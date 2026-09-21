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MÁV
vasút
fennakadás

Káosszal indult a hét a vasúton: kidőlt fa bénította meg az egyik legfontosabb fővonalat

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Komoly fennakadásokkal indult a hétfő reggel a ceglédi vasútvonalon. A ferihegyi repülőtér közelében egy fa dőlt a felsővezetékre, így Pestszentlőrinc és Vecsés között leállt a vonatközlekedés. A Mávinform közlése szerint pótlóbuszokat állítottak forgalomba, miközben a szegedi, szolnoki és debreceni irányból érkező utasoknak is jelentősen hosszabb menetidővel kell számolniuk.
Lengyel Gabriella
2026.09.21, 09:50
Frissítve: 2026.09.21, 09:51

Megbénult a vasúti közlekedés hétfő hajnalban a ceglédi fővonal egy szakaszán. Az ATV beszámolója szerint a problémát a vasárnapi vihar következményei okozták, ugyanis a ferihegyi repülőtér közelében egy fa dőlt a felsővezetékre, amely leszakadt. 

MÁV
                                                                                       Fennakadás volt hétfő reggel Pestszentlőrinc és Vecsés között a MÁV közlése szerint/Fotó: Havran Zoltán

A Mávinform hétfő hajnali tájékoztatása szerint emiatt Pestszentlőrinc és Vecsés között nem közlekedhetnek a vonatok, a ceglédi fővonalon pedig jelentősen hosszabb eljutási időre kell készülni. A kieső szakaszon Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV megállapodott a BKK-val is, a 200E autóbuszokon elfogadják a vasúti menetjegyeket és bérleteket.

A Szeged és Debrecen felől utazókat is érinti

A műszaki hiba miatt több vonat menetrendjét teljesen át kellett szervezni. A Szeged felől érkező hajnali járatok csak Ceglédig közlekednek, a Napfény InterCityk pedig Cegléd és Szeged között járnak. 

  • A Cívis InterRégiókat Szolnok és Budapest között az újszászi vonalra terelték, ezért ezek a járatok Szolnok és a Nyugati pályaudvar között nem állnak meg.
  • Az S50-es, G50-es és Z50-es elővárosi vonatok Monor felől csak Vecsésig közlekednek, Vecsés és Cegléd között pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  •  A Szolnokról 4.34-kor a Nyugati pályaudvarra induló G50-es járatot törölték.

A MÁV szakemberei a kidőlt fa eltávolítása után kezdhetik meg a megsérült felsővezeték helyreállítását. A korlátozások így hétfő reggel nemcsak a Budapest környéki elővárosi forgalmat, hanem az ország egyik legforgalmasabb vasúti tengelyén közlekedő távolsági járatokat is érintik.

A legfrissebb tájékoztatás szerint 8:25-re eltávolították a kidőlt fát, megkezdődött a vezeték helyreállítása. 

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