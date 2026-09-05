"A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci környezetben mielőbb hathatós és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak" – ezt írta Facebook oldalán a miniszterelnök szombat délben. Magyar Péter szerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a magyar gazdaság és energiaszektor előtt álló kihívásokat.

Rendkívüli: Magyar Péter váratlanul bejelentette, belenyúlhat a Tisza-kormány az üzemanyagárakba – pedig egy hete Kármán András még teljesen mást mondott Fotó: NurPhoto via AFP

Rendkívüli: Magyar Péter váratlanul bejelentette, belenyúlhat a Tisza-kormány az üzemanyagárakba – pedig egy hete Kármán András még teljesen mást mondott

A kormányfő azt is hozzátette, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek.

Az üzemanyagárak megfékezése azok után jöhetett szóba, hogy az elmúlt hetekben jelentősen drágult a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. Pénteken a Mol kútjain több helyen egy liter benzin 607 forintba, míg egy liter gázolaj 686 forintba került. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy a korábbi védett áraknál

a benzin legalább 10,

a gázolaj pedig 70 forinttal drágább.

Az üzemanyagár-emelkedés múlt pénteken is téma volt az Országgyűlésben. Ellenzéki képviselők arról érdeklődtek a kormánynál, hogy tervez-e bármilyen beavatkozást az üzemanyagpiacon. Kármán András azonban lehűtötte a kedélyeket.

Én azt gondolom, ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében

– fogalmazott a miniszter.

Szűcs Gábor, fideszes képviselő emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter a választási kampányban még egészen mást mondott. Ugyanis többször felszólította Orbán Viktor kormányát, hogy hozza vissza a 480 forintos benzinárstopot és csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját.

„Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írta Magyar Péter a Facebookon még március elején, miután kitört az iráni háború és a Brent ára 90 dollár fölé emelkedett.

A hirtelen drágulásra azonnal reagált az Orbán-kormány, március 10-én bevezette a védett üzemanyagárakat, így a benzin esetén 595, a gázolaj esetében pedig 615 forintos plafont rögzített. Aztán június 23-án már a Tisza-kormány kérésére az Országgyűlés kivezette őket.

Magyar Péter azonban most nem követte elődjét. Hetek óta a Brent ára 90 dollár fölött van, ám minden egyes alkalommal, amikor felmerült a védett árak visszahozása, lesöpörte az asztalról az üzemanyagpiacba való beavatkozást.

Ennek egyik oka, amire mostani bejegyzésében is utal a miniszterelnök, hogy havi szinten több tíz milliárd forint költségvetési hatása van az intézkedésnek.