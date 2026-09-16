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kiskereskedelem
Tisza-kormány
Magyar Pétrer
dohány
átalakítás
trafik
cigaretta

Eldőlt, Magyar Péter most jelentette be: teljesen átalakítja a Tisza-kormány a trafikrendszert – 90 milliárd forint új adót szednek be a cigaretta és a dohánytermékek után

Minden jel szerint megszületett a koncepció, a kormány már targyalta is. Magyar Péter több fontos tervről is biciklizés közben tájékoztatott.
Hecker Flórián
2026.09.16., 19:28
Fotó: Lurdy-ház

Reggel találtam ezt ki, hogy biciklivel megyek a kormányülésre, úgyhogy szóltam Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes úrnak, hogy kicsit késni fogok, kezdjék el a kormányülést nélkülem – ezzel kezdi Magyar Péter a friss Facebook-videóját.

trafik, dohánybolt
Eldőlt, Magyar Péter most jelentette be: teljesen átalakítja a Tisza-kormány a trafikrendszert / Fotó: Lurdy-ház

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy fontos napirendi pontokat kell megtárgyalniuk a szerdai kormányülésen, ezek száma több tucat.

  • Újra tárgyalnak a kaszinókoncesziókról, azok rendszerének teljes megváltoztatásáról, hogy ne néhány milliárdos oligarcha részesedjen ebből a profitból,
  • illetőleg újratárgyálják a dohánykoncesszió ügyét.

Pont most jövünk itt el a János-kórház mellett. A budapestiek és környékbeliek ismerhetik az állapotokat. Mi ezeket szeretnénk megváltoztatni többek között. A dohánytermékek adójának emeléséből származó költségvetési bevétel egy az egyben az egészségügy fejlesztésére fog menni. – ígérte Magyar péter.

Eldőlt, Magyar Péter most jelentette be: teljesen átalakítja a Tisza-kormány a trafikrendszert

Közölte, hogy erről döntött a kormány, ebből egy 90 milliárd forintos plusz bevételt várnak, ami a dohánytermékek adójának novemberi megemeléséből származik. Azt mondta, hogy ebből új MR-készülékeket, röntgeneket fognak venni, kórházakat fogunk felújítani, illetőleg nyilván béremelésre is mehet majd ez a pénz.

Majd világossá tette, hogy megszüntetik a jelenlegi nagykereskedelmi monopóliumot, amit néhány cég visz, és

átalakítják teljesen a trafikok rendszerét is.

Azzal folytatta, hogy ezen kívül tárgyalnak majd az autópályakoncesszióról, mert az előző kormány 35 évre konceszióba adta sok tízezer milliárd forint értékben a magyar autópályákat.

Ezeknek a teljes felülvizsgálata zajlik, és ha jól értelmezem az előterjesztést, akkor a megszüntetésére is sor fog kerülni – fogalmazott. Amikor a Postapalotához ért, arról beszélt, hogy azt túlárazva sok tízmilliárd forintért újították fel még Matolcsy György idejében. A vizsgálatok ebben az ügyben is zajlanak.

A hivatkozott dohányadóról a Világgzadaság részletesen itt írt. A parlament már meg is szavazta a törvényjavaslatot, így novembertől jókora drágulás lép életbe a cigarettánál és számos dohányterméknél.

A cigaretta jövedéki adója 36 720 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 59 800 forint/ezer darab lenne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy doboz cigaretta ára, csaknem 10 százalékkal, majd 300 forinttal emelkedik dobozonként.

  • A szivar és szivarka után a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, de legalább 6100 forint/ezer darab,
  • a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány után 32 200 forint/kilogramm és az ár 5 százaléka,
  • a töltőfolyadék után pedig 41 forint/milliliter lenne az adó.
  • Az újabb termékkategóriákat is külön adómérték érintené: a dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékek után 50 forint/darab,
  • azok folyadéka után 100 forint/milliliter,
  • a füst nélküli dohánytermék után 32 200 forint/kilogramm,
  • a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék után 31 610 forint/kilogramm,
  • a hevített termék után pedig 50 forint/darab

lesz az új jövedéki adó. Érdekes egyébként, hogy a kormány nem egységesen emeli az adót. Saját indokolása szerint a dohánygyártmányok jövedéki adómértékét „termékkategóriánként differenciált mértékben” módosítja.

A kormány szerint a különbségtétel során figyelembe vették, hogy egyes termékek adóterhelése az általuk helyettesíthető dohánytermékekhez képest alacsonyabb.

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