéki adójának novemberi megemeléséből származik. Azt mondta, hogy ebből új MR-készülékeket, röntgeneket fognak venni, kórházakat fogunk felújítani, illetőleg nyilván béremelésre is mehet majd ez a pénz.

Majd világossá tette, hogy megszüntetik a jelenlegi nagykereskedelmi monopóliumot, amit néhány cég visz, és átalakítják teljesen a trafikok rendszerét is. De az igazán bombasztikus bejelentés ezután következett.

Rendkívüli: minden eddiginél durvább csapást jelentett be Magyar Péter Mészáros Lőrincékre

Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy ezen kívül tárgyalnak majd az autópálya konceszióról, hogy az előző kormány 35 évre konceszióba adta sok tízezer milliárd forint értékben a magyar autópályákat.

Ezeknek a teljes felülvizsgálata zajlik, és ha jól értelmezem az előterjesztést, akkor a megszüntetésére is sor fog kerülni

– jelentette be a semmiből. Az ominózus rész a cikk alján lévő vidóban 4 perctől tekinthető meg.

Ahhoz képest, hogy ez mekkora horderejű bejelentés, ami a magyar autósok millióit érinti, a magyar miniszterelnök további részletet nem közölt. Helyette témát váltott és hirtelen a Szilágyi Erzsébet fasor épített környezetét kezdte el elemezni.

Mindenesetre érdemes tudni, hogy amikor az autópálya koncesszióról beszélünk – amelyet Mészáros Lőrinc és Szíjj László nagyvállalkozók érdekeltségébe sorolnak –, akkor a gyakorlatban az üzemeltetésről van szó.

Ezt az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a magyar állammal kötött szerződés alapján végzi és kiterjed

  1. a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére és fenntartására,
  2. valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését.

Az MKIF a fejlesztő cégeivel közösen látja el a szerződésben vállalt fejlesztési feladatokat. Ezek az úgynevezett Fejlesztési Közreműködők, amelyek 2034-ig 279 kilométer új gyorsforgalmi szakasz építésében, 299 kilométer hosszan pedig autópálya-bővítésben vesznek részt.

A 35 éves koncessziós időszak alatt, a Fejlesztési Közreműködők felelnek a teljes kezelt hálózat folyamatos felújításáért. Ezért a magyar állam különböző téelek szerint koncessziós díjat fizet. Látható, hogy mind volumenben, mind pénzügyileg az egyik legnagyobb kormányzati szerződésről van szó, például olyan beruházásokkal, mint az M1-es autópálya bővítése.

Azt, hogy a Tisza-kormány, hogyan képzelte el az autópálya koncesszió felszámolását, tényleg nehéz elképzelni. Ugyanis egészen irreálisnak tűnik az a szcenárió, hogy mondjuk az építkezés az M1-esen félbemaradna és majd valamikor, valakik folytatják.

Az MKIF-nek nem ez lenne az első konfliktusa a kormánnyal, elég csak az M6-os körüli huzavonára gondolni. Azt is lehetett tudni, hogy az autópálya koncesszió szúrja Magyar Péterék szemét. De az, hogy úgy, ahogy van, beszántják, eddig lehetetlennek látszott.

Az MKIF vezérigazgatójával néhány hete erről a forgatókönyvről is beszéltünk. Az interjú itt olvasható el Németh Tamással.

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Rendkívüli: minden eddiginél durvább csapást jelentett be Magyar Péter Mészáros Lőrincékre, erről eddig így nem volt szó – "Sor fog kerülni az autópálya koncesszió megszüntetésére"

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