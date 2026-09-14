Óriási csalódást okozhatott a hazai autósok többségének a kormány legújabb intézkedése, pontosabban annak hiánya. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be a kormány döntését a dízelesek megsegítéséről, azonban nem a megszokott módon, maximalizálva az árakat, hanem havi egyszeri, 5000 forintos támogatást nyújtva. Az állami dotáció decemberig él a maximum 150 lóerős, dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai számára, akik összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülhetnek. A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi, illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.

Magyar Péter erről mélyen hallgat: Svédországban és Szlovéniában is olcsóbb a benzin, mint Magyarországon – mindkét ország meglépte azt, amitől ő valamiért retteg Fotó: AFP / AFP

Magyar Péter erről mélyen hallgat: Svédországban és Szlovéniában is olcsóbb a benzin, mint Magyarországon – mindkét ország meglépte azt, amitől ő valamiért retteg

Sokak számára azonban nem lehetett meglepetés a kormány szűkmarkúsága. Augusztus végén, amikor a gázolaj ára már jócskán elszaladt a korábbi 615 forintos védett ártól, Kármán András pénzügyminiszter a parlamentben hűtötte le a kedélyeket.

Én azt gondolom, ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében

– fogalmazott a miniszter, akinek szavai azért voltak megdöbbentőek, mert Magyar Péter a választási kampányban egészen másképp beszélt. A későbbi kormányfő többször felszólította Orbán Viktor kormányát, hogy hozza vissza a 480 forintos benzinárstopot és csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját. „Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írta Magyar Péter a Facebookon még március 3-án, napokkal később, hogy kitört az iráni háború és a Brent olaj ára elérte a 90 dollárt.

A hirtelen drágulásra azonnal reagált az Orbán-kormány, március 10-én be is vezette a védett üzemanyagárakat, így

a benzin esetén 595,

a gázolaj esetében 615 forintba maximálta az árakat.

Aztán június 23-án már a Tisza-kormány kérésére az Országgyűlés kivezette őket. Annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus rendeződni látszott, sokan figyelmeztettek, hogy a kormány elkapkodta a döntését, mivel az iráni háború nem zárult le, így a konfliktus kiújulása újabb üzemanyagár sokkot idézhet elő. Annál is inkább, mert például a környező országok egyikében sem vezették ki a hatósági árakat. A kritikusoknak olyannyira igazuk lett, augusztus 10-re kudarcba fulladtak a béketárgyalások, az olajpiac pedig újra fordulat történt, emiatt a hazai autósok, főleg a gázolajt használók egyik pillanatról a másikra azzal szembesültek, hogy már drágább a gázolaj, mint a korábbi védett ár.