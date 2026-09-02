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fenékküszöb
álhír
Paks
Magyar Péter

Magyar Péter megszólalt a paksi fenékküszöbről: szerinte álhírek terjednek, a műtárgy működik

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Komoly vita alakult ki a paksi fenékküszöb építése körül, miután olyan beszámolók jelentek meg, amelyek szerint a beszűkített mederben felgyorsult sodrás akár 8–13 méteres kimélyülést is okozhatott. A paksi fenékküszöb ügyében Magyar Péter miniszterelnök most azt közölte, hogy a műtárgy a tervek szerint működik és emeli a vízszintet.
VG
2026.09.02, 17:27

Magyar Péter miniszterelnök reagált a paksi fenékküszöböt ért kritikákra és beszámolókra. A miniszterelnök Facebook-posztjában azt írta, hogy „a sajtóban terjesztett álhírekkel szemben a paksi fenékküszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját, és emeli a vízszintet”.

Magyar Péter
Fotó: www.benczezoltan.hu / Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter még hozzátette, hogy „a Duna medrének természetes mélyülése miatt a szakemberek feltöltik az érintett részeket”. A kormányfő bejegyzése azokra a sajtóbeszámolókra reagált, amelyek szerint a fenékküszöb építése közben a két oldalról beszűkített mederben jelentősen felgyorsult a Duna sodrása. 

Ahogyan korábban megírtuk, az Átlátszó értesülései szerint a folyó a szűkületnél rövid idő alatt akár 8–13 méterrel is kimélyíthette a medret, miközben az erős vízmozgás magát az építményt is terhelte. A lap úgy tudja, hogy a stabilizálás érdekében több mint száz betontömböt emeltek a Dunába. A beszámoló szerint az építkezés kezdetekor a legmélyebb pontokon még 4–5 méteres vízmélységet mértek, később azonban már 13, illetve 16–18 méteres értékekről érkeztek hírek.

A probléma magyarázata az lehet, hogy a két oldalról épülő kőgát jelentősen leszűkítette az áramlási keresztmetszetet, ezért a víz sebessége a középső nyílásban erősen megnőtt. 

Szendőfi Balázs természetfilmes és halkutató az Átlátszónak azt mondta, hogy a felgyorsult sodrás a homokos, kavicsos hordalékot gyorsan elmozdíthatja, ami további medermélyülést okozhat. Értékelése szerint ez átmenetileg éppen ellentétes hatást válthat ki azzal, amit a fenékküszöb megépítésével el akarnak érni, mert a mélyebb mederhez alacsonyabb vízszint társulhat.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság ugyanakkor azt közölte, hogy nem történt kivitelezési hiba, és a kimosódásokkal már az előzetes tervezés során számoltak. Az OVF szerint a betontömbök alkalmazása eleve a lehetséges műszaki megoldások között szerepelt, amit az is jelez, hogy az elemeket már hetekkel korábban a helyszínre szállították. A Honvédelmi Minisztérium szintén azt hangsúlyozta, hogy a betonkockák beépítése nem rendkívüli beavatkozás, hanem a kivitelezés része volt. A tárca tájékoztatása szerint a beavatkozás után a meder állapota stabilizálódott, további kimosódást nem tapasztaltak. Magyar Péter mostani közlése ezt az álláspontot erősíti meg, és azt állítja, hogy a fenékküszöb a tervezett módon emeli a vízszintet.

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