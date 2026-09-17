Deviza
EUR/HUF362,71 -0,69% USD/HUF316,06 -0,76% GBP/HUF422,12 -0,93% CHF/HUF383,29 -0,65% PLN/HUF83,26 -0,54% RON/HUF68,93 -0,66% CZK/HUF14,91 -0,68% EUR/HUF362,71 -0,69% USD/HUF316,06 -0,76% GBP/HUF422,12 -0,93% CHF/HUF383,29 -0,65% PLN/HUF83,26 -0,54% RON/HUF68,93 -0,66% CZK/HUF14,91 -0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX154 173,4 -0,01% MTELEKOM2 592 +0,47% MOL5 240 0% OTP46 880 -0,53% RICHTER12 780 +1,43% OPUS267 -6,32% ANY6 180 -1,59% AUTOWALLIS125,5 +1,21% WABERERS4 480 +3,7% BUMIX9 203,3 +0,51% CETOP5 035,73 +1,28% CETOP NTR3 254,27 +1,26% BUX154 173,4 -0,01% MTELEKOM2 592 +0,47% MOL5 240 0% OTP46 880 -0,53% RICHTER12 780 +1,43% OPUS267 -6,32% ANY6 180 -1,59% AUTOWALLIS125,5 +1,21% WABERERS4 480 +3,7% BUMIX9 203,3 +0,51% CETOP5 035,73 +1,28% CETOP NTR3 254,27 +1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Magyar Péter
európai bizottság
egyenes beszéd
brüsszel
uniós pénz

Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból

A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtök este. Magyar Péter elismerte, eddig nem érkezett uniós pénz Brüsszelből, ugyanakkor december végéig szerinte szinte valamennyi RRF-forrást folyósítania kell az Európai Bizottságnak Magyarország számára. Beszélt a műsorban a küszöbön álló béremelésekről is, a kormányfő jelezte, hogy a szociális dolgozók két részletben kapják meg a választási kampányban megígért béremelést.
Járdi Roland
2026.09.17., 20:26
Fotó: AFP

Csak a papírmunka folyik, eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett Brüsszelből Magyarországra – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök, aki az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtök este. A kormányfő hozzátette, hogy az utolsó eurócentnek december végéig meg kell érkeznie Magyarországra, ám így is lesz olyan pénz, amit csak jövőre utal el Brüsszel, mivel vannak olyan programok, amelyeket a megvalósulás után fizet ki az EU. Magyar Péter azt is mondta, hogy erre a legbüszkébb a kormánya munkájában, ugyanis az egyik legfontosabb vállalásukat teljesítették.

Magyar Péter
Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból Fotó: AFP /  AFP

Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból

A miniszterelnök ismertetése szerint a forrásokat többek között kórházakra, vasút- és közlekedésfejlesztésre, bérlakásokra, kis- és középvállalkozások támogatására, energiahatékonyságra és vízügyi beruházásokra fordítanák.

Magyar Péter felháborodását fejezte ki afelől, hogy 134 nappal a kormányzásuk után az előző kormány kritizálja őket, amiért magas az államadósság.

Az Index tudósítása szerint a szociális szférában és rendvédelemben dolgozók béremeléséről elmondta, hogy konkrét számokat egyelőre nem tud mondani, mivel a 2027-es költségvetés miatt több adat nem nyilvános még, de októberben ezt be kell nyújtania Kármán Andrásnak. Hangsúlyozta, hogy ez egy kétlépéses béremelés lesz. 

A pontos mérték meghatározását Magyar összekötötte a jövő évi minimálbérrel, az adócsökkentésekkel és a 2027-es büdzsé összeállításával. 

Átvettünk egy kivéreztetett költségvetést 8,3 százalékos hiánnyal, felelőtlenség lenne minden vállalást egyszerre teljesíteni

 – fogalmazott, majd hozzátette, bedönteni egy költségvetést nem lehet. Hangsúlyozta, ők azon dolgoznak, hogy egy olyan költségvetést állítsanak össze, ami fenntartható. Elmondta, hogy a nyugdíjasok SZÉP-kártyáján szintén dolgoznak, erről a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Olyan büdzsét szeretnének összeállítani, amelyben

  •  a béremelések mellett 
  • a családi pótlék emelése, 
  • az adó- és áfacsökkentések, valamint 
  • a hiány mérséklése is elfér.

