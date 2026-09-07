Négy éve nem látott szinten a dízel ára Magyarországon, közbelép a Tisza-kormány: Magyar Péter már most közölte, hogy kik nem kapnak a támogatásból – „az 50-100 milliós Land Roverek kimaradnak"

Magyar Péter szerint szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti. A dízel ára közben 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.

Nem általános üzemanyagárstopot, hanem célzott támogatást vezetne be Magyar Péter a magas dízelár ellensúlyozására / Fotó: Hans Lucas via AFP

Magyar Péter a parlamentben reagált Bóka János felvetésére, aki a védett üzemanyagárak megszüntetését kérte számon a kormányon. A miniszterelnök egyértelművé tette: a korábbi rendszer visszaállítását nem támogatja, mert az szerinte rövid időn belül ellátási problémákhoz és súlyos költségvetési kiadásokhoz vezetne.

Magyar Péter szerint egy literenként 100 forintos árkülönbség biztosítása legalább 50 milliárd forint közpénzt emésztene fel.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy egy ilyen intézkedés mellett egy héten belül áruhiány alakulhatna ki, hiszen az importőröknek nem érné meg Magyarországra hozniuk az üzemanyagot.

A kormányfő szerint különösen problémás lenne most egy általános ársapka, mert a százhalombattai finomító a robbanás óta csak fél kapacitással működik, és várhatóan szeptember végére javítják ki teljesen. Emiatt Magyarország jelenleg nem önellátó dízelből, miközben egész Európában feszes a dízelpiac.

Magyar Péter szerint még Oroszország is importra szorul bizonyos dízeltermékekből, ezért szerinte felelőtlenség lenne olyan intézkedést hozni, amely tovább rontaná az ellátásbiztonságot.

Szerényen IV. Béla második honalapításához hasonlította Magyar Péter kormánya eddigi tevékenységét Magasra tette a történelmi mércét Magyar Péter: az Orbán-rendszer után végzett kormányzati munkát IV. Béla tatárjárást követő második honalapításával állította párhuzamba. A miniszterelnök szerint elődei „egyszerűen kirabolták Magyarországot”, kabinetje pedig felszámolja a „pénzszivattyút”, és új, „sziklaszilárd intézményi alapokat” rak le.

Magyar Péter: célzott támogatás jöhet a dízelár ellen

A miniszterelnök ezután azt is elárulta, mi jöhet a védett ár helyett. Közlése szerint a szerdai kormányülésen dönthetnek a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amelynek részleteit az ülést követően jelenthetik be.