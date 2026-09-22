Felpörögtek az események, Matolcsy Györgyöt emlegetik: lecsaptak a nyomozók, házkutatást tartottak a Magyar Nemzeti Bank-ügyben – megszólalt a központi főügyészség

Továbbra is folyik a nyomozás az MNB alapítványainak ügyében a KNYF pedig arról számolt be, hogy az esethez kapcsolódó házkutatásokat és lefoglalásokat végzett. Az ATV értesülései szerint a hatóságok a korábbi jegybankelnök Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél folytattak vizsgálatokat.

Matolcsy György, az MNB korábbi elnöke / Fotó: Xinhua via AFP

Matolcsy György környezetét vizsgálják?

Dr. Kovács Katalin főügyészségi csoportvezető ügyész és szóvivő beszámolt arról, hogy az MNB-t érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben

Központi Nyomozó Főügyészség ma eljárási cselekményeket, köztük kutatást és lefoglalást végzett, azonban az eddigi büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.

Hozzátette azt is, hogy a büntetőeljárásban a nyomozati cselekmények folyamatosak, ám mivel a nyomozás a törvény értelmében nem nyilvános, a rendelkezésre álló bizonyítékokat az eljárás jelenlegi szakaszában részletesebben nem áll módjukban értékelni vagy a nyilvánosság elé tárni.

Az ügy feltárása és a nyomozás tehát folyamatban van, azonban a KNYF nem erősítette meg azt a sajtóértesülést, miszerint a házkutatások Matolcsy György köreinél történtek volna.

Varga Mihály szerint az MNB eltért alaptevékenységétől

A jegybankelnök korábban az M5 stúdiójában beszélt a jegybankot érintő botrányról és Matolcsy Györgyhöz fűződő kapcsolatáról is.

Régen beszéltem vele, amióta hivatalban vagyok nem is volt ilyen találkozó

− mondta Csuha Ildikó kérdésre válaszolva, majd rámutatott arra is, hogy munkájához, valamint az intézmény működéséhez erre nincs is szükség. Amikor az újságíró arról érdeklődött, hogy történt-e átadás-átvétel az elnök és elődje között, Varga Mihály úgy válaszolt, hogy ilyen jellegű személyes találkozóra sem került sor.

Varga Mihály 2025. március 4-én vette át a Magyar Nemzeti Bank irányítását, ahova határozott célokkal érkezett:

Én ide határozott célokkal érkeztem, tehát nem úgy jöttem, hogy bármi lesz, elfogadom

− fogalmazott az elnök, majd emlékeztetett arra, már a parlamenti meghallgatásán is leszögezte, hogy olyan jegybankot akar, ami az alaptevékenységére koncentrál, mivel ettől eltérni csupán indokolt esetben szabad és lehet.

Az alapítványok korábbi működése azt mutatta, hogy a jegybank eltért az alaptevékenységétől

− fogalmazott meg éles kritikát Varga Mihály, majd hozzátette, hogy ezért nagyon fontos döntést kellett meghozni az ügyben. Elmondása szerint azt kellett kideríteni, hogy az alapítványokba helyezett vagyon menthető-e, és amennyiben igen, mekkora arányban.