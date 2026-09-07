Négy éve nem látott szinten a dízel ára Magyarországon, közbelép a Tisza-kormány: Magyar Péter már most közölte, hogy kik nem kapnak a támogatásból – „az 50-100 milliós Land Roverek kimaradnak"
Magyar Péter szerint szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti. A dízel ára közben 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.
Magyar Péter a parlamentben reagált Bóka János felvetésére, aki a védett üzemanyagárak megszüntetését kérte számon a kormányon. A miniszterelnök egyértelművé tette: a korábbi rendszer visszaállítását nem támogatja, mert az szerinte rövid időn belül ellátási problémákhoz és súlyos költségvetési kiadásokhoz vezetne.
Magyar Péter szerint egy literenként 100 forintos árkülönbség biztosítása legalább 50 milliárd forint közpénzt emésztene fel.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy egy ilyen intézkedés mellett egy héten belül áruhiány alakulhatna ki, hiszen az importőröknek nem érné meg Magyarországra hozniuk az üzemanyagot.
A kormányfő szerint különösen problémás lenne most egy általános ársapka, mert a százhalombattai finomító a robbanás óta csak fél kapacitással működik, és várhatóan szeptember végére javítják ki teljesen. Emiatt Magyarország jelenleg nem önellátó dízelből, miközben egész Európában feszes a dízelpiac.
Magyar Péter szerint még Oroszország is importra szorul bizonyos dízeltermékekből, ezért szerinte felelőtlenség lenne olyan intézkedést hozni, amely tovább rontaná az ellátásbiztonságot.
Szerényen IV. Béla második honalapításához hasonlította Magyar Péter kormánya eddigi tevékenységét
Magasra tette a történelmi mércét Magyar Péter: az Orbán-rendszer után végzett kormányzati munkát IV. Béla tatárjárást követő második honalapításával állította párhuzamba. A miniszterelnök szerint elődei „egyszerűen kirabolták Magyarországot”, kabinetje pedig felszámolja a „pénzszivattyút”, és új, „sziklaszilárd intézményi alapokat” rak le.
Magyar Péter: célzott támogatás jöhet a dízelár ellen
A miniszterelnök ezután azt is elárulta, mi jöhet a védett ár helyett. Közlése szerint a szerdai kormányülésen dönthetnek a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amelynek részleteit az ülést követően jelenthetik be.
A támogatás elsősorban a dízelüzemű gépjárművekre és a mezőgazdasági gazdálkodókra irányulhat. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem általános támogatásról lenne szó, hanem olyan konstrukcióról, amely az áremelkedés által leginkább érintetteket segítené.
A miniszterelnök külön kiemelte a munkába járó, gyermekeiket autóval iskolába vivő embereket és a kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosait. Mint fogalmazott, nem a nagy értékű terepjárók és „50-100 milliós Land Roverek” tulajdonosait akarják támogatni, hanem azokat, akik számára a dízelautó a mindennapi közlekedés eszköze.
A bejelentés különösen fontos, mert aznap a gázolaj országos átlagára már 697 forintra emelkedett literenként.
Ez egyetlen nap alatt 9 forintos drágulást jelent, és ilyen magas dízelárra 2022 decembere óta nem volt példa. A júniusban kivezetett védett árhoz képest a benzin 22, a gázolaj pedig már 82 forinttal drágább.
A dízelár emelkedését a nemzetközi piac rendkívüli feszessége is hajtja. Az európai dízel finomítói marzsa szeptember elejére hordónként 89 dollár fölé emelkedett, ami történelmi csúcsot jelent. Közben Oroszország meghosszabbította a dízelexport korlátozását, az ukrán dróntámadások miatt több orosz finomító termelése is kiesik, a közel-keleti feszültségek pedig tovább növelik az ellátási kockázatokat. Mindez azt jelenti, hogy a magas dízelár nem pusztán hazai jelenség, és a nemzetközi piaci nyomás egyelőre nem enyhül. A kormány ezért a jelek szerint nem árstopban, hanem célzott támogatásban gondolkodik.
A hazai kutakon a 95-ös benzin átlagára 8 forinttal, 617 forintra emelkedett, miközben a gázolaj 9 forinttal drágult, így literenként átlagosan 697 forintba kerül. A háttérben a feszes nemzetközi dízelpiac, az orosz exportkorlátozások, a finomítói kiesések és a közel-keleti feszültségek állnak.
Nincs fék: akár 120 dollárig is felfuthat az olaj ára, újabb üzemanyag-drágulás jöhet Magyarországon
Újabb lökést kaphat az olajár, ha tovább szélesedik a közel-keleti konfliktus, és fokozódnak a hajózás elleni támadások – a Goldman Sachs szerint szélsőséges esetben a Brent ára a hordónkénti 120 dollárt is elérheti. A drágulás a magyarországi benzinkutakon is éreztetheti hatását, miközben a hazai piacon már a héten is újabb áremelkedést vártak.