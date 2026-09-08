Tekintélyes vezetőket igazolt le a Mavir
Új vezetőt áll a hazai villamosenergia-rendszert irányító társaság élén. A Mavir Zrt. kapott egy felügyelőbizottsági tagot is.
Az energiahivatalt mindkét új tisztségviselő kipróbálta
A szervezet felügyelőbizottsági elnöke mostantól Szörényi Gábor. A mérnök végzettségű szakember az üzleti pályafutását a Magyar Villamos Műveknél (MVM) kezdte, ahol 23 éven keresztül a társaságcsoport számos területén dolgozott a LinkedIn-bemutatkozása szerint. 1979-ben doktori fokozatot szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1999-ben a Brit Brunel Egyetemen Master of Business Administration fokozatot.
- 1992 és 1994 között a Vértesi Erőmű Igazgatótanácsának elnöke volt.
- 1994 augusztusa óta ő a Magyar Energia Hivatal, a magyar energiaszabályozó hatóság igazgatóhelyettese, 2002 óta igazgatója.
- 2011-12-ben aktív tagja volt az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) közgyűlésének és az ACER (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) szabályozói tanácsának.
- A CEER ellátásminőségért felelős munkacsoportjának elnöke volt.
- 2008-ban az ERRA megválasztott elnöke lett, 2012 végén nyugdíjba vonult a MEKH-től, és az ERRA főtitkárává választották.
- 2013 óta az Elmű felügyelőbizottságának a tagja.
- 2016-tól 2019 végéig a német Innogy „Nemzetközi Üzleti Tanács - Hálózat és Infrastruktúra” tagja volt.
- 2018-ban és 2019-ben a magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésére koordinálta az Energia Innovációs Tanács 7 munkacsoportját.
- 2021-ben tanácsadóként támogatta a Magyar Szabályozó Hatóságot az EU Tiszta Energia Csomagjának végrehajtásában.
- Az Európai Unió Energiaszabályozói Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2021. október 18-tól öt évre kinevezte az ACER Fellebbezési Tanácsának póttagjává.
Varró László lett a Mavir felügyelőbizottságának új tagja. Varró László közgazdasági diplomát szerzett a Cambridge-i Egyetemen, az Egyesült Királyságban, miután a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen és a Colorado Állami Egyetemen befejezte alapképzését. 2008 júniusában nevezték ki a Mol csoport stratégiafejlesztésért felelős alelnökévé. Előtte ugyanott vezető közgazdász volt, e pozíciójában a társaság energiagazdaságtanának felügyelete és a vezetői döntések szakmai támogatása volt a feladata. Még korábban, 2005 előtt a MEKH ár- és gazdasági elemzésekért felelős igazgatója volt. Fő projektjei között szerepelt a verseny bevezetése a villamosenergia-iparban és a megújuló energia támogatási rendszerének kidolgozása. Emellett a Nukleáris Hulladékkezelő Rt. felügyelőbizottságának tagja is volt, és dolgozott a Magyar Nemzeti Bank Közgazdaságtani és Kutatási Osztályán is.
A felügyelőbizottásg további tagjai Horváth Viktor, Kovács Gábor, és balogh László (munkavállaló).
Két vezető is folytatja a Mavirnál kulcspozícióban
Az igazgatóság elnöke továbbra is Hornai Gábor, a tagok pedig Alföldy-Boruss Márk Dezső, Farkas Péter Pál, Horváth Zsolt és Szarvas Ferenc.
Hornai Gábor 2023 augusztusában került az igazgatóság élére, aznap hasonló súlyú változás volt az MVM Nextnél és az MVM Paksi Atomerőműnél is. Hornai Gábor előzőleg a CEZ Magyarország Kft. ügyvezetője volt, vezette a Magyar Villamosenergia-Kereskedők Egyesületét is. Eztuán az MVM következett: szakmai források szerint az ő nevéhez köthető az MVM Partner felépítése, az MVM árampiaci tevékenységének megalapozása.
Szarvas Ferenc 2025 januárja óta a Mavir vezérigazgatója. A közgazdász szakember harmincéves vezetői pályája során több nagyvállat felsővezetőjeként dolgozott, volt, igaz, az enregia területéhez ezek közül csak az a másfél év kötötte, amikor 2023. január 26. és 2024. június 30. között az MVM igazgatóságának volt a tagja. találkozhattunk a nevével például az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nél vezérigazgató-helyettesként, a Malév Zrt. igazgatóságának elnökeként, az MFB Zrt. igazgatósági tagjaként, a Hungaropharma Zrt. igazgatósági tagjaként. Volt az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, a BKK vezérigazgatója és igazgatósági tagja és felügyelőbizottságának tagja. 2022-től a Széchenyi Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési igazgatója volt.