A csütörtökön bejelentett vagyonosodási vizsgálati rendszerről azt mondta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végezné, és automatikusan kiterjedne többek között azokra a miniszterelnökökre, miniszterekre, államtitkárokra, országgyűlési képviselőkre és kormánybiztosokra, akiknek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatásuk. Míg a jelenlegi tisztségviselőknél két év elteltével indulna automatikus ellenőrzés. A kormányfő szerint az ellenőrzésnek a bevallott vagyon mellett az eltitkolt vagyonelemek feltárására is ki kell terjednie, úgy fogalmazott, hogy a NAV feladata ezeket „Bahreintől Békéscsabáig” megtalálni.

Augusztusban történelmi hiányt hozott össze Kármán András az RRF-pénzek miatt

Ahogy korábban beszámoltunk róla, augusztusban történelmi rekordot produkált a költségvetési hiánya , egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forinttal nőtt a deficit. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.Ammennyire azonban sokkolóak ezek a számok, annyira nem érhetett senkit váratlanul a Pénzügyminiszérium adatközlése. Kármán András pénzügyminiszter hetek óta készíti fel a közvéleményt, hogy augusztusban drámai romlás várható a költségvetésben az RRF-források miatt. A minisztérium ugyanakkor arra számít, hogy az év utolsó hónapjában jelentősen javulni fog az államháztartás egyenlege a beérkező unió pénzek miatt. Ezzel együtt a PM várakozásai szerint a GDP 7,5 százaléka lehet a költségvetés egész éves hiánya a tavalyi 4,7 százalék után.

Még két hete van a Tisza-kormánynak, hogy tényleg megkapja Magyarország az uniós pénzeket

Ami az uniós forrásokat illeti, Magyar Péter kormánya 2026 májusának végén jutott politikai megállapodásra az Európai Bizottsággal a korábban befagyasztott uniós források jelentős részének felszabadításáról. 

A brüsszeli tárgyalások eredményeként 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás elérhetővé tételéről állapodtak meg. 

A tárgyalások középpontjában a jogállamisági és korrupcióellenes feltételek teljesítése, valamint a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele állt. A vállalások között szerepelt az Integritás Hatóság jogköreinek bővítése, a vagyonnyilatkozati rendszer reformja és további korrupcióellenes intézkedések végrehajtása. Magyar a tárgyalások után úgy fogalmazott, hogy a bizottságot „nem legyőzni, hanem meggyőzni kellett”, és állítása szerint a magyar fél végig ragaszkodott ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az őt megillető forrásokhoz. A politikai megállapodást ezt követően a szükséges uniós eljárások és a módosított helyreállítási terv elfogadása követte. Júliusban az uniós pénzügyminiszterek tanácsa jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, megnyitva az utat a hozzá kapcsolódó források folyósítása előtt. 

Augusztusban 31-ig pedig a mérföldköveket kellett teljesítenie a kormánynak. "A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek" - fogalmazott a miniszterelnök. 

Ezzel azonban még korántsem hárult el minden akadály, szeptember 30-ig kell a kormánynak bizonyítania az uniós vállalások teljesítését.

A bizottság csak a kifizetési kérelem beérkezése után értékeli a magyar vállalásokat. „A bizottság csak akkor tudja majd felmérni, hogy a magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv reformjai és beruházásai milyen mértékben valósultak meg, miután Magyarország szeptember végéig benyújtja az RRF-kifizetési kérelmét a kísérő bizonyítékokkal együtt” – közölte az Európai Bizottság szóvivője az Economx megkeresésére.


 

 


 


 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
európai bizottság

Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból

A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtök este.
2 perc
Otthoni Energiatároló Program

Lakossági akkuprogram: itt a hónapok óta várt fordulat, bejelentésre készül Kapitány István

Lezárult a program átvilágítása, vége a várakozásnak
5 perc
vállalat

Nincs sofőr, nincs vezetőfülke: ilyen kamionnal kísérletezik a Lidl – kezdődik a tesztüzem, nem árt figyelni

Napi három fordulót és alkalmanként 15 eur-raklapnyi árut is teljesíthet a Lidl Németországban tesztelt önvezető elektromos kamionja.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu