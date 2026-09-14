Árstop vagy üzemanyaghiány? Magyar Péter szerint egyértelmű a választás, kikéri magának az ellenzék kritikáját – a valóság azonban mást mutat

Magyar Péter szerint az üzemanyagárak miatt támadó ellenzéki képviselők olyan megoldást követelnek, amely néhány napon belül hiányt okozhat a kutakon. A miniszterelnök szerint a dízel ára korábban az Orbán-kormányok idején is jóval magasabb volt, miközben egy újabb benzinárstop havi 50-100 milliárd forintos terhet róna a költségvetésre.

Magyar Péter szerint téves képet festenek az üzemanyagárakról azok, akik rekordmagas dízelárról beszélnek / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Kemény üzenetet küldött Magyar Péter azoknak az ellenzéki képviselőknek, akik az Országgyűlés hétfői ülésén az emelkedő üzemanyagárakat bírálták. A miniszterelnök szerint a megoldásként emlegetett benzinárstop nemcsak több tízmilliárdos kiadást jelentene, hanem rövid idő alatt üzemanyaghiányt is előidézhetne.

Üzemanyaghiányt akarnak?

– tette fel a kérdést Magyar Péter, aki szerint a védett ár visszahozása havonta 50–100 milliárd forintba kerülne. A miniszterelnök úgy látja, hogy ekkora terhet a költségvetés nem tudna tartósan vállalni, miközben a hatósági ár nem oldaná meg az olajpiaci drágulás okát sem.

Magyar a parlamenti vitában azt is vitatta, hogy rekordmagasságban lenne a dízel ára. Szerinte a Fidesz képviselői olyan állításokat és ábrákat terjesztenek, amelyek azt a látszatot keltik, mintha Magyarországon lenne a legdrágább az üzemanyag a térségben. A miniszterelnök szerint ez nem igaz: emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormányok idején a dízel literenkénti átlagára egyszer 825 forintig is felment, miközben jelenleg 699 forint körül van.

A kormányfő azt is állította, hogy a környező országok többségében magasabbak az üzemanyagárak, ezért szerinte az ellenzéki képviselőknek inkább erről kellene beszélniük, nem pedig újabb árstopot követelniük.

Magyar szerint az árak összehasonlításánál azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes országok eltérő módon avatkoznak be az üzemanyagpiacba.

A vita közben az üzemanyag mellett a parlamenti ülés más témái is előkerültek. A napirend előtti felszólalások középpontjában elsősorban a gyermekvédelem állt, a Tisza pedig az általa benyújtott gyermekvédelmi törvényjavaslatról beszélt. A Fidesz és a KDNP képviselői ugyanakkor főként az üzemanyagárakat és a kormány ezzel kapcsolatos intézkedéseit bírálták, többek között azt, hogy a Tisza korábban 480 forintos benzinárat ígért.