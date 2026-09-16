Eldőlt, Magyar Péter most jelentette be: teljesen átalakítja a Tisza-kormány a trafikrendszert – 90 milliárd forint új adót szednek be a cigaretta és a dohánytermékek után

Reggel találtam ezt ki, hogy biciklivel megyek a kormányülésre, úgyhogy szóltam Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes úrnak, hogy kicsit késni fogok, kezdjék el a kormányülést nélkülem – ezzel kezdi Magyar Péter a friss Facebook-videóját.

Eldőlt, Magyar Péter most jelentette be: teljesen átalakítja a Tisza-kormány a trafikrendszert / Fotó: Lurdy-ház

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy fontos napirendi pontokat kell megtárgyalniuk a szerdai kormányülésen, ezek száma több tucat.

Újra tárgyalnak a kaszinókoncesziókról, azok rendszerének teljes megváltoztatásáról, hogy ne néhány milliárdos oligarcha részesedjen ebből a profitból,

illetőleg újratárgyálják a dohánykoncesszió ügyét.

Pont most jövünk itt el a János-kórház mellett. A budapestiek és környékbeliek ismerhetik az állapotokat. Mi ezeket szeretnénk megváltoztatni többek között. A dohánytermékek adójának emeléséből származó költségvetési bevétel egy az egyben az egészségügy fejlesztésére fog menni. – ígérte Magyar péter.

Eldőlt, Magyar Péter most jelentette be: teljesen átalakítja a Tisza-kormány a trafikrendszert

Közölte, hogy erről döntött a kormány, ebből egy 90 milliárd forintos plusz bevételt várnak, ami a dohánytermékek adójának novemberi megemeléséből származik. Azt mondta, hogy ebből új MR-készülékeket, röntgeneket fognak venni, kórházakat fogunk felújítani, illetőleg nyilván béremelésre is mehet majd ez a pénz.

Majd világossá tette, hogy megszüntetik a jelenlegi nagykereskedelmi monopóliumot, amit néhány cég visz, és

átalakítják teljesen a trafikok rendszerét is.

Azzal folytatta, hogy ezen kívül tárgyalnak majd az autópályakoncesszióról, mert az előző kormány 35 évre konceszióba adta sok tízezer milliárd forint értékben a magyar autópályákat.

Ezeknek a teljes felülvizsgálata zajlik, és ha jól értelmezem az előterjesztést, akkor a megszüntetésére is sor fog kerülni – fogalmazott. Amikor a Postapalotához ért, arról beszélt, hogy azt túlárazva sok tízmilliárd forintért újították fel még Matolcsy György idejében. A vizsgálatok ebben az ügyben is zajlanak.

A hivatkozott dohányadóról a Világgzadaság részletesen itt írt. A parlament már meg is szavazta a törvényjavaslatot, így novembertől jókora drágulás lép életbe a cigarettánál és számos dohányterméknél.