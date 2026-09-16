Rendkívüli: minden eddiginél durvább csapást jelentett be Magyar Péter Mészáros Lőrincékre, erről eddig így nem volt szó – "Sor fog kerülni az autópálya koncesszió megszüntetésére"

Rendkívüli bejelentést tett meglehetősen eldugva a sorok között Magyar Péter szerda este. A miniszterelnök ugyanis azt közölte, hogy felszámolják Magyarországon az autópálya koncesszió rendszerét.

Rendkívüli: minden eddiginél durvább csapást jelentett be Magyar Péter Mészáros Lőrincékre, erről eddig így nem volt szó / Fotó: NurPhoto via AFP

Történt, hogy Magyar Péter egy több mint 12 perces videót rakott ki a közösségi oldalára arról, hogy biciklivel megy kormányülésre. Az utat végigbeszélte és úgy tett említést számos, húsbavágó kormányzati döntésről és szándékről, hogy közbeb a gyermekkori emlékeit taglalta.

Így aztán nem csoda, hogy a magyar sajtó lényegében átsiklott fölötte, hogy egy ponton minden eddiginél durvább csapást helyezett kilátásba a már eddig is masszívan károsnak tűnő (nemzetgazdasági értelemben) NER elleni háborúban.

A magyar miniszterelnök egyebek mellett bejelentette, hogy fontos napirendi pontokat kell megtárgyalniuk a szerdai kormányülésen, ezek száma több tucat.

Újra tárgyalnak a kaszinókoncesziókról, azok rendszerének teljes megváltoztatásáról, hogy ne néhány milliárdos oligarcha részesedjen ebből a profitból,

illetőleg újratárgyálják a dohánykoncesszió ügyét.

Közölte, hogy a cigarettaadóból egy 90 milliárd forintos plusz bevételt várnak, ami a dohánytermékek jövedéki adójának novemberi megemeléséből származik. Azt mondta, hogy ebből új MR-készülékeket, röntgeneket fognak venni, kórházakat fogunk felújítani, illetőleg nyilván béremelésre is mehet majd ez a pénz.

Majd világossá tette, hogy megszüntetik a jelenlegi nagykereskedelmi monopóliumot, amit néhány cég visz, és átalakítják teljesen a trafikok rendszerét is. De az igazán bombasztikus bejelentés ezután következett.

Rendkívüli: minden eddiginél durvább csapást jelentett be Magyar Péter Mészáros Lőrincékre

Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy ezen kívül tárgyalnak majd az autópálya konceszióról, hogy az előző kormány 35 évre konceszióba adta sok tízezer milliárd forint értékben a magyar autópályákat.

Ezeknek a teljes felülvizsgálata zajlik, és ha jól értelmezem az előterjesztést, akkor a megszüntetésére is sor fog kerülni

– jelentette be a semmiből. Az ominózus rész a cikk alján lévő vidóban 4 perctől tekinthető meg.