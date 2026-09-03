Végre: napokon belül kiengedik a sínekre az új magyar IC-kocsikat, megmutatta őket a vezérigazgató – most már csak a MÁV-on múlik, hányat rendelnek

Szeptemberben már a pályán is feltűnhet az IC+NEO, a Magyar Vagon új generációs intercity személykocsija, amelynek első példányait jelenleg Szolnokon szerelik. A vállalat vezérigazgatója szerint a következő lépés az lehet, hogy a MÁV további kocsikat rendel a magyar fejlesztésből.

A Magyar Vagon olyan személykocsit fejlesztett, amely a nagyobb komfort mellett a hatékonyabb üzemeltetésre és a korszerű vasúti elvárásokra is választ ad / Fotó: Voros Istvan stv

Szeptemberben már nemcsak a szolnoki szerelőcsarnokban lehet találkozni az IC+NEO-val: a Magyar Vagon első új generációs intercity személykocsija a vasúti pályán is megjelenhet. Ludvig László, a Magyar Vagon vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a jármű jelenleg különböző szerelési fázisokban készül a társaság szolnoki telephelyén, ahol a Nyílt Napon a vasútbarátok is betekintést kaphattak a gyártás folyamatába.

Az első kocsi szeptemberben már tesztelés alatt állhat, vagyis a fejlesztés fontos szakaszához érkezik.

A Magyar Vagon számára ez azért is lényeges, mert az IC+NEO nem egyszerűen egy újabb vasúti kocsi, hanem a korábbi IC+ platform továbbfejlesztése. A vállalat korábbi tájékoztatása szerint a konstrukciót sorozatgyártásra optimalizálták, miközben a komfortot, a megbízhatóságot és az üzemeltetési hatékonyságot is javították.

Az utasok számára a legfontosabb változás természetesen az utastérben jelentkezhet. Az IC+NEO korszerűbb belső kialakítást, ergonomikusabb üléseket, fejlettebb klímarendszert és modern utastájékoztatást kínál. A cél egy olyan intercity személykocsi létrehozása, amely már a XXI. századi utazási igényekhez igazodik, miközben a karbantarthatóság és az élettartam alatti költségek is fontos szempontot jelentettek a fejlesztés során.

A konstrukció ráadásul nem kizárólag a magyar piacra készül. A Magyar Vagon IC+NEO-katalógusa szerint a másodosztályú, nyitott ülőterű kocsik már gyártás alatt vannak, és a platformot nemzetközi üzemeltetésre is optimalizálták. A későbbi tervek között első osztályú, többcélú, étkezőkocsis, kerékpárszállító és további utasforgalmi változatok is szerepelnek.

A fejlesztés mögött már konkrét hazai megrendelés is áll.

A március 26-i kormányhatározat szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. in-house beszerzés keretében tíz távolsági IC személykocsit vásárolhat a Magyar Vagontól.