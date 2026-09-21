Káosszal indult a hét a vasúton: kidőlt fa bénította meg az egyik legfontosabb fővonalat

Megbénult a vasúti közlekedés hétfő hajnalban a ceglédi fővonal egy szakaszán. Az ATV beszámolója szerint a problémát a vasárnapi vihar következményei okozták, ugyanis a ferihegyi repülőtér közelében egy fa dőlt a felsővezetékre, amely leszakadt.

Fennakadás volt hétfő reggel Pestszentlőrinc és Vecsés között a MÁV közlése szerint/Fotó: Havran Zoltán

A Mávinform hétfő hajnali tájékoztatása szerint emiatt Pestszentlőrinc és Vecsés között nem közlekedhetnek a vonatok, a ceglédi fővonalon pedig jelentősen hosszabb eljutási időre kell készülni. A kieső szakaszon Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV megállapodott a BKK-val is, a 200E autóbuszokon elfogadják a vasúti menetjegyeket és bérleteket.

A Szeged és Debrecen felől utazókat is érinti

A műszaki hiba miatt több vonat menetrendjét teljesen át kellett szervezni. A Szeged felől érkező hajnali járatok csak Ceglédig közlekednek, a Napfény InterCityk pedig Cegléd és Szeged között járnak.

A Cívis InterRégiókat Szolnok és Budapest között az újszászi vonalra terelték, ezért ezek a járatok Szolnok és a Nyugati pályaudvar között nem állnak meg.

Az S50-es, G50-es és Z50-es elővárosi vonatok Monor felől csak Vecsésig közlekednek, Vecsés és Cegléd között pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Szolnokról 4.34-kor a Nyugati pályaudvarra induló G50-es járatot törölték.

A MÁV szakemberei a kidőlt fa eltávolítása után kezdhetik meg a megsérült felsővezeték helyreállítását. A korlátozások így hétfő reggel nemcsak a Budapest környéki elővárosi forgalmat, hanem az ország egyik legforgalmasabb vasúti tengelyén közlekedő távolsági járatokat is érintik.

A legfrissebb tájékoztatás szerint 8:25-re eltávolították a kidőlt fát, megkezdődött a vezeték helyreállítása.