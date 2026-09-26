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Magyar Péter érkezik, máris közölték vele, mit várnak tőle: Szolnok nem akar Mohács sorsára jutni

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A Tiszához húzó önkormányzatok is aggódnak, hogy a kormányzati megszorítások elérik őket – ez olvasható ki az országjárásra érkező kormányfőhoz intézett polgérmesteri üzenetből. Magyar Péter ezreket mozgató helyi fesztiválhoz időzítette szolnoki látogatását, a helyiek azonban többre számítanak tőle kecsege-telepítésnél.
Pető Sándor
2026.09.26, 15:25
Frissítve: 2026.09.26, 16:11

Ezreket mozgat meg amúgy is Szolnok központjában az éves Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál, amelyhez Magyar Péter kormányfő országjárásának szombati látogatását időzítette. A város polgármestere a miniszterelnök kedvenc csatornáján előre elküldte azt a félreérthetetlen üzenetet, hogy "Szolnok mindig is a Tisza fővárosa volt", majd azt is közölte, mit várnak tőle a szolnokiak. 

Magyar Péter nem fordít hátat neki és a Tisza-hídnak, mint a Duna-hídnak Mohácson – ebben reménykedik a szolnoki polgármester
Magyar Péter nem fordít hátat neki és a Tisza-hídnak, mint a Duna-hídnak Mohácson – ebben reménykedik a szolnoki polgármester Fotó: AFP

 

A lista nem hosszú, ámde költséges, miközben a Tisza-kormány deficitlefaragó költségvetési terveken dolgozik, a pénzügyminiszérium pedig közölte, hogy az állam kiadásain kíván spórolni. Sorban álltak le korábban elhatározott beruházási projektek.

Györfi Mihály polgármester ugyan pártfüggetlenként, civil és baloldali támogatással került posztjára és a rendezvényen nem is vesz részt, de a Tiszához húz, és nem is bízta a véletlenre, hogy ez mindenkinek világos legyen: 

"Orbán Viktor tavasszal fenyegetni jött, hogy szavazzunk rá és a pártjára. A Fidesz azóta megbukott" – áll bejegyzése elején.
 

Ezzel szemben a hétvégén hozzánk látogató Magyar Péter a rendszerváltás üzenetét hozza, én pedig – bár személyesen nem tudom üdvözölni – a tengerentúlról is nagy örömmel köszöntöm őt városunkban

– következett a konklúzió, majd előadta a város "kívánságlistáját".

Magyar Péter érkezik, a szolnokiak infrastruktúra-fejlesztést akarnak tőle

Bízom abban – írta –, hogy a kormányfő a szolnoki emberekkel beszélgetve meghallgatja majd, hogy milyen fontosnak tartják 

  • a Tisza-híd
  • és az elkerülő út megépítését,
  •  a vasútállomás és közvetlen környezetének komplex városrehabilitációját, 
  • vagy a közbiztonsággal kapcsolatos problémák kormányzati kezelésének igényét.

A nyitótétel máris felidézi, mi történt a Fidesz-irányítású Mohácson, alig került hatalomra a Tisza. A megszorítások még igazából meg sem kezdődtek, amikor Vitézy Dávid közlekedési miniszter máris felülvizsgálat alá helyezte a mohácsi projektet. Később, ha az építés leállításától való félelmek nem igazólódtak is, a kormány a műszaki tartalom jelentős lefaragását jelentette be megtakarítási céllal. 

Ezt is Orbánék készítették elő, mint a mohácsi projektet, de nem jutott olyan messze

A Tisza-híd egy olyan projekt, amelyet az előző, Orbán Viktor vezette kormány készített elő, és a polgármesteri lista élére helyezéséből kiderül: nagyon nem szeretnék, ha leállítanák.

A projekt címe "Szolnok új tehermentesítő Szandaszőlős elkerüléssel", rövid eredeti leírása:

  • "Szolnok belvárosában jelenleg 1db gépjárművek rendeltetésszerű használatával igénybe vehető átkelési lehetőség (közúti híd) van a Tisza folyón. Ezen közúti híd jelenleg nagymértékben túlterhelt, tehermentesítésére egy új híd megépítése szükséges a belvárosban.
  •  A fejlesztéssel új híd kerülne megépítésre, valamint a Szandaszőlős városrész tehermentesítésére új elkerülő út kerülne megvalósításra. 
  • Új nyomvonalú tehermentesítő út: 2x1 forgalmi sávos, 12,00 m koronaszélességű, 7,50 m burkolatszélességű, 9,990 km hosszban. A 4. sz. főút 2x2 sávra bővítése 19,00 m koronaszélességgel, 14,00 m burkolatszélességgel, 1943 m hosszban.
  •  Az útszakaszon 9 db hídműtárgy, köztük egy új közúti Tisza-híd, 2 db támfal készül."

A beruházás, amelynek költségét már 2020-ban 35 milliárd forint köré becsülték, jelentős csúszásban van, már az év elejére el kellett volna készülnie, de még mindig csak az előkészítő fázisnál tart.

Vasútállomás: ez valószínűleg menni fog, a szolnoki Tisza-híd az izgalmas kérdés

A vasútállomás felújítása sokkal kevésbé ütközik a kormányzati tervekkel, amelyeket az eddig Brüsszelben visszatartott EU-pénzek várt megérkezése segíti.  politikájával. 

A júliusban bejelentett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési programot irányoz elő, és tíz nagy állomás megújítását is előkészítik.

Erről tehát Magyar Péter akár kellemes híreket is közölhet a szolnokiakkal. Mond-e valamit a másik, sokkal költségesebb, "Tisza"-projektről, erre valószínűleg sokan kíváncsiak ma Szolnokon.

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