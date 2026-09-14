Árstop vagy üzemanyaghiány? Magyar Péter szerint egyértelmű a választás, kikéri magának az ellenzék kritikáját – a valóság azonban mást mutat
Magyar Péter szerint az üzemanyagárak miatt támadó ellenzéki képviselők olyan megoldást követelnek, amely néhány napon belül hiányt okozhat a kutakon. A miniszterelnök szerint a dízel ára korábban az Orbán-kormányok idején is jóval magasabb volt, miközben egy újabb benzinárstop havi 50-100 milliárd forintos terhet róna a költségvetésre.
Kemény üzenetet küldött Magyar Péter azoknak az ellenzéki képviselőknek, akik az Országgyűlés hétfői ülésén az emelkedő üzemanyagárakat bírálták. A miniszterelnök szerint a megoldásként emlegetett benzinárstop nemcsak több tízmilliárdos kiadást jelentene, hanem rövid idő alatt üzemanyaghiányt is előidézhetne.
Üzemanyaghiányt akarnak?
– tette fel a kérdést Magyar Péter, aki szerint a védett ár visszahozása havonta 50–100 milliárd forintba kerülne. A miniszterelnök úgy látja, hogy ekkora terhet a költségvetés nem tudna tartósan vállalni, miközben a hatósági ár nem oldaná meg az olajpiaci drágulás okát sem.
Magyar a parlamenti vitában azt is vitatta, hogy rekordmagasságban lenne a dízel ára. Szerinte a Fidesz képviselői olyan állításokat és ábrákat terjesztenek, amelyek azt a látszatot keltik, mintha Magyarországon lenne a legdrágább az üzemanyag a térségben. A miniszterelnök szerint ez nem igaz: emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormányok idején a dízel literenkénti átlagára egyszer 825 forintig is felment, miközben jelenleg 699 forint körül van.
A kormányfő azt is állította, hogy a környező országok többségében magasabbak az üzemanyagárak, ezért szerinte az ellenzéki képviselőknek inkább erről kellene beszélniük, nem pedig újabb árstopot követelniük.
Magyar szerint az árak összehasonlításánál azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes országok eltérő módon avatkoznak be az üzemanyagpiacba.
A vita közben az üzemanyag mellett a parlamenti ülés más témái is előkerültek. A napirend előtti felszólalások középpontjában elsősorban a gyermekvédelem állt, a Tisza pedig az általa benyújtott gyermekvédelmi törvényjavaslatról beszélt. A Fidesz és a KDNP képviselői ugyanakkor főként az üzemanyagárakat és a kormány ezzel kapcsolatos intézkedéseit bírálták, többek között azt, hogy a Tisza korábban 480 forintos benzinárat ígért.
Magyar Péter: Európai szinten kedvezőek az üzemanyagárak
Magyar Péter erre azzal vágott vissza, hogy az árstop csak látszólagos megoldás. Szerinte a korábbi hatósági árak bevezetése választások előtt történt, miközben egy tartós árkorlátozásnak komoly költségvetési és ellátási következményei lennének.
A miniszterelnök szerint álláspontját erősíti, hogy a kormány jelenleg nem általános árplafonnal próbálja mérsékelni az autósok terheit. A szeptemberben bejelentett intézkedés a dízelesek egy részének nyújt havi 5000 forintos támogatást, legfeljebb decemberig. A benzinesek kimaradtak a programból, amit Magyar Péter azzal indokolt, hogy a benzin ára szerinte továbbra is kedvező európai összevetésben.
Korábbi cikkünkben ugyanakkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy több uniós országban a magyarországinál alacsonyabb a benzin ára. A szeptember 10-i adatok szerint
- Szlovéniában például 609 forint körül alakult a literenkénti ár;
- Svédország pedig ideiglenes adócsökkentéssel mérsékelte az üzemanyag költségét.
Vagyis több ország is beavatkozott az árakba anélkül, hogy az intézkedés automatikusan hiányhoz vezetett volna.
A magyar üzemanyagárak alakulását közben továbbra is jelentős külső kockázatok befolyásolják. Az olajpiaci feszültségek miatt a Brent ára 108 dollárig emelkedett, és szélsőséges esetben ennél jóval magasabb olajár sem zárható ki. Ez újabb nyomást helyezhet a hazai kutak áraira, így az elkövetkező hetekben az lesz a kérdés, meddig tartható fenn a jelenlegi árszint, és változtat-e a kormány a dízeleseket érintő támogatási rendszeren.
Magyar Péter erről mélyen hallgat: Svédországban és Szlovéniában is olcsóbb a benzin, mint Magyarországon – mindkét ország meglépte azt, amitől ő valamiért retteg
Hiába drágulnak hetek óta az üzemananyagárak Magyarországon, az autósok mintegy 80 százaléka semmilyen segítségre nem számíthat a kormánytól. Magyar Péter a dízelkompenzáció bejelentésekor azzal indokolta a kormányzati támogatás hiányát, hogy szerinte a benzin már így is „szinte" a legolcsóbb egész Európában nálunk. A valóságban olyan fejlett országokban, mint Svédországban és Szlovéniában is kevsebbe kerül a benzin, nem véletlenül. Mindkét ország belenyúlt az üzemanyagárakba, ahogy az uniós országok többsége is valamilyen megoldást talált az üzemanyagárak megfékezésére, mégsem okozott hiányt.