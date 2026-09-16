Magas posztokra érkeztek új emberek a MÁV csoportnál

Júliusban a MÁV Zrt. élén történő személycserékről döntött Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bejegyzése szerint az állami csoport új igazgatósága olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy a magyar vasúton és buszos közlekedésben olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi, kézzel fogható változást hoznak az utasok számára.

Új vezetők erősítik a MÁV-ot/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az igazgatóság elnöke Tóth-Maros Dániel, aki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára. Közel húsz éve dolgozik a vasúti szakmában: a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjénél az utasjogoktól és tarifarendszertől az értékesítésig számos területen dolgozott, később a KTI-nél közlekedésszervezéssel, majd vasútbiztonsággal és vasúti járműiparral foglalkozott.

Széleskörű tapasztalattal rendelkező vezetők érkeztek

Az új igazgatóság tagjai:

Csányi Eszter közgazdász több mint húsz éve foglalkozik állami oldalon közlekedési beruházások és közszolgáltatások finanszírozásával, vasúti és járműbeszerzési stratégiákkal, valamint közlekedési infrastruktúra-fejlesztések költségvetési kérdéseivel, a Pénzügyminisztériumot képviseli az Igazgatóságban.

Édes Balázs közgazdász, korábban a MÁV-nál és a BKK-nál is dolgozott, doktori disszertációját is a vasúti személyszállítási szolgáltatási színvonal emeléséről és a keresletre gyakorolt hatásáról írta.

Horváth Balázs közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője és egyetemi tanára, több évtizede foglalkozik a közösségi közlekedés tervezésével és modellezésével, korábban a BKK igazgatóságának is tagja volt.

Németh Zoltán Ádám a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője, aki a szegedi elektromos közlekedés fejlesztése mellett a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train előkészítésében és vasútbiztonsági rendszerének kialakításában is részt vett, a szegedi közösségi közlekedés régóta megbecsült szakmai vezetője.

Az új felügyelőbizottság elnöke Nagy Zoltán közgazdász lett, korábbi pénzügyminisztériumi közigazgatási államtitkár és az Állami Számvevőszék egykori igazgatója, aki tizenkét éven át vezette a Gazdasági Versenyhivatalt 2010 előtt; majd a MÁV compliance- és etikai igazgatójaként szerzett tapasztalatot, amíg a NER korai éveiben meg nem szüntették ezt a területet.