Végre: napokon belül kiengedik a sínekre az új magyar IC-kocsikat, megmutatta őket a vezérigazgató – most már csak a MÁV-on múlik, hányat rendelnek
Szeptemberben már a pályán is feltűnhet az IC+NEO, a Magyar Vagon új generációs intercity személykocsija, amelynek első példányait jelenleg Szolnokon szerelik. A vállalat vezérigazgatója szerint a következő lépés az lehet, hogy a MÁV további kocsikat rendel a magyar fejlesztésből.
Szeptemberben már nemcsak a szolnoki szerelőcsarnokban lehet találkozni az IC+NEO-val: a Magyar Vagon első új generációs intercity személykocsija a vasúti pályán is megjelenhet. Ludvig László, a Magyar Vagon vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a jármű jelenleg különböző szerelési fázisokban készül a társaság szolnoki telephelyén, ahol a Nyílt Napon a vasútbarátok is betekintést kaphattak a gyártás folyamatába.
Az első kocsi szeptemberben már tesztelés alatt állhat, vagyis a fejlesztés fontos szakaszához érkezik.
A Magyar Vagon számára ez azért is lényeges, mert az IC+NEO nem egyszerűen egy újabb vasúti kocsi, hanem a korábbi IC+ platform továbbfejlesztése. A vállalat korábbi tájékoztatása szerint a konstrukciót sorozatgyártásra optimalizálták, miközben a komfortot, a megbízhatóságot és az üzemeltetési hatékonyságot is javították.
Az utasok számára a legfontosabb változás természetesen az utastérben jelentkezhet. Az IC+NEO korszerűbb belső kialakítást, ergonomikusabb üléseket, fejlettebb klímarendszert és modern utastájékoztatást kínál. A cél egy olyan intercity személykocsi létrehozása, amely már a XXI. századi utazási igényekhez igazodik, miközben a karbantarthatóság és az élettartam alatti költségek is fontos szempontot jelentettek a fejlesztés során.
A konstrukció ráadásul nem kizárólag a magyar piacra készül. A Magyar Vagon IC+NEO-katalógusa szerint a másodosztályú, nyitott ülőterű kocsik már gyártás alatt vannak, és a platformot nemzetközi üzemeltetésre is optimalizálták. A későbbi tervek között első osztályú, többcélú, étkezőkocsis, kerékpárszállító és további utasforgalmi változatok is szerepelnek.
A fejlesztés mögött már konkrét hazai megrendelés is áll.
A március 26-i kormányhatározat szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. in-house beszerzés keretében tíz távolsági IC személykocsit vásárolhat a Magyar Vagontól.
Ludvig László most arra utalt, hogy a gyártó további megrendelésekben bízik. Ez nemcsak a Magyar Vagon számára lenne fontos, hanem a hazai vasúti járműiparnak is: a cég a magyar mérnökökre, a hazai iparra és kiterjedt beszállítói körére támaszkodva gyártaná az új kocsikat.
A Magyar Vagon már külföldön is bizonyítaná a konstrukció versenyképességét. A társaság korábban öt, egyenként négykocsis intercity-szerelvény szállítására szerződött a szlovén vasúttal, amelyek a tervek szerint 2028 második felében állhatnak forgalomba. A megrendelés különösen fontos, mert a magyar fejlesztésű IC+ kocsik így először jelenhetnek meg külföldi piacon.
Az IC+NEO első tesztje ezért nem pusztán egy új vasúti kocsi próbaüzeme lesz. A szeptemberi pályateszt azt is megmutathatja, hogy a Szolnokon fejlesztett konstrukció hogyan teljesít valós vasúti körülmények között – és hogy a tíz kocsi után valóban jöhet-e a következő magyar IC+NEO-sorozat.
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