Magyar Péter érkezik, máris közölték vele, mit várnak tőle: Szolnok nem akar Mohács sorsára jutni
Ezreket mozgat meg amúgy is Szolnok központjában az éves Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál, amelyhez Magyar Péter kormányfő országjárásának szombati látogatását időzítette. A város polgármestere a miniszterelnök kedvenc csatornáján előre elküldte azt a félreérthetetlen üzenetet, hogy "Szolnok mindig is a Tisza fővárosa volt", majd azt is közölte, mit várnak tőle a szolnokiak.
A lista nem hosszú, ámde költséges, miközben a Tisza-kormány deficitlefaragó költségvetési terveken dolgozik, a pénzügyminiszérium pedig közölte, hogy az állam kiadásain kíván spórolni. Sorban álltak le korábban elhatározott beruházási projektek.
Györfi Mihály polgármester ugyan pártfüggetlenként, civil és baloldali támogatással került posztjára és a rendezvényen nem is vesz részt, de a Tiszához húz, és nem is bízta a véletlenre, hogy ez mindenkinek világos legyen:
"Orbán Viktor tavasszal fenyegetni jött, hogy szavazzunk rá és a pártjára. A Fidesz azóta megbukott" – áll bejegyzése elején.
Ezzel szemben a hétvégén hozzánk látogató Magyar Péter a rendszerváltás üzenetét hozza, én pedig – bár személyesen nem tudom üdvözölni – a tengerentúlról is nagy örömmel köszöntöm őt városunkban
– következett a konklúzió, majd előadta a város "kívánságlistáját".
Magyar Péter érkezik, a szolnokiak infrastruktúra-fejlesztést akarnak tőle
Bízom abban – írta –, hogy a kormányfő a szolnoki emberekkel beszélgetve meghallgatja majd, hogy milyen fontosnak tartják
- a Tisza-híd
- és az elkerülő út megépítését,
- a vasútállomás és közvetlen környezetének komplex városrehabilitációját,
- vagy a közbiztonsággal kapcsolatos problémák kormányzati kezelésének igényét.
A nyitótétel máris felidézi, mi történt a Fidesz-irányítású Mohácson, alig került hatalomra a Tisza. A megszorítások még igazából meg sem kezdődtek, amikor Vitézy Dávid közlekedési miniszter máris felülvizsgálat alá helyezte a mohácsi projektet. Később, ha az építés leállításától való félelmek nem igazólódtak is, a kormány a műszaki tartalom jelentős lefaragását jelentette be megtakarítási céllal.
Ezt is Orbánék készítették elő, mint a mohácsi projektet, de nem jutott olyan messze
A Tisza-híd egy olyan projekt, amelyet az előző, Orbán Viktor vezette kormány készített elő, és a polgármesteri lista élére helyezéséből kiderül: nagyon nem szeretnék, ha leállítanák.
A projekt címe "Szolnok új tehermentesítő Szandaszőlős elkerüléssel", rövid eredeti leírása:
- "Szolnok belvárosában jelenleg 1db gépjárművek rendeltetésszerű használatával igénybe vehető átkelési lehetőség (közúti híd) van a Tisza folyón. Ezen közúti híd jelenleg nagymértékben túlterhelt, tehermentesítésére egy új híd megépítése szükséges a belvárosban.
- A fejlesztéssel új híd kerülne megépítésre, valamint a Szandaszőlős városrész tehermentesítésére új elkerülő út kerülne megvalósításra.
- Új nyomvonalú tehermentesítő út: 2x1 forgalmi sávos, 12,00 m koronaszélességű, 7,50 m burkolatszélességű, 9,990 km hosszban. A 4. sz. főút 2x2 sávra bővítése 19,00 m koronaszélességgel, 14,00 m burkolatszélességgel, 1943 m hosszban.
- Az útszakaszon 9 db hídműtárgy, köztük egy új közúti Tisza-híd, 2 db támfal készül."
A beruházás, amelynek költségét már 2020-ban 35 milliárd forint köré becsülték, jelentős csúszásban van, már az év elejére el kellett volna készülnie, de még mindig csak az előkészítő fázisnál tart.
Vasútállomás: ez valószínűleg menni fog, a szolnoki Tisza-híd az izgalmas kérdés
A vasútállomás felújítása sokkal kevésbé ütközik a kormányzati tervekkel, amelyeket az eddig Brüsszelben visszatartott EU-pénzek várt megérkezése segíti. politikájával.
A júliusban bejelentett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési programot irányoz elő, és tíz nagy állomás megújítását is előkészítik.
Erről tehát Magyar Péter akár kellemes híreket is közölhet a szolnokiakkal. Mond-e valamit a másik, sokkal költségesebb, "Tisza"-projektről, erre valószínűleg sokan kíváncsiak ma Szolnokon.