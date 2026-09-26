Magyar Péter érkezik, máris közölték vele, mit várnak tőle: Szolnok nem akar Mohács sorsára jutni

Ezreket mozgat meg amúgy is Szolnok központjában az éves Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál, amelyhez Magyar Péter kormányfő országjárásának szombati látogatását időzítette. A város polgármestere a miniszterelnök kedvenc csatornáján előre elküldte azt a félreérthetetlen üzenetet, hogy "Szolnok mindig is a Tisza fővárosa volt", majd azt is közölte, mit várnak tőle a szolnokiak.

Magyar Péter nem fordít hátat neki és a Tisza-hídnak, mint a Duna-hídnak Mohácson – ebben reménykedik a szolnoki polgármester Fotó: AFP

A lista nem hosszú, ámde költséges, miközben a Tisza-kormány deficitlefaragó költségvetési terveken dolgozik, a pénzügyminiszérium pedig közölte, hogy az állam kiadásain kíván spórolni. Sorban álltak le korábban elhatározott beruházási projektek.

Györfi Mihály polgármester ugyan pártfüggetlenként, civil és baloldali támogatással került posztjára és a rendezvényen nem is vesz részt, de a Tiszához húz, és nem is bízta a véletlenre, hogy ez mindenkinek világos legyen:

"Orbán Viktor tavasszal fenyegetni jött, hogy szavazzunk rá és a pártjára. A Fidesz azóta megbukott" – áll bejegyzése elején.



Ezzel szemben a hétvégén hozzánk látogató Magyar Péter a rendszerváltás üzenetét hozza, én pedig – bár személyesen nem tudom üdvözölni – a tengerentúlról is nagy örömmel köszöntöm őt városunkban

– következett a konklúzió, majd előadta a város "kívánságlistáját".

Magyar Péter érkezik, a szolnokiak infrastruktúra-fejlesztést akarnak tőle

Bízom abban – írta –, hogy a kormányfő a szolnoki emberekkel beszélgetve meghallgatja majd, hogy milyen fontosnak tartják

a Tisza-híd

és az elkerülő út megépítését,

a vasútállomás és közvetlen környezetének komplex városrehabilitációját,

vagy a közbiztonsággal kapcsolatos problémák kormányzati kezelésének igényét.

A nyitótétel máris felidézi, mi történt a Fidesz-irányítású Mohácson, alig került hatalomra a Tisza. A megszorítások még igazából meg sem kezdődtek, amikor Vitézy Dávid közlekedési miniszter máris felülvizsgálat alá helyezte a mohácsi projektet. Később, ha az építés leállításától való félelmek nem igazólódtak is, a kormány a műszaki tartalom jelentős lefaragását jelentette be megtakarítási céllal.