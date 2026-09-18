Rendkívüli bejelentés: megszünteti a kormány a koncessziós szerződést – Vitézy Dávid azonnal lép, „ez így tovább nem maradhat!”

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tart kormányzati sajtótájékoztatót péntek délelőtt, amelyen a kabinet legfrissebb döntéseit ismertetik. A kormányfő már péntek reggel jelezte, hogy az egyik legfontosabb bejelentése az autópálya-koncessziót érinti. Közlése szerint véget vetnek a korábbi kormány idején létrehozott, 35 évre szóló konstrukciónak. Cikkünk frissül.

Vitézy Dávid és Magyar Péter / Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást

A kormány eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő kötelező kamarai hozzájárulást – kezdte felszólalását a miniszterelnök. Kiemelte: az évi 5000 forintos díjat eddig mintegy 900 ezer magyar vállalkozás fizette.

A kormányfő szerint a probléma az volt, hogy a vállalkozások a befizetésért cserébe nem kaptak érdemi szolgáltatást, miközben a kamara jelentős összegeket költött promócióra és PR-ra. Bejelentette azt is, hogy kamarai biztost jelölnek ki, és 3 milliárd forint támogatást követelnek vissza.

Szükség van a kamarákra, de politikai bunkósbotokra nincs. Pláne nem úgy, hogy a vállalkozások fizetik

– mondta Magyar Péter. Mint fogalmazott, az emberek azt várták a kormánytól, hogy az ígéreteket valódi intézkedések kövessék.

A vagyonosodási vizsgálat részleteiről is beszámolt Magyar Péter

A vizsgálatok nem politikai vagy kormányzati utasításra, hanem automatikusan indulnak majd. A NAV nemcsak a jelenlegi politikusokat ellenőrzi, hanem azokat is, akik az elmúlt öt évben politikai tisztséget töltöttek be. Az ellenőrzés az érintettek hozzátartozóinak vagyoni helyzetére is kiterjed. A hatóság egyebek mellett

az eltitkolt vagyonelemeket,

az érintettek életmódját,

illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel. A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala.

Az autópálya-koncesszióhoz képest az MNB-ügy „aprópénz”

Magyar Péter a tájékoztató egyik legfontosabb témájaként beszélt a 35 évre szóló autópálya-koncesszióról. Mint mondta,

a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) kötött szerződés teljes időtartama alatt mintegy 20 ezer milliárd forint közpénz sorsáról van szó, így a konstrukció nagyságrendje nemzetközi összevetésben is kiemelkedő.

A kormány már korábban megkezdte a megállapodás átvilágítását. A miniszterelnök azt ígérte, pontról pontra bemutatják, hogyan működik a jelenlegi rendszer. Jelezte azt is, hogy a koncesszió a mostani formájában nem marad fenn. Magyar az érintett összeg érzékeltetésére az MNB-ügyet hozta fel, amelynek nagyságrendjét ehhez képest „aprópénznek” nevezte.