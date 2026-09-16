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Vitézy Dávid
MÁV Csoport
személycsere
Baross Gábor
felügyelőbizottság

Magas posztokra érkeztek új emberek a MÁV csoportnál

Új igazgatósági és felügyelőbizottsgi tagok kerültek a MÁV csoporthoz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter döntése alapján. Mint jelezte, olyan MÁV-csoportra van szükség, amely képes a kormány közlekdési céljait megvalósítani.
VG
2026.09.16., 17:51
Fotó: AFP

Júliusban a MÁV Zrt. élén történő személycserékről döntött Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bejegyzése szerint az állami csoport új igazgatósága olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy a magyar vasúton és buszos közlekedésben olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi, kézzel fogható változást hoznak az utasok számára.

MÁV
Új vezetők erősítik a MÁV-ot/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az igazgatóság elnöke Tóth-Maros Dániel, aki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára. Közel húsz éve dolgozik a vasúti szakmában: a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjénél az utasjogoktól és tarifarendszertől az értékesítésig számos területen dolgozott, később a KTI-nél közlekedésszervezéssel, majd vasútbiztonsággal és vasúti járműiparral foglalkozott.

Széleskörű tapasztalattal rendelkező vezetők érkeztek

Az új igazgatóság tagjai:

  • Csányi Eszter közgazdász több mint húsz éve foglalkozik állami oldalon közlekedési beruházások és közszolgáltatások finanszírozásával, vasúti és járműbeszerzési stratégiákkal, valamint közlekedési infrastruktúra-fejlesztések költségvetési kérdéseivel, a Pénzügyminisztériumot képviseli az Igazgatóságban.
  • Édes Balázs közgazdász, korábban a MÁV-nál és a BKK-nál is dolgozott, doktori disszertációját is a vasúti személyszállítási szolgáltatási színvonal emeléséről és a keresletre gyakorolt hatásáról írta.
  • Horváth Balázs közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője és egyetemi tanára, több évtizede foglalkozik a közösségi közlekedés tervezésével és modellezésével, korábban a BKK igazgatóságának is tagja volt.
  • Németh Zoltán Ádám a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője, aki a szegedi elektromos közlekedés fejlesztése mellett a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train előkészítésében és vasútbiztonsági rendszerének kialakításában is részt vett, a szegedi közösségi közlekedés régóta megbecsült szakmai vezetője.

Az új felügyelőbizottság elnöke Nagy Zoltán közgazdász lett, korábbi pénzügyminisztériumi közigazgatási államtitkár és az Állami Számvevőszék egykori igazgatója, aki tizenkét éven át vezette a Gazdasági Versenyhivatalt 2010 előtt; majd a MÁV compliance- és etikai igazgatójaként szerzett tapasztalatot, amíg a NER korai éveiben meg nem szüntették ezt a területet.

Az új felügyelőbizottság tagjai:

  • Tímár András közgazdász több mint másfél évtizede foglalkozik állami és fővárosi közlekedési társaságok tulajdonosi felügyeletével: hét évig a BKK-nál dolgozott a fővárosi közlekedési cégek portfóliómenedzsmentjén, 2019 óta pedig a közlekedési tárcánál állami társaságok tulajdonosi felügyeletével, üzleti terveivel és kiemelt tranzakcióival foglalkozik.
  • Ugron István informatikai és digitalizációs szakember, aki nyolc éven át dolgozott a MÁV Szolgáltató Központnál, többek között a MÁV-Start jegyértékesítési rendszerének megújításán, később a Budapest Fejlesztési Központban, jelenleg a közlekedési tárca ágazati digitalizációért felelős szakmai tanácsadója.
  • Rafay Krisztina gazdasági jogász, húsz éve dolgozik ügyvédként, elsősorban munkajogi, ingatlanjogi és társasági jogi területen. Jelentős tapasztalatot szerzett az állami és önkormányzati szférában is: külső ügyvédként munkajogi feladatokat látott el a számos közlekedési és fejlesztő társaságnál.
  • A munkavállalói oldalt pedig továbbra is Meleg János és Halasi Zoltán képviseli a jövőben a MÁV felügyelőbizottságában.

Nagy feladatok előtt a MÁV csoport

A miniszter arról is írt, hogy a magyar vasúti és autóbuszos közlekedés fejlesztése és megújítása a kormány kiemelt célja. „Az elmúlt hónapokban elindítottuk a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, dolgozunk az új járműbeszerzéseken és sorra indítjuk a pályafelújításokat, ezzel együtt folyamatosan számoljuk fel a lassújeleket országszerte. Ehhez egy olyan MÁV-csoportra van szükség, amely képes ezeket a fejlesztéseket végrehajtani, és közben a mindennapi szolgáltatás minőségét is javítani. Az új igazgatóság és felügyelőbizottság feladata, hogy ezeket a célokat támogassa és megvalósítsa."

Változás a Budapest Airportnál is

Új elnöke és két új tagja lett a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport igazgatóságának. A testület elnöke Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett, míg az igazgatóságba Sirály Katalin közigazgatási államtitkár és a ferihegyi repülőtér működésében több évtizedes tapasztalattal rendelkező Somogyi-Tóth Gábor érkezett. A változással egyidejűleg három, az előző kormány által delegált igazgatósági tag távozott a testületből.

 

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