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Tisza Párt
Fidesz
Magyar Péter
Vitézy Dávid

Ezt nem teszi zsebre Magyar Péter és Vitézy Dávid: megjött a Fidesz válasza a kormány nagy bejelentésére – politikai bosszúról beszélnek

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Kemény választ adott a Fidesz-frakció Magyar Péter és Vitézy Dávid pénteki bejelentésére, amely szerint a kormány minden törvényes eszközzel megszüntetné a 35 éves autópálya-koncesszió jelenlegi rendszerét. Az ellenzéki párt politikai bosszúról beszél, és arra is emlékeztetett, hogy Vitézy és Magyar egyaránt állami pozíciót töltött be a koncesszió 2022-es indulásának időszakában.
VG
2026.09.18, 15:13
Frissítve: 2026.09.18, 15:50

„A Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a magyar gyorsforgalmi úthálózat jövőjét” – reagált a Fidesz-frakció a pénteki kormányzati tájékoztatóra.

MIR_5650 vitézy dávid magyar péter
A Fidesz szerint veszélybe kerülhetnek az útfejlesztések Vitézy Dávid és Magyar Péter bejelentése után / Fotó: Mirkó István /  Magyar Nemzet

Vitézy Dávid és Magyar Péter korábbi szerepét kérik számon

A párt közleményében elsősorban Vitézy Dávid és Magyar Péter korábbi szerepét emelte ki. A koncessziós szerződést 2022. május 17-én írták alá, és szeptember 1-jén lépett hatályba, miközben Vitézy május végétől közlekedési államtitkár volt. A Fidesz szerint ezért az akkor szükséges intézkedések végrehajtásában neki is szerepe volt.

Magyar Péter esetében arra hívták fel a figyelmet, hogy 2022 augusztusától a Magyar Közút igazgatóságának tagja volt. A Fidesz állítása szerint így igazgatósági tagként jelen volt annál az átszervezésnél is, amelynek egyes elemeit a kormány most kifogásolja.

A Fidesz-frakció a korábbi kormányok útépítési eredményeivel is érvelt. Közlésük szerint 2010 és 2026 között több mint 750 kilométernyi gyorsforgalmi út épült Magyarországon, miközben a hálózathoz kapcsolódó megyei jogú városok száma 14-ről 22-re emelkedett. A párt szerint jelenleg a lakosság közel 90 százaléka fél órán belül elérheti valamelyik gyorsforgalmi utat.

A Fidesz szerint veszélybe kerülhetnek az útfejlesztések

A közlemény szerint az autópálya-koncesszió megszüntetésével a további fejlesztések kerülhetnek veszélybe. A Fidesz azt is állítja, hogy miközben a kormány az üzemeltetést a Magyar Közútra bízná,

a későbbi beruházási és fejlesztési megbízások külföldi vállalatokhoz kerülhetnek.

A párt ezt politikai motivációjú folyamatként értékeli. Magyar Péter és Vitézy Dávid pénteken részletesen ismertette az autópálya-koncesszió átvilágításának eredményeit. Vitézy szerint a szerződés eredetileg becsült

  • 13 900 milliárd forintos értéke a későbbi módosításokkal és opciókkal
  • 25 900 milliárd forintra emelkedett.

Magyar Péter ezt követően közölte: a kormány minden törvényes eszközt felhasznál annak érdekében, hogy a szerződést jelenlegi formájában megszüntesse.

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