Magyar Péter egy ígéretét már megszegte: jövőre biztosan nem duplázódik a minimálbér, de még így is van okuk reménykedni a munkavállalóknak – Kármán András az egyetlen esélyük

Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) főtitkára ennél is határozottabban fogalmazott.

Semmi realitása nincs, nulla százalék

– mondta a 14 százalékos emelés esélyéről. Rolek szerint sem a gazdaság jelenlegi teljesítménye, sem pedig a 2024-es bérmegállapodás nem indokol ekkora emelést. Az egyezség megkötésekor ugyanis eleve rögzítették, hogy amennyiben a meghatározó nemzetgazdasági mutatók érdemben eltérnek a várakozásoktól, a megállapodást újra kell tárgyalni.

Rolek arra emlékeztetett, hogy a 2024-es megállapodást eleve azzal a feltétellel kötötték meg, hogy amennyiben a meghatározó nemzetgazdasági mutatók érdemben eltérnek a várakozásoktól, a felek újratárgyalják a vállalásokat. Bár a harmadik negyedéves GDP-adatok még nem állnak rendelkezésre, szerinte már most egyértelmű, hogy korrekcióra lesz szükség, sőt, a jelenlegi gazdasági teljesítmény mellett még annak sincs kellő megalapozottsága, hogy 2027-ben kétszámjegyű mértékben emelkedjen a minimálbér.

Az MGYOSZ főtitkára szerint az elmúlt két év egyúttal azt is megmutatta, miért kockázatos bizonytalan világgazdasági környezetben több évre előre rögzíteni a béremelések mértékét. A 2024-es bérmegállapodás ugyanis arra az előfeltevésre épült, hogy a magyar gazdaság erőteljes növekedési pályára áll, ez azonban nem következett be, így az eredeti számok mára elszakadtak a gazdasági realitásoktól.

Az szja-csökkentés hozhat áttörést

A kérdés ezek után az, hogyan lehet úgy javítani a legalacsonyabb keresetűek helyzetén, hogy közben a vállalkozásokra se kerüljön olyan bérteher, amelyet a jelenlegi gazdasági környezetben már nehezen tudnának kigazdálkodni. A munkaadói oldal szerint erre kínálhat megoldást a kormány által januárra tervezett szja-csökkentés, amelynek révén kisebb bruttó béremelés mellett is érzékelhetően nőhetne a munkavállalók nettó keresete.

Bár a részletszabályok egyelőre nem ismertek, a kormány tervei szerint január 1-jétől adójóváírást vezetnének be az átlagkereset alatt keresők számára, aminek következtében a legalacsonyabb jövedelműek tényleges szja-terhelése a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra mérséklődhetne. Ha ez valóban megvalósul, alapvetően átrendezheti az őszi bértárgyalásokat, hiszen a munkavállalók számára végső soron nem önmagában a bruttó minimálbér nagysága, hanem az abból elkölthető nettó jövedelem a meghatározó.

A kormányzat is bemondta, hogy októberre tervezik az adójogszabályok módosítását, amiből kiderülhet, hogy lesz-e szja-csökkentés az átlagkeresetűeknél. Ez nagyban befolyásolja a bértárgyalásokat, mert akkor a nettó pozíció jelentősen javulni fog a legkisebb keresetűek esetében

– emelte ki Perlusz László. A VOSZ főtitkára szerint teljesen érthető, hogy a szakszervezetek egyelőre ragaszkodnak a korábbi megállapodásban szereplő 14 százalékos emeléshez, az adócsökkentés azonban új helyzetet teremthet. Ha ugyanis a nettó bérek az szja mérséklése miatt nagyobb mértékben nőnek, akkor elképzelhető olyan kompromisszum, amelyben a munkaadóknak nem kell kigazdálkodniuk a 14 százalékos bruttó béremelést, miközben a munkavállalók vásárlóereje mégis érzékelhetően javul.