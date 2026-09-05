Ez egyértelmű jel: Magyar Péter nyilvánosan üzent az MKIF-nek, egy az egyben külföldiek kezére játszhatja át a teljes magyar autópálya-rendszert – "Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió"

Péntek este vált hivatolossá, hogy nem az MKIF, hanem a holland-osztrák érdekeltségű M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. kapta meg a kormánytól az M6-os autópálya északi szakaszának koncessziós jogait. Ezzel lezárult az elmúlt hónapok egy vitája a kormányzat és a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó koncessziós társaság között. Lehet azonban, hogy ezzel nincs vége a történetnek és a teljes magyar autópálya-hálózatra ez a sors várhat.

Ez egyértelmű jel: Magyar Péter nyilvánosan üzent az MKIF-nek, egy az egyben külföldiek kezére játszhatják át a teljes magyar autópálya-rendszert – "Felkészül a 35 éves

Fotó: Csapó Balázs

Ez egyértelmű jel: Magyar Péter nyilvánosan üzent az MKIF-nek, egy az egyben külföldiek kezére játszhatják át a teljes magyar autópálya-rendszert – "Felkészül a 35 éves koncessziós társaság"

Magyar Péter a szombat reggel megjelent Facebook bejegyzésében azt írta, "ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzzabrálást a dohány- és a kaszinókoncesszióknál."

Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra2

– tette hozzá. A mostani bejelentés közvetlen előzménye, hogy péntek este megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amelynek értelmében az előző kormány döntésével szemben nem az MKIF, hanem az eddigi üzemeltető viszi tovább a koncessziós jogokat 11 évig.

Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Facebbok oldalán a hírt úgy kommentálta, hogy "újabb 105 milliárd Ft-ot visszavettünk Mészároséktól: az M6-ost 149 milliárd helyett 44 milliárd-ért üzemelteti az eddigi szolgáltató 2037-ig." A döntés ugyanakkor várható volt, Vitézy Dávid július végén a Válasz Online-nak adott podcastjében beszélt arról, hogy viszgálja a kormány az M6-os koncessziós jogait. "Az M6-osnál egyelőre annak a jogi vizsgálatát végezzük, hogy ezt visszavegyük tőlük. Innen is tájékoztatom erről az MKIF-et: ezen dolgozunk, mert teljesen elfogadhatatlannak és pofátlannak tartom, hogy ezt megpróbálták megcsinálni."

Pár nappal későb Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója tételesen reagált a vádakra a Világgazdaságot adott interjújában. "Azok az állítások, amelyek szerint a mi üzemeltetésünk lényegesen drágább lenne, egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak. A miniszter úr által említett számok sem egyeznek a koncessziós szerződésünkben és az ajánlatunkban szereplő összegekkel." Hozzátette, az általuk vállalt költségek lényegesen alacsonyabbak, ráadásul az ajánlatuk műszaki tartalma sem azonos a jelenlegi üzemeltetés műszaki tartalmával, ezért a két konstrukció nem hasonlítható össze közvetlenül.