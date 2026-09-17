Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból
Csak a papírmunka folyik, eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett Brüsszelből Magyarországra – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök, aki az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtök este. A kormányfő hozzátette, hogy az utolsó eurócentnek december végéig meg kell érkeznie Magyarországra, ám így is lesz olyan pénz, amit csak jövőre utal el Brüsszel, mivel vannak olyan programok, amelyeket a megvalósulás után fizet ki az EU. Magyar Péter azt is mondta, hogy erre a legbüszkébb a kormánya munkájában, ugyanis az egyik legfontosabb vállalásukat teljesítették.
Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból
A miniszterelnök ismertetése szerint a forrásokat többek között kórházakra, vasút- és közlekedésfejlesztésre, bérlakásokra, kis- és középvállalkozások támogatására, energiahatékonyságra és vízügyi beruházásokra fordítanák.
Magyar Péter felháborodását fejezte ki afelől, hogy 134 nappal a kormányzásuk után az előző kormány kritizálja őket, amiért magas az államadósság.
Az Index tudósítása szerint a szociális szférában és rendvédelemben dolgozók béremeléséről elmondta, hogy konkrét számokat egyelőre nem tud mondani, mivel a 2027-es költségvetés miatt több adat nem nyilvános még, de októberben ezt be kell nyújtania Kármán Andrásnak. Hangsúlyozta, hogy ez egy kétlépéses béremelés lesz.
A pontos mérték meghatározását Magyar összekötötte a jövő évi minimálbérrel, az adócsökkentésekkel és a 2027-es büdzsé összeállításával.
Átvettünk egy kivéreztetett költségvetést 8,3 százalékos hiánnyal, felelőtlenség lenne minden vállalást egyszerre teljesíteni
– fogalmazott, majd hozzátette, bedönteni egy költségvetést nem lehet. Hangsúlyozta, ők azon dolgoznak, hogy egy olyan költségvetést állítsanak össze, ami fenntartható. Elmondta, hogy a nyugdíjasok SZÉP-kártyáján szintén dolgoznak, erről a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Olyan büdzsét szeretnének összeállítani, amelyben
- a béremelések mellett
- a családi pótlék emelése,
- az adó- és áfacsökkentések, valamint
- a hiány mérséklése is elfér.
A csütörtökön bejelentett vagyonosodási vizsgálati rendszerről azt mondta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végezné, és automatikusan kiterjedne többek között azokra a miniszterelnökökre, miniszterekre, államtitkárokra, országgyűlési képviselőkre és kormánybiztosokra, akiknek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatásuk. Míg a jelenlegi tisztségviselőknél két év elteltével indulna automatikus ellenőrzés. A kormányfő szerint az ellenőrzésnek a bevallott vagyon mellett az eltitkolt vagyonelemek feltárására is ki kell terjednie, úgy fogalmazott, hogy a NAV feladata ezeket „Bahreintől Békéscsabáig” megtalálni.
Augusztusban történelmi hiányt hozott össze Kármán András az RRF-pénzek miatt
Ahogy korábban beszámoltunk róla, augusztusban történelmi rekordot produkált a költségvetési hiánya , egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forinttal nőtt a deficit. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.Ammennyire azonban sokkolóak ezek a számok, annyira nem érhetett senkit váratlanul a Pénzügyminiszérium adatközlése. Kármán András pénzügyminiszter hetek óta készíti fel a közvéleményt, hogy augusztusban drámai romlás várható a költségvetésben az RRF-források miatt. A minisztérium ugyanakkor arra számít, hogy az év utolsó hónapjában jelentősen javulni fog az államháztartás egyenlege a beérkező unió pénzek miatt. Ezzel együtt a PM várakozásai szerint a GDP 7,5 százaléka lehet a költségvetés egész éves hiánya a tavalyi 4,7 százalék után.
Még két hete van a Tisza-kormánynak, hogy tényleg megkapja Magyarország az uniós pénzeket
Ami az uniós forrásokat illeti, Magyar Péter kormánya 2026 májusának végén jutott politikai megállapodásra az Európai Bizottsággal a korábban befagyasztott uniós források jelentős részének felszabadításáról.
A brüsszeli tárgyalások eredményeként 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás elérhetővé tételéről állapodtak meg.
A tárgyalások középpontjában a jogállamisági és korrupcióellenes feltételek teljesítése, valamint a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele állt. A vállalások között szerepelt az Integritás Hatóság jogköreinek bővítése, a vagyonnyilatkozati rendszer reformja és további korrupcióellenes intézkedések végrehajtása. Magyar a tárgyalások után úgy fogalmazott, hogy a bizottságot „nem legyőzni, hanem meggyőzni kellett”, és állítása szerint a magyar fél végig ragaszkodott ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az őt megillető forrásokhoz. A politikai megállapodást ezt követően a szükséges uniós eljárások és a módosított helyreállítási terv elfogadása követte. Júliusban az uniós pénzügyminiszterek tanácsa jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, megnyitva az utat a hozzá kapcsolódó források folyósítása előtt.
Augusztusban 31-ig pedig a mérföldköveket kellett teljesítenie a kormánynak. "A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek" - fogalmazott a miniszterelnök.
Ezzel azonban még korántsem hárult el minden akadály, szeptember 30-ig kell a kormánynak bizonyítania az uniós vállalások teljesítését.
A bizottság csak a kifizetési kérelem beérkezése után értékeli a magyar vállalásokat. „A bizottság csak akkor tudja majd felmérni, hogy a magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv reformjai és beruházásai milyen mértékben valósultak meg, miután Magyarország szeptember végéig benyújtja az RRF-kifizetési kérelmét a kísérő bizonyítékokkal együtt” – közölte az Európai Bizottság szóvivője az Economx megkeresésére.