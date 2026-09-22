Felpörögtek az események, Matolcsy Györgyöt emlegetik: lecsaptak a nyomozók, házkutatást tartottak a Magyar Nemzeti Bank-ügyben – megszólalt a központi főügyészség
Továbbra is folyik a nyomozás az MNB alapítványainak ügyében a KNYF pedig arról számolt be, hogy az esethez kapcsolódó házkutatásokat és lefoglalásokat végzett. Az ATV értesülései szerint a hatóságok a korábbi jegybankelnök Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél folytattak vizsgálatokat.
Matolcsy György környezetét vizsgálják?
Dr. Kovács Katalin főügyészségi csoportvezető ügyész és szóvivő beszámolt arról, hogy az MNB-t érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben
Központi Nyomozó Főügyészség ma eljárási cselekményeket, köztük kutatást és lefoglalást végzett, azonban az eddigi büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.
Hozzátette azt is, hogy a büntetőeljárásban a nyomozati cselekmények folyamatosak, ám mivel a nyomozás a törvény értelmében nem nyilvános, a rendelkezésre álló bizonyítékokat az eljárás jelenlegi szakaszában részletesebben nem áll módjukban értékelni vagy a nyilvánosság elé tárni.
Az ügy feltárása és a nyomozás tehát folyamatban van, azonban a KNYF nem erősítette meg azt a sajtóértesülést, miszerint a házkutatások Matolcsy György köreinél történtek volna.
Varga Mihály szerint az MNB eltért alaptevékenységétől
A jegybankelnök korábban az M5 stúdiójában beszélt a jegybankot érintő botrányról és Matolcsy Györgyhöz fűződő kapcsolatáról is.
Régen beszéltem vele, amióta hivatalban vagyok nem is volt ilyen találkozó
− mondta Csuha Ildikó kérdésre válaszolva, majd rámutatott arra is, hogy munkájához, valamint az intézmény működéséhez erre nincs is szükség. Amikor az újságíró arról érdeklődött, hogy történt-e átadás-átvétel az elnök és elődje között, Varga Mihály úgy válaszolt, hogy ilyen jellegű személyes találkozóra sem került sor.
Varga Mihály 2025. március 4-én vette át a Magyar Nemzeti Bank irányítását, ahova határozott célokkal érkezett:
Én ide határozott célokkal érkeztem, tehát nem úgy jöttem, hogy bármi lesz, elfogadom
− fogalmazott az elnök, majd emlékeztetett arra, már a parlamenti meghallgatásán is leszögezte, hogy olyan jegybankot akar, ami az alaptevékenységére koncentrál, mivel ettől eltérni csupán indokolt esetben szabad és lehet.
Az alapítványok korábbi működése azt mutatta, hogy a jegybank eltért az alaptevékenységétől
− fogalmazott meg éles kritikát Varga Mihály, majd hozzátette, hogy ezért nagyon fontos döntést kellett meghozni az ügyben. Elmondása szerint azt kellett kideríteni, hogy az alapítványokba helyezett vagyon menthető-e, és amennyiben igen, mekkora arányban.
A jegybankelnök arról is beszámolt, hogy a vagyonmentés ezt követően megkezdődött, és már májusban
- megközelítőleg százmilliárd forint értékű vagyon került visszaszerzésre, továbbá
- az alapítványok működése racionálisabb lett,
- megszűnt az átláthatatlan cégháló,
- valamint megszűntek fizetési opciók is, amivel több tízmilliárd forint menekült meg.
Varga Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban még pénzügyminiszterként kezdeményezte, hogy a jegybank felügyelőbizottságának vizsgálati hatásköre terjedjen ki az alapítványokra és az intézet leányvállalataira is. A kezdeményezést azonban Matolcsy György erősen támadta. A törvénymódosítási javaslat végül nem valósult meg, mivel a korabeli sajtónyilvánosság a jegybank függetlenségét féltve erősen ellenezte az indítványt, ezzel nyomás alá helyezve a kormányt. Így gyakorlatilag az alapítványok és leányvállalatok működésére kizárólag az MNB igazgatóságának volt rálátása.
A felügyelőbizottságba delegált képviselők számtalan alkalommal jelezték, hogy milyen adatokat kérnének be az alapítványok, valamint a leányvállalatok működéséről. Ezeket a kéréseket a korábbi igazgatóság nem teljesítette a törvényre hivatkozva
− ismertette a háttérfolyamatokat Varga Mihály, aki rámutatott arra is, hogy a kormánynak, illetve a pénzügyminiszternek csupán javaslattételi lehetősége volt.
Matolcsy szerint a közpénz bizony közpénz maradt
Matolcsy György nemrégiben arról beszélt, hogy ideje rendet tenni az MNB alapítványainak ügyében. Egy Youtube-videóban fejtette ki, hogy bár neki tulajdonítják a mondatot, miszerint az alapítványokba került vagyon elveszíthette közpénz jellegét, ezt állítása szerint soha nem mondta.
A volt jegybankelnök szerint ezt az állítást nem támasztják alá a legfontosabb jogi döntések sem.
Mint fogalmazott, a Kúria és az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az állítás hamis, az Országgyűlés pedig olyan szabályozást fogadott el, amely szerint a jegybanki alapítványok pénze közpénz maradt.
Matolcsy szerint azt is sikerült feltárni, honnan származhatott a vitatott mondat. Elmondása alapján két forrás merült fel: az egyik egy, az MNB alapítványainak képviseletében eljáró jogász érvelése volt, a másik pedig egy törvényjavaslat. Utóbbi azonban nem lett törvény, helyette olyan jogszabály született, amely rögzítette a közpénzjelleg fennmaradását.
A közpénz bizony közpénz maradt
- fogalmazott Matolcsy, hozzátéve, hogy emiatt az alapítványok pénzének ellenőrzése indokolt. Szerinte az Állami Számvevőszék feladata, hogy megvizsgálja, mi történt a vagyonnal.
A volt jegybankelnök szerint azt is figyelembe kell venni, hogy honnan származik a közpénz. A videóban hangsúlyozta, hogy az MNB pénze banki műveletekből is keletkezik, mivel az intézet devizát vásárol és értékesít, kamatot fizet és szed be. Erre példaként hozta fel a devizahitelek 2014-es forintosítását. Elmondása szerint a jegybank kormánnyal és a bankszövetséggel együttműködve mintegy 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre, a devizát pedig az akkori átváltási árfolyamnál kedvezőbb áron szerezte be.
Az így keletkező eredményt később az MNB alapítványaiba helyezték.
A volt jegybankelnök szerint ugyanakkor az alapítványok pénzének sorsát valóban alaposan meg kell vizsgálni. Úgy véli, nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés tevékenységét is ellenőrizni kell.