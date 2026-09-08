Lerántották a leplet a magyarországi szakszervezetek: így érintheti hazánkat a német autóipar válsága − „szervezés alatt van egy európai szintű megmozdulás”

A német autóipar válsága gyökeresen alakítja át az ország gazdasági szerkezetét. Az ágazat olyan kihívásokkal áll szemben, amelyek lépéskényszerbe hozták a vezető vállalatokat, a tervezett intézkedések pedig drasztikusak. Többen a 35 órás munkahét eltörlése mellett kardoskodnak, miközben gyárbezárásokra is számítani lehet. A folyamat hatásai a magyarországi telephelyek munkavállalóit is érinthetik, ezért a Világgazdaság szakszervezeti vezetők segítségével igyekezett kideríteni, mi következhet.

Így érintheti Magyarországot a német autóipar válsága / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A megkérdezettek szerint nem kell az autóipar teljes összeomlásától tartani, azonban válaszaik a folyamat több összefüggésére is rávilágítottak. Az alacsonyabb magyar termelési költségek ugyan versenyelőnyt biztosítanak hazánknak és munkahelyeket teremtenek ebben a nehéz helyzetben is, azonban fékezik a bérek felzárkózását a nyugat-európai szintekhez. Az egyik meghatározó érdekvédelmi szervezet vezetője az Európai Unió és a kormányok beavatkozását sürgette, és azt is elárulta, hogy hamarosan egy nagyszabású megmozdulással adnak hangot követeléseiknek.

Beragadhatnak a magyar bérek

Az elmúlt időszakban nyugtalanító hírek érkeztek a német autóipari dolgozók béreit illetően. Több döntéshozó − köztük politikusok is − nyíltan beszéltek arról, hogy hozzá kellene nyúlni a három évtizeddel korábban bevezetett 35 órás munkahéthez.

Ferdinand Dudenhöffer autóipari elemző szerint 65 eurós órabérrel számolva a heti munkaidő 40 órára emelése változatlan fizetés mellett mintegy 13 százalékkal csökkenthetné a munkaerőköltségeket.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a német bérek jóval meghaladják a kelet-közép-európai vagy például a spanyol szinteket. Oliver Wyman Harbour Report című tanulmányában arról írt, hogy míg Németországban a járművenkénti munkaerőköltség 3307, addig Spanyolországban 955, Kínában pedig 597 dollár.

Erre Bábel Balázs, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke is felhívta a figyelmet. Véleménye szerint hazánk az autóipari dolgozók fizetésének tekintetében megközelítette Spanyolországot, azonban a német bérszintek még nagyon messze vannak és szinte lehetetlen lesz felzárkózni.

A jelenlegi gazdasági struktúrával nincs esély annak a szintnek az utolérésére

− fogalmazott, majd hozzátette, hogy éppen a jól képzett és olcsó munkaerő csábította hazánkba a termelést. Hozzátette azt is, hogy ez nem számít unikumnak, mivel hasonló folyamat játszódott le Csehországban, Lengyelországban, valamint Szlovákiában is.

A multinacionális cégek – nem titkoltan – a jól képzett, európai standardokhoz szokott, de alacsony bérezésű munkaerőért jöttek ide, nem hiszem, hogy rövid időn belül nyugat-európai bérszintről beszélhetünk Magyarországon

− nyilatkozta dr. Molnár Ákos, az Ipari Szakszervezet elnöke lapunknak. Véleménye szerint az is probléma, hogy a legtöbb külföldi vállalat az alacsony hozzáadott értékű munkafolyamatokat telepítette hazánkba.