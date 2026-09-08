Tekintélyes vezetőket igazolt le a Mavir

Új vezetőt áll a hazai villamosenergia-rendszert irányító társaság élén. A Mavir Zrt. kapott egy felügyelőbizottsági tagot is.

Erősítést kapott a Mavir/Fotó: VG

Az energiahivatalt mindkét új tisztségviselő kipróbálta

A szervezet felügyelőbizottsági elnöke mostantól Szörényi Gábor. A mérnök végzettségű szakember az üzleti pályafutását a Magyar Villamos Műveknél (MVM) kezdte, ahol 23 éven keresztül a társaságcsoport számos területén dolgozott a LinkedIn-bemutatkozása szerint. 1979-ben doktori fokozatot szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1999-ben a Brit Brunel Egyetemen Master of Business Administration fokozatot.

1992 és 1994 között a Vértesi Erőmű Igazgatótanácsának elnöke volt.

1994 augusztusa óta ő a Magyar Energia Hivatal, a magyar energiaszabályozó hatóság igazgatóhelyettese, 2002 óta igazgatója.

2011-12-ben aktív tagja volt az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) közgyűlésének és az ACER (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) szabályozói tanácsának.

A CEER ellátásminőségért felelős munkacsoportjának elnöke volt.

2008-ban az ERRA megválasztott elnöke lett, 2012 végén nyugdíjba vonult a MEKH-től, és az ERRA főtitkárává választották.

2013 óta az Elmű felügyelőbizottságának a tagja.

2016-tól 2019 végéig a német Innogy „Nemzetközi Üzleti Tanács - Hálózat és Infrastruktúra” tagja volt.

2018-ban és 2019-ben a magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésére koordinálta az Energia Innovációs Tanács 7 munkacsoportját.

2021-ben tanácsadóként támogatta a Magyar Szabályozó Hatóságot az EU Tiszta Energia Csomagjának végrehajtásában.

Az Európai Unió Energiaszabályozói Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2021. október 18-tól öt évre kinevezte az ACER Fellebbezési Tanácsának póttagjává.

Varró László lett a Mavir felügyelőbizottságának új tagja. Varró László közgazdasági diplomát szerzett a Cambridge-i Egyetemen, az Egyesült Királyságban, miután a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen és a Colorado Állami Egyetemen befejezte alapképzését. 2008 júniusában nevezték ki a Mol csoport stratégiafejlesztésért felelős alelnökévé. Előtte ugyanott vezető közgazdász volt, e pozíciójában a társaság energiagazdaságtanának felügyelete és a vezetői döntések szakmai támogatása volt a feladata. Még korábban, 2005 előtt a MEKH ár- és gazdasági elemzésekért felelős igazgatója volt. Fő projektjei között szerepelt a verseny bevezetése a villamosenergia-iparban és a megújuló energia támogatási rendszerének kidolgozása. Emellett a Nukleáris Hulladékkezelő Rt. felügyelőbizottságának tagja is volt, és dolgozott a Magyar Nemzeti Bank Közgazdaságtani és Kutatási Osztályán is.