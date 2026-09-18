Ezt nem teszi zsebre Magyar Péter és Vitézy Dávid: megjött a Fidesz válasza a kormány nagy bejelentésére – politikai bosszúról beszélnek

„A Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a magyar gyorsforgalmi úthálózat jövőjét” – reagált a Fidesz-frakció a pénteki kormányzati tájékoztatóra.

A Fidesz szerint veszélybe kerülhetnek az útfejlesztések Vitézy Dávid és Magyar Péter bejelentése után / Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Vitézy Dávid és Magyar Péter korábbi szerepét kérik számon

A párt közleményében elsősorban Vitézy Dávid és Magyar Péter korábbi szerepét emelte ki. A koncessziós szerződést 2022. május 17-én írták alá, és szeptember 1-jén lépett hatályba, miközben Vitézy május végétől közlekedési államtitkár volt. A Fidesz szerint ezért az akkor szükséges intézkedések végrehajtásában neki is szerepe volt.

Magyar Péter esetében arra hívták fel a figyelmet, hogy 2022 augusztusától a Magyar Közút igazgatóságának tagja volt. A Fidesz állítása szerint így igazgatósági tagként jelen volt annál az átszervezésnél is, amelynek egyes elemeit a kormány most kifogásolja.

A Fidesz-frakció a korábbi kormányok útépítési eredményeivel is érvelt. Közlésük szerint 2010 és 2026 között több mint 750 kilométernyi gyorsforgalmi út épült Magyarországon, miközben a hálózathoz kapcsolódó megyei jogú városok száma 14-ről 22-re emelkedett. A párt szerint jelenleg a lakosság közel 90 százaléka fél órán belül elérheti valamelyik gyorsforgalmi utat.

A Fidesz szerint veszélybe kerülhetnek az útfejlesztések

A közlemény szerint az autópálya-koncesszió megszüntetésével a további fejlesztések kerülhetnek veszélybe. A Fidesz azt is állítja, hogy miközben a kormány az üzemeltetést a Magyar Közútra bízná,

a későbbi beruházási és fejlesztési megbízások külföldi vállalatokhoz kerülhetnek.

A párt ezt politikai motivációjú folyamatként értékeli. Magyar Péter és Vitézy Dávid pénteken részletesen ismertette az autópálya-koncesszió átvilágításának eredményeit. Vitézy szerint a szerződés eredetileg becsült

13 900 milliárd forintos értéke a későbbi módosításokkal és opciókkal

25 900 milliárd forintra emelkedett.

Magyar Péter ezt követően közölte: a kormány minden törvényes eszközt felhasznál annak érdekében, hogy a szerződést jelenlegi formájában megszüntesse.