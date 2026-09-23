Magyar Péter mindent borít, itt a bejelentése a parlamenti képviselők mentelmi jogáról: a miniszterelnök kezdeményezi az eltörlését - de csak részlegesen
„Kezdeményezem az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén" – írta ki a Facebookra szerdán délután a miniszterelnök. A közvádra üldözendő bűncselekmény azt jelenti, hogy az eljárást a hatóságok, így a rendőrség és az ügyészség hivatalból indítják meg és folytatják le, amint tudomásukra jut az eset. Ehhez nem szükséges a sértett külön feljelentése vagy magánindítványa.
Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség. Magyar Péter ügyében egy korábban megszüntetett nyomozás folytatását, Hankó Balázsnál a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását, Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügyben és más állami beruházásoknál felmerült vesztegetési gyanút vizsgálnák tovább, írta meg kedden a Világgazdaság.
Ami a miniszterelnököt illeti, Magyar Péter mentelmi jogát a 2024 júniusában történt, úgynevezett telefonügy miatt függesztené fel az Országgyűlés. Az ügyészség közlése szerint a politikus egy budapesti szórakozóhelyen vitába keveredett egy férfival, aki mobiltelefonjával videózta őt.
A nyomozás adatai szerint Magyar Péter kivette a készüléket a férfi kezéből, többszöri felszólításra sem adta vissza, majd a Dunába dobta.
Az ügyben korábban Polt Péter akkori legfőbb ügyész az Európai Parlamenttől kérte Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, ezt azonban az EP elutasította, ezért a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette az eljárást. Magyar Péter európai parlamenti mandátuma és az ahhoz kapcsolódó mentelmi joga 2026. május 8-án megszűnt, ezért a nyomozást folytatták. Időközben azonban országgyűlési képviselő lett, így ismét mentelmi jog védi. Az ügyészség szerint a felmerült bűncselekmény gyanúját büntetőeljárásban kell tisztázni.
Magyar Péter mindent borít, itt a bejelentése a parlamenti képviselők mentelmi jogáról: a miniszterelnök kezdeményezi az eltörlését - de csak részlegesen
„Szeretném elmondani, hogy ma sem tennék másképp. Ma is megpróbálnám megakadályozni, hogy egy a hatalom által felbérelt provokátor fiatal lányokat és fiúkat zaklasson egy nyilvános szórakozóhelyen" – reagált a kormányfő az ügyészségi kérelemre. Szerinte az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan politikai utasításra, a helyszínre érkezésük után szinte azonnal 3-4 búvárt küldtek sötétben az áradó Dunába, hordalékok és farönkök közé, hogy próbáljanak védőfelszerelés és mindenféle segítség nélkül felkutatni egy állítólag a Dunában lévő telefont.
Magyar Péter a Legfőbb Ügyészségre azt mondta, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra, és saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rasara, átvilágításra és felelősségre vonásra.
„Nem lennék meglepve, ha ezt a mai szánalmas akciót ugyanazok a Polt-féle maffia ügyészek tervezték volna, akik anno közreműködtek a Rogán Antalig érő végrehajtói botrányban, és az Orbán Viktor miniszterére terhelő adatoknak és mondatoknak a nyomozati iratokból való kitörlésében" – mondta a kormányfő. Hangsúlyozta, az ő lelkiismerete tiszta, ezért kéri az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. "Örömmel és büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában" –tette hozzá.
Erre még kedden este reagált az ügyészség. Mint közleményükben olvasható: üdvözlik a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását. „Az ügyészi szervezet, mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket" – fogalmaztak.
„Az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek" – hangsúlyozták.
Az ügyészek munkájukat – nyilván nem hiba nélkül – kizárólag a fenti szempontok és lelkiismeretük alapján végzik. Döntéseiket nem befolyásolja, hogy az adott ügyben ki az elkövető vagy a sértett, illetve az eljárás kinek az érdekét szolgálja vagy sérti. Az ügyészi munka kihívásokkal teli hivatás, melynek során az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár meg nem értést, vagy éppen fenyegetést. Eljárnak hivatásuk szabályai alapján, félelem nélkül, a törvény és igazság jegyében.
Az ezt megkérdőjelező kijelentéseket a Legfőbb Ügyészség valamennyi ügyész nevében visszautasítja, áll a közleményükben.
Magyar Péter a Legfőbb Ügyészség este 11-kor megjelent közleményére is reagált a különböző hírportálok Facebook-oldalain. A Tisza Párt elnöke többek között azt írta: „Ezt valami humorista írta?”, majd az ügyészség munkáját bírálva úgy fogalmazott: „Amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok”. Magyar Péter ezután több ügyet is felsorolt, köztük az MNB alapítványainak ügyét, az úgynevezett aranykonvoj-ügyet, a Volánbusz-ügyet és a Rogán Antalhoz kötött végrehajtói ügyet.