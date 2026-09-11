Magyar Péter megüzente a benzines autók tulajdonosainak, ők miért nem kapnak támogatást a Tisza-kormánytól, mint a dízelesek: furcsa magyarázatot adott

Miután bejelentette a dízeles autók havi 5000 forintos üzemanyag-támogatását Magyar Péter, rögtön központi kérdéssé vált, hogy a benzines járművek tulajdonosai, miért nem kapnak segítséget a Tisza-kormánytól. A válasz hamarosan megérkezett a magyar miniszterelnöktől, méghozzá egy komment formájában, amit a közösségi médiában tett közzé.

Magyar Péter megüzente a benzines autók tulajdonosainak, hogy ők miért nem kapnak támogatást a Tisza-kormánytól / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar miniszterelnök péntek délután bejelentette a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon. Pontosabban dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, az első értelmezések szerint meglehetősen szűkös körre vonatkoztatva.

A most kihirdetett intézkedés ugyanis jóval kevesebbeknek jelent előnyt, mint a június végén kivezetett védett ár. Természetesen minden kormányzati segítség számít, ugyanakkor a teljes kép érdekében érdemes jelezni, hogy a mostani dízelártámogatás jóval kisebb körnek szól, mint az általános érvényű védett ár.

Hiszen egyrészt kizárja a benzineseket, a dízelesek esetében is csak bizonyos teljesítményű járműveket részesít előnyben, valamint korlátot szab a tankolások számának is.

Magyar Péter megüzente, miért nem kapnak a benzines autók tulajdonosai támogatást?

Mindenestre, mint kiderült, az 5000 forintos támogatás a gázolajra

decemberig él

a maximum 150 lóerős,

dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai

összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.

A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi,

illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.

Az érintett 150 lóerős teljesítmény alatti dízelüzemű autók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzálja a kormány a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget az autósokat.

Az első havi részlet októberben fog érkezni.

Ez a támogatás vonatkozik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, amennyiben magánszemély nevén van a gépjármű. Elhangzott az is, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését az agrárszektorban.