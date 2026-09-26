Deviza
EUR/HUF364,96 -0,07% USD/HUF320,41 -0,06% GBP/HUF424,63 -0,04% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,46 -0,06% RON/HUF69,22 -0,06% CZK/HUF14,98 -0,06% EUR/HUF364,96 -0,07% USD/HUF320,41 -0,06% GBP/HUF424,63 -0,04% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,46 -0,06% RON/HUF69,22 -0,06% CZK/HUF14,98 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Történelmi vonatbeszerzés, több száz vasúti kocsit rendeltek a legendás magyar vonatgyártól: nem a MÁV kapja, külföldre mennek – fotókon, hogy néz ki az a IC+ Neo

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ömleni fognak a szalagsorról az új vasúti járművek. A Magyar Vagon túlzás nélkül gigantikus üzletet kötött új kocsik gyártására. Ezeket a 200 km/h-s közelekedésre is alkalmas szerelvényeket egy nagy külföldi lízingcég szerzi be.
Hecker Flórián
2026.09.26, 12:25
Frissítve: 2026.09.26, 12:46

A Magyar Vagon Vasúti Kft. gyártja az első 200 NEO moduláris személyszállító kocsit az LMM számára – közölte a legendás magyar vonatgyártó a közösségi oldalán.

Magyar Vagon
Történelmi vonatbeszerzés, több száz vasúti kocsit rendeltek a legendás Magyar Vagontól / Fotó: Magyar Vagon / Facebook

Mint írták, büszkék rá, hogy a Leo Mobility Management vasúti jármű lízing vállalat őket választott a NEO program induló sorozatának gyártójaként. A posztben megjegyezték, hogy a teljesen moduláris belső kialakítású kocsik új korszakot nyitnak az európai vasúti személyszállításban: a szolgáltatók az útvonal, a kapacitás és a szolgáltatási szint szerint alakíthatják a járművek belső terét.

A megrendelt vonatkocsik

  • akár 200 km/h sebességre is alkalmasak,
  • moduláris belső térrel rendelkeznek: állóhelyekkel és támaszkodó ülésekkel kialakított 150 férőhelyes változattól a 104 ülőhelyes economy, illetve az 50 ülőhelyes business vagy a 40 férőhelyes hálókocsi-kialakításig, 
  • digitális konfigurátor is rendelkezésre áll a TrainShop platformon, a szolgáltatók saját összeállítást és finanszírozási tervet készíthetnek.

A döntés során meghatározó szempont volt a gyártási rugalmasság, a szállítás megbízhatósága, a gyártási minőség amely a szolgáltatók számára alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. Természetesen az is fontos tényező volt, hogy társaságunk európai beszállító, teljes egészében európai ipari háttérrel – sorolta a Magyar Vagon.

Történelmi vonatbeszerzés, több száz vasúti kocsit rendeltek a legendás Magyar Vagontól

Az Iho.hu a bejelentés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a cseh Leo Mobility Management kétszáz moduláris IC+ Neója a tervek szerint két éven belül el is készül.

Mint írták, a Leo Express magánvasút vasútijármű-lízing ágazata, a prágai székhelyű Leo Mobility Management (LMM), amely most kétszáz Neo típusú személykocsit szerez be Magyar Vagon Vasúti Kft.-től, a magyar gyártó Neo programjának első megrendelőjeként. A Magyar Vagon ezzel a járműlízing szektorban is megjelenik.

Az LMM-től elmondták, Európában egyre gyakoribb megoldássá válik a vasúti járművek bérlése a vásárlás helyett. A nagy mennyiségű, közös platformra épülő, szabványos kocsik beszerzésének célja, hogy gyorsabb forgalomba állítást tegyen lehetővé az üzemeltetőknek, mintha közvetlenül a gyártótól rendelnék azokat.

Az LMM döntésében meghatározó szempont volt a gyártási rugalmasság, a szállítás megbízhatósága, valamint a kért ár, ami alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez a szolgáltatóknak.

Kétszáz vasúti személykocsi megépítése két esztendő leforgása alatt bátor elképzelésre vall, vagyis három–négynaponta készül majd el egy IC+ Neo.

Korábban, ugyancsak Szolnokon, 2012–22-ben 92 saját gyártású IC+ kocsit raktak össze. A NEO sorozatból egyébként a MÁV-nak is készül tíz darab.

Magyar Vagon
vasút
vonatgyártó
vonat
cseh
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu