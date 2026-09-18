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Rendkívüli bejelentés: megszünteti a kormány a koncessziós szerződést – Vitézy Dávid azonnal lép, „ez így tovább nem maradhat!”

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Magyar Péter
Vitézy Dávid

Rendkívüli bejelentés: megszünteti a kormány a koncessziós szerződést – Vitézy Dávid azonnal lép, „ez így tovább nem maradhat!”

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Nagyszabású változtatást jelentett be pénteken a kormány az autópályák üzemeltetésével kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón ismertette a kabinet legfrissebb döntéseit.
Zováthi Domokos
2026.09.18, 10:19
Frissítve: 2026.09.18, 11:29

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tart kormányzati sajtótájékoztatót péntek délelőtt, amelyen a kabinet legfrissebb döntéseit ismertetik.  A kormányfő már péntek reggel jelezte, hogy az egyik legfontosabb bejelentése az autópálya-koncessziót érinti. Közlése szerint véget vetnek a korábbi kormány idején létrehozott, 35 évre szóló konstrukciónak. Cikkünk frissül.

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Vitézy Dávid és Magyar Péter / Fotó: Mirkó István /  Magyar Nemzet

Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást

A kormány eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő kötelező kamarai hozzájárulást – kezdte felszólalását a miniszterelnök. Kiemelte: az évi 5000 forintos díjat eddig mintegy 900 ezer magyar vállalkozás fizette.

A kormányfő szerint a probléma az volt, hogy a vállalkozások a befizetésért cserébe nem kaptak érdemi szolgáltatást, miközben a kamara jelentős összegeket költött promócióra és PR-ra. Bejelentette azt is, hogy kamarai biztost jelölnek ki, és 3 milliárd forint támogatást követelnek vissza.

Szükség van a kamarákra, de politikai bunkósbotokra nincs. Pláne nem úgy, hogy a vállalkozások fizetik

– mondta Magyar Péter. Mint fogalmazott, az emberek azt várták a kormánytól, hogy az ígéreteket valódi intézkedések kövessék.

A vagyonosodási vizsgálat részleteiről is beszámolt Magyar Péter

A vizsgálatok nem politikai vagy kormányzati utasításra, hanem automatikusan indulnak majd. A NAV nemcsak a jelenlegi politikusokat ellenőrzi, hanem azokat is, akik az elmúlt öt évben politikai tisztséget töltöttek be. Az ellenőrzés az érintettek hozzátartozóinak vagyoni helyzetére is kiterjed. A hatóság egyebek mellett

  • az eltitkolt vagyonelemeket,
  • az érintettek életmódját,

illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel. A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala.

Az autópálya-koncesszióhoz képest az MNB-ügy „aprópénz”

Magyar Péter a tájékoztató egyik legfontosabb témájaként beszélt a 35 évre szóló autópálya-koncesszióról. Mint mondta,

a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) kötött szerződés teljes időtartama alatt mintegy 20 ezer milliárd forint közpénz sorsáról van szó, így a konstrukció nagyságrendje nemzetközi összevetésben is kiemelkedő.

A kormány már korábban megkezdte a megállapodás átvilágítását. A miniszterelnök azt ígérte, pontról pontra bemutatják, hogyan működik a jelenlegi rendszer. Jelezte azt is, hogy a koncesszió a mostani formájában nem marad fenn. Magyar az érintett összeg érzékeltetésére az MNB-ügyet hozta fel, amelynek nagyságrendjét ehhez képest „aprópénznek” nevezte.

A politikusokat is kiszorítanák a sportklubok vezetéséből

Magyar Péter új összeférhetetlenségi szabályokat jelentett be a magyar sportban. A tervek szerint

  • kormánytagok,
  • miniszteri biztosok,
  • helyettes államtitkárok,
  • országgyűlési képviselők
  • és polgármesterek

nem tölthetnének be vezető tisztséget az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetekben. A korlátozás a politikai vagy állami tisztség megszűnése után további négy évig fennmaradna. Emellett súlyos támogatási szabálytalanság esetén négy évre el lehetne tiltani az érintettet a sportvezetői tisztségektől. A miniszterelnök a változtatások kapcsán

  • Kubatov Gábor,
  • Deutsch Tamás
  • és Szijjártó Péter

jelenlegi sportvezetői szerepét is megemlítette.

Vitézy Dávid: 23 ezer milliárd forintot kellett volna kifizetni

A közlekedés és beruházási miniszter szerint az elmúlt hónapokban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium egyik legfontosabb feladata az autópálya-koncesszió teljes körű átvilágítása volt. Ennek egyik első eredményét már az M6-os Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszánál bemutatták, ahol a tárca számításai szerint 11 év alatt 105 milliárd forintos túlárazást azonosítottak. A miniszter közlése szerint a teljes, 2057-ig tartó időszakra vetítve ez az összeg már megközelítheti a 300 milliárd forintot, ezt a többletköltséget pedig a kormány meg akarja szüntetni.

