Csak a papírmunka folyik, eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett Brüsszelből Magyarországra – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök, aki az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtök este. A kormányfő hozzátette, hogy az utolsó eurócentnek december végéig meg kell érkeznie Magyarországra, ám így is lesz olyan pénz, amit csak jövőre utal el Brüsszel, mivel vannak olyan programok, amelyeket a megvalósulás után fizet ki az EU. Magyar Péter azt is mondta, hogy erre a legbüszkébb a kormánya munkájában, ugyanis az egyik legfontosabb vállalásukat teljesítették.

Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból Fotó: AFP / AFP

Élő adásban ismerte el Magyar Péter: eddig egyetlen egy eurócent sem érkezett a Magyarországnak járó uniós forrásokból

A miniszterelnök ismertetése szerint a forrásokat többek között kórházakra, vasút- és közlekedésfejlesztésre, bérlakásokra, kis- és középvállalkozások támogatására, energiahatékonyságra és vízügyi beruházásokra fordítanák.

Magyar Péter felháborodását fejezte ki afelől, hogy 134 nappal a kormányzásuk után az előző kormány kritizálja őket, amiért magas az államadósság.

Az Index tudósítása szerint a szociális szférában és rendvédelemben dolgozók béremeléséről elmondta, hogy konkrét számokat egyelőre nem tud mondani, mivel a 2027-es költségvetés miatt több adat nem nyilvános még, de októberben ezt be kell nyújtania Kármán Andrásnak. Hangsúlyozta, hogy ez egy kétlépéses béremelés lesz.

A pontos mérték meghatározását Magyar összekötötte a jövő évi minimálbérrel, az adócsökkentésekkel és a 2027-es büdzsé összeállításával.

Átvettünk egy kivéreztetett költségvetést 8,3 százalékos hiánnyal, felelőtlenség lenne minden vállalást egyszerre teljesíteni

– fogalmazott, majd hozzátette, bedönteni egy költségvetést nem lehet. Hangsúlyozta, ők azon dolgoznak, hogy egy olyan költségvetést állítsanak össze, ami fenntartható. Elmondta, hogy a nyugdíjasok SZÉP-kártyáján szintén dolgoznak, erről a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Olyan büdzsét szeretnének összeállítani, amelyben

a béremelések mellett

a családi pótlék emelése,

az adó- és áfacsökkentések, valamint

a hiány mérséklése is elfér.

A csütörtökön bejelentett vagyonosodási vizsgálati rendszerről azt mondta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végezné, és automatikusan kiterjedne többek között azokra a miniszterelnökökre, miniszterekre, államtitkárokra, országgyűlési képviselőkre és kormánybiztosokra, akiknek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatásuk. Míg a jelenlegi tisztségviselőknél két év elteltével indulna automatikus ellenőrzés. A kormányfő szerint az ellenőrzésnek a bevallott vagyon mellett az eltitkolt vagyonelemek feltárására is ki kell terjednie, úgy fogalmazott, hogy a NAV feladata ezeket „Bahreintől Békéscsabáig” megtalálni.