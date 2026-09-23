Magyar Péter mindent borít, itt a bejelentése a parlamenti képviselők mentelmi jogáról: a miniszterelnök kezdeményezi az eltörlését - de csak részlegesen

„Kezdeményezem az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén" – írta ki a Facebookra szerdán délután a miniszterelnök. A közvádra üldözendő bűncselekmény azt jelenti, hogy az eljárást a hatóságok, így a rendőrség és az ügyészség hivatalból indítják meg és folytatják le, amint tudomásukra jut az eset. Ehhez nem szükséges a sértett külön feljelentése vagy magánindítványa.

Magyar Péter kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén Fotó: AFP

Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség. Magyar Péter ügyében egy korábban megszüntetett nyomozás folytatását, Hankó Balázsnál a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását, Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügyben és más állami beruházásoknál felmerült vesztegetési gyanút vizsgálnák tovább, írta meg kedden a Világgazdaság.

Ami a miniszterelnököt illeti, Magyar Péter mentelmi jogát a 2024 júniusában történt, úgynevezett telefonügy miatt függesztené fel az Országgyűlés. Az ügyészség közlése szerint a politikus egy budapesti szórakozóhelyen vitába keveredett egy férfival, aki mobiltelefonjával videózta őt.

A nyomozás adatai szerint Magyar Péter kivette a készüléket a férfi kezéből, többszöri felszólításra sem adta vissza, majd a Dunába dobta.

Az ügyben korábban Polt Péter akkori legfőbb ügyész az Európai Parlamenttől kérte Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, ezt azonban az EP elutasította, ezért a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette az eljárást. Magyar Péter európai parlamenti mandátuma és az ahhoz kapcsolódó mentelmi joga 2026. május 8-án megszűnt, ezért a nyomozást folytatták. Időközben azonban országgyűlési képviselő lett, így ismét mentelmi jog védi. Az ügyészség szerint a felmerült bűncselekmény gyanúját büntetőeljárásban kell tisztázni.

Magyar Péter mindent borít, itt a bejelentése a parlamenti képviselők mentelmi jogáról: a miniszterelnök kezdeményezi az eltörlését - de csak részlegesen

„Szeretném elmondani, hogy ma sem tennék másképp. Ma is megpróbálnám megakadályozni, hogy egy a hatalom által felbérelt provokátor fiatal lányokat és fiúkat zaklasson egy nyilvános szórakozóhelyen" – reagált a kormányfő az ügyészségi kérelemre. Szerinte az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan politikai utasításra, a helyszínre érkezésük után szinte azonnal 3-4 búvárt küldtek sötétben az áradó Dunába, hordalékok és farönkök közé, hogy próbáljanak védőfelszerelés és mindenféle segítség nélkül felkutatni egy állítólag a Dunában lévő telefont.