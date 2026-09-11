Magyar Péter megüzente a benzines autók tulajdonosainak, ők miért nem kapnak támogatást a Tisza-kormánytól, mint a dízelesek: furcsa magyarázatot adott
Miután bejelentette a dízeles autók havi 5000 forintos üzemanyag-támogatását Magyar Péter, rögtön központi kérdéssé vált, hogy a benzines járművek tulajdonosai, miért nem kapnak segítséget a Tisza-kormánytól. A válasz hamarosan megérkezett a magyar miniszterelnöktől, méghozzá egy komment formájában, amit a közösségi médiában tett közzé.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar miniszterelnök péntek délután bejelentette a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon. Pontosabban dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, az első értelmezések szerint meglehetősen szűkös körre vonatkoztatva.
A most kihirdetett intézkedés ugyanis jóval kevesebbeknek jelent előnyt, mint a június végén kivezetett védett ár. Természetesen minden kormányzati segítség számít, ugyanakkor a teljes kép érdekében érdemes jelezni, hogy a mostani dízelártámogatás jóval kisebb körnek szól, mint az általános érvényű védett ár.
Hiszen egyrészt kizárja a benzineseket, a dízelesek esetében is csak bizonyos teljesítményű járműveket részesít előnyben, valamint korlátot szab a tankolások számának is.
Magyar Péter megüzente, miért nem kapnak a benzines autók tulajdonosai támogatást?
Mindenestre, mint kiderült, az 5000 forintos támogatás a gázolajra
- decemberig él
- a maximum 150 lóerős,
- dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai
- összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.
- A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi,
- illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.
Az érintett 150 lóerős teljesítmény alatti dízelüzemű autók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzálja a kormány a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget az autósokat.
Az első havi részlet októberben fog érkezni.
Ez a támogatás vonatkozik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, amennyiben magánszemély nevén van a gépjármű. Elhangzott az is, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését az agrárszektorban.
Csakhogy a benzinesek teljes mértékben kimaradnak a kedvezményezettek köréből, nekik nem ad támogatást a Tisza-kormány. Magyar Péter számos hírportál Facebook-oldalán a dízeár-támogatásról szóló posztok alá kommentálva magyarázta el, miért döntöttek így.
A benzin ára alig van a védett ár felett, és jelenleg Magyarországon szinte a legalacsonyabb egész Európában
– szólt az érvelés. Csakhogy ez így legalábbis véleményes, hiszen a védett ár a benzin esetében 595 forint volt legfeljebb, miközben jelenleg a benzin átlagára már 620 forint fölött van, de az autópályáknál ennél 30-50 forinttal is magasabb.
Tehát a védett árhoz képesti különbség alsó hangon is 25-30 forint, ami igaz, hogy jócskán elmarad a gázolaj átlagáránál tapasztalható 80-90 forintos eltéréstől, de jelentéktelennek mégsem mondható.
Az pedig, hogy Európában több helyen is drágább a benzin, mint ithon, aligha kompenzálja az autótulajdonosokat, akik most kimaradtak a Tisza-kormány üzemanyagár-támogatásából.