Vitézy elmondta, hogy a magyar autópályák mintegy kétharmadának üzemeltetését adták át 35 évre az MKIF-nek. A koncesszió a legforgalmasabb gyorsforgalmi szakaszok jelentős részét lefedi, miközben érdemi kivitelezési munka jelenleg az M1-es Budapest és Győr közötti részén zajlik. A miniszter számítása szerint az euróban meghatározott tételeket és az inflációt is figyelembe véve mai értéken mintegy 23196 milliárd forintot kellett volna kifizetni a koncesszió teljes időtartama alatt.

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Fotó: Mirkó István /  Magyar Nemzet

A kormány jogellenesnek tartja a koncessziós szerződést

Vitézy Dávid szerint a kormány átvilágítása alapján már a 35 éves időtartam és a koncesszió közbeszerzési konstrukciója is aggályos. A teljes autópálya-hálózat jelentős részének egyben történő koncesszióba adása szerinte évtizedekre korlátozta a versenyt, miközben az MKIF saját beszállítóit közbeszerzés nélkül választhatja ki. A kormány álláspontja szerint az eljárás nem felelt meg a részekre bontás követelményének, ezzel szűkítette a lehetséges ajánlattevők körét, a későbbi szerződésmódosítások pedig magyar és uniós jogszabályokba is ütköztek.

Vitézy arra is kitért, hogy a 2022-ben megkötött szerződést 2023-ban többször módosították, amivel közlése szerint közel 50 százalékkal növelték annak pénzügyi ellentételezését.

A változtatások egyik indokaként előre nem látható körülményként hivatkoztak az ukrajnai háborúra, holott Oroszország már a szerződés aláírása előtt megtámadta Ukrajnát.

A miniszter szerint a konstrukció azért sem tekinthető valódi koncessziónak, mert az MKIF nem viseli az ilyen megállapodásokra jellemző gazdasági kockázatokat. Vitézy állítása szerint a váratlan kivitelezési költségekkel és más kedvezőtlen körülményekkel járó terhek jelentős részét az állam vállalta át, miközben a kedvező működésből származó profit a koncesszornál – Mészáros Lőrinc és Szíjj László – marad.

Többször is módosították a koncessziós szerződést

Vitézy Dávid szerint a koncessziós szerződés finanszírozása kezdetben azért akadt el, mert a bankok túl kockázatosnak ítélték a konstrukciót. A későbbi módosítások azonban jelentősen javították az MKIF helyzetét:

  • korlátozták az állam felmondási lehetőségét,
  • valamint bevezették a beruházási többletköltségek kompenzációját,

amivel Vitézy szerint lényegében az államra került a költségnövekedés kockázata. A felmondási jogról történő lemondást követően három bank biztosított finanszírozást a beruházásokhoz.

A tájékoztatón elhangzottak szerint a módosításokkal a koncesszió becsült összértéke az eredeti 17 300 milliárd forintról 25 900 milliárd forintra emelkedhetett. A szerződésbe utólag bekerült az M1-es autópálya M0 és Bicske közötti szakaszának bővítése is, Vitézy szerint verseny és megfelelő árkontroll nélkül. A koncessziós szerződés körülményeit jelenleg az Állami Számvevőszék is vizsgálja.

Új csúcsszervezet, átalakítások és iskolakezdési támogatás

Magyar Éva kormányszóvivő ismertette a kormány első döntéseit a pénteki kormányzati tájékoztatón. Január 1-jétől egy új csúcsszervezet kezdi meg működését az országos környezetfelügyelet megerősítésére. Az új szervezet feladatai közé tartozik majd többek között a géntechnológia, a klímavédelem, a vízgazdálkodás, az akkumulátorgyártás és a hulladékkezelés felügyelete, valamint az ezekhez kapcsolódó igazgatási feladatok ellátása.

A kormány emellett létrehoz egy úgynevezett zöld őrséget is. Ennek feladata az állatkínzás, az illegális hulladéklerakás és kútfúrás, valamint az illegális erdőirtás elleni fellépés lesz.

Átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét

A kormány döntött az élelmiszerlánc-felügyelet átalakításáról is. Magyar Éva szerint az eddigi rendszert lassúnak és rugalmatlannak találták, ezért egy közvetlenebb, egységes szakmai irányítási láncot hoznak létre.

A változtatással megyei szinten is átalakul az intézkedések irányítása, amitől a kormány gyorsabb és hatékonyabb szakmai fellépést vár.

November végéig érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete

Új információkat közölt a kormány a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról is. A támogatás második részletét november 30-ig fizetik ki.

Azok sem maradnak le a pénzről, akik valamilyen adminisztrációs hiba miatt az első részletet nem kapták meg: az elmaradt kifizetéseket pótolják.

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