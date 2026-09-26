Történelmi vonatbeszerzés, több száz vasúti kocsit rendeltek a legendás magyar vonatgyártól: nem a MÁV kapja, külföldre mennek – fotókon, hogy néz ki az a IC+ Neo

A Magyar Vagon Vasúti Kft. gyártja az első 200 NEO moduláris személyszállító kocsit az LMM számára – közölte a legendás magyar vonatgyártó a közösségi oldalán.

Történelmi vonatbeszerzés, több száz vasúti kocsit rendeltek a legendás Magyar Vagontól / Fotó: Magyar Vagon / Facebook

Mint írták, büszkék rá, hogy a Leo Mobility Management vasúti jármű lízing vállalat őket választott a NEO program induló sorozatának gyártójaként. A posztben megjegyezték, hogy a teljesen moduláris belső kialakítású kocsik új korszakot nyitnak az európai vasúti személyszállításban: a szolgáltatók az útvonal, a kapacitás és a szolgáltatási szint szerint alakíthatják a járművek belső terét.

A megrendelt vonatkocsik

akár 200 km/h sebességre is alkalmasak,

moduláris belső térrel rendelkeznek: állóhelyekkel és támaszkodó ülésekkel kialakított 150 férőhelyes változattól a 104 ülőhelyes economy, illetve az 50 ülőhelyes business vagy a 40 férőhelyes hálókocsi-kialakításig,

digitális konfigurátor is rendelkezésre áll a TrainShop platformon, a szolgáltatók saját összeállítást és finanszírozási tervet készíthetnek.

A döntés során meghatározó szempont volt a gyártási rugalmasság, a szállítás megbízhatósága, a gyártási minőség amely a szolgáltatók számára alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. Természetesen az is fontos tényező volt, hogy társaságunk európai beszállító, teljes egészében európai ipari háttérrel – sorolta a Magyar Vagon.

Történelmi vonatbeszerzés, több száz vasúti kocsit rendeltek a legendás Magyar Vagontól

Az Iho.hu a bejelentés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a cseh Leo Mobility Management kétszáz moduláris IC+ Neója a tervek szerint két éven belül el is készül.

Mint írták, a Leo Express magánvasút vasútijármű-lízing ágazata, a prágai székhelyű Leo Mobility Management (LMM), amely most kétszáz Neo típusú személykocsit szerez be Magyar Vagon Vasúti Kft.-től, a magyar gyártó Neo programjának első megrendelőjeként. A Magyar Vagon ezzel a járműlízing szektorban is megjelenik.

Az LMM-től elmondták, Európában egyre gyakoribb megoldássá válik a vasúti járművek bérlése a vásárlás helyett. A nagy mennyiségű, közös platformra épülő, szabványos kocsik beszerzésének célja, hogy gyorsabb forgalomba állítást tegyen lehetővé az üzemeltetőknek, mintha közvetlenül a gyártótól rendelnék azokat.