Deviza
EUR/HUF366,3 -0,22% USD/HUF322,68 -0,32% GBP/HUF427,72 -0,13% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF69,39 -0,23% CZK/HUF14,99 -0,22% EUR/HUF366,3 -0,22% USD/HUF322,68 -0,32% GBP/HUF427,72 -0,13% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF69,39 -0,23% CZK/HUF14,99 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vége az aranyéletnek: megszűnik néhány magyar gázerőmű kényelmes helyzete – jönnek a külföldi versenytársak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Napokon belül megnyílik egy hatalmas európai részpiac a magyar áramkereskedők előtt. Mégis sokan buknak majd rajta, mert egyúttal elveszítik a hazai szegmensben eddig élvezett monopolhelyzetüket. Az ország egésze azonban jól jár, a Mavir október 1-jén lép.
B. H. L.
2026.09.30, 06:30

Október 1-től készen áll a hazai villamosenergia-rendszer (VER) irányítója, a Mavir arra, hogy bizonyos áramtermékkel csatlakozzon a Mari és a Picasso európai platformokhoz. Olyan termékekről van szó, amelyekkel megtartható  a VER egyensúlya. Ha nincs egyensúly, nincs villamosenergia-ellátás, vagyis az ilyen célra eladott áram nagyon értékes, így nagyon drága is.

Mavir
Európai platformokhoz csatlakozik a Mavir/Fotó: Mavir / Facebook

A változás lényege az egyik oldalról az, hogy október 1-től a Mavir ezeket az áramtermékeket már határon kívülről is beszerezheti. Ez erősebb versenyt jelent, ami viszont a szabályozási energia árának a csökkenését ígéri. A Világgazdaság információi szerint a Mavirnak eddig is kínáltak kiegyenlítő energiát szerbiai és horvátországi vízerőművek a magyar piacon elérhetőnél olcsóbban, de a Mavir csak belföldön működő eszköz által termelt áramot vásárolhatott. A belföldi áram pedig két okból is sokba került:

  • Viszonylag szűk kör, döntően csak a gázerőművek kínálnak kiegyenlítő energiát, de ilyen a 2011-ben átadott gönyűi erőmű óta nem épült. A gázerőművek kis száma miatt piaci forrásunk szerint nem volt túl erős az árverseny.
  • A naperőművi telepítésével felfutásával rendkívüli mértékben ingadozóvá vált az áramtermelés, ezért nőtt a Mavir kiegyenlítő energia iránti igénye, és -költsége is. Igaz, a Mavir igyekszik rábírni az erőműveket a saját termelési menetrendjük pontosabb tartására.
  • Pénzbe kerül már önmagában az is, hogy az erőművek a VER szabályozása céljából „rendelkezésre állnak." 

Rontja a versenyképességet a magas RHD

A VER egyensúlyának fenntartását a Mavir fizeti ki, de e költségét a rendszerhasználati díjon (RHD) keresztül továbbterheli a villamos energia felhasználóira. E továbbterhelés a hazai lakosságot közvetlenül nem érinti a rezsicsökkentésnek köszönhetően. (Az egyetemes szolgáltatásban fix bruttó végfelhasználói árat kell fizetni, a tarifa belső összetevői azonban mozoghatnak. Az egyik összetevője, a nagyon lenyomott áramár mellett egy másik összetevő, az RHD magasnak tűnik.)

Közvetve mégis megfizeti a lakosság is a VER egyensúlyban tartásának magas költségét. Ezeket a tízmilliárdokat ugyanis döntően az ipari nagyfogyasztók dobják össze, amelyeknek emiatt nő a költségük, csökken a versenyképességük. Azt pedig tudjuk, hogy a nem lakossági áramfelhasználók egyben a lakosság munkahelyei.

Nem az MVM és a MET viszi a prímet

Gondolhatnánk, hogy az állami MVM, vagy az európai mércével is erős MET adja el a legtöbb kiegyenlítő energiát a Mavirnak, de van még pár erős szereplő. A MET Dunamenti Erőművének G3-as blokkja 407 megawattos, de más hazai gázblokkja nincs. Az MVM tartalék erőműveit Litéren, Sajószögeden és Lőrinciben 120, 20 és 172 megawattosak, a nem tartalék ajkai pedig 116 megawattos. A svájci Alpiq csepeli erőműve 410 megawattos. Viszont a Veolia csoport három budapesti erőműve pedig 178, 113 és 103 megawattosak, míg a gönyűi 430 megawattos. Piaci vélemények szerint ma a Veolia a hazai kiegyenlítőenergia-piac meghatározó szereplője. Vannak még kis erőművek, gázmotorok is. Döntően a felsorolt társaságok állítják (képesek előállítani) elő a hazai kiegyenlítő energiát.

Azt, hogy milyen jó üzlet kiegyenlítő energiát eladni, jól mutatja, hogy a hazai gázerőművek már nem is termelnek, amikor olcsó az áram. Márpedig olyankor jellemzően olcsó, amikor a naperőművek csúcsra járnak.

Új eladóktól is vásárolhat a Mavir 

Az október 1-től hatályos változás lényege amásik oldalról az, hogy e társaságok a jövő hónaptól szerencsét próbálhatnak külföldön is, de erősebb árversenyben. Az Alteo például már februárban jelezte, hogy ugrásra kész: megfelelt a Picassóhoz való csatlakozás feltételeinek. A társaság akkor közleménye beavat a Picasso működésébe is: 

a platform gépi algoritmusa négy másodpercenként határozza majd meg, hogy mely erőműveket vonja be a szabályozásba,

 hogy az összekapcsolt európai villamosenergia-rendszer egyensúlyban maradjon. A Picasso elvárja, hogy a szabályozási központok öt perc alatt teljesítsék a rendszerirányítótól kapott szabályozási – teljesítményváltoztatási – parancsot.

E működésből adódóan a Mavir új árambeszállítói között megjelenhetnek majd azok a további európai erőművek is, amelyek már csatlakoztak, vagy majd csatlakoznak Mari és a Picasso platformokhoz.

A Mavir közzétette, hogy a szeptember 10-i sikeres műszaki, informatikai és tender-tesztek után október 1-től fokozatosan bevezeