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5000 forint
Tisza-kormány
üzemanyag
támogatás
benzinár
benzin
Magyar Péter
dízelár
dízel

Magyar Péter megüzente a benzines autók tulajdonosainak, ők miért nem kapnak támogatást a Tisza-kormánytól, mint a dízelesek: furcsa magyarázatot adott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ezzel nem biztos, hogy beérik az érintettek, akik most kimaradtak az üzemanyag-támogatásból. Magyar Péter magyarázata gyorsan érkezett, de a tartalma legalábbis véleményes.
Hecker Flórián
2026.09.11, 16:10
Frissítve: 2026.09.11, 16:27

Miután bejelentette a dízeles autók havi 5000 forintos üzemanyag-támogatását Magyar Péter, rögtön központi kérdéssé vált, hogy a benzines járművek tulajdonosai, miért nem kapnak segítséget a Tisza-kormánytól. A válasz hamarosan megérkezett a magyar miniszterelnöktől, méghozzá egy komment formájában, amit a közösségi médiában tett közzé.

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Magyar Péter megüzente a benzines autók tulajdonosainak, hogy ők miért nem kapnak támogatást a Tisza-kormánytól / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar miniszterelnök péntek délután bejelentette a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon. Pontosabban dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, az első értelmezések szerint meglehetősen szűkös körre vonatkoztatva.

A most kihirdetett intézkedés ugyanis jóval kevesebbeknek jelent előnyt, mint a június végén kivezetett védett ár. Természetesen minden kormányzati segítség számít, ugyanakkor a teljes kép érdekében érdemes jelezni, hogy a mostani dízelártámogatás jóval kisebb körnek szól, mint az általános érvényű védett ár.

Hiszen egyrészt kizárja a benzineseket, a dízelesek esetében is csak bizonyos teljesítményű járműveket részesít előnyben, valamint korlátot szab a tankolások számának is.

Magyar Péter megüzente, miért nem kapnak a benzines autók tulajdonosai támogatást?

Mindenestre, mint kiderült, az 5000 forintos támogatás a gázolajra

  • decemberig él
  • a maximum 150 lóerős,
  • dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai
  • összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.
  • A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi,
  • illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.

Az érintett 150 lóerős teljesítmény alatti dízelüzemű autók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzálja a kormány a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget az autósokat.

Az első havi részlet októberben fog érkezni.

Ez a támogatás vonatkozik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, amennyiben magánszemély nevén van a gépjármű. Elhangzott az is, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését az agrárszektorban.

Csakhogy a benzinesek teljes mértékben kimaradnak a kedvezményezettek köréből, nekik nem ad támogatást a Tisza-kormány. Magyar Péter számos hírportál Facebook-oldalán a dízeár-támogatásról szóló posztok alá kommentálva magyarázta el, miért döntöttek így.

A benzin ára alig van a védett ár felett, és jelenleg Magyarországon szinte a legalacsonyabb egész Európában

– szólt az érvelés. Csakhogy ez így legalábbis véleményes, hiszen a védett ár a benzin esetében 595 forint volt legfeljebb, miközben jelenleg a benzin átlagára már 620 forint fölött van, de az autópályáknál ennél 30-50 forinttal is magasabb.

Tehát a védett árhoz képesti különbség alsó hangon is 25-30 forint, ami igaz, hogy jócskán elmarad a gázolaj átlagáránál tapasztalható 80-90 forintos eltéréstől, de jelentéktelennek mégsem mondható.

Az pedig, hogy Európában több helyen is drágább a benzin, mint ithon, aligha kompenzálja az autótulajdonosokat, akik most kimaradtak a Tisza-kormány üzemanyagár-támogatásából.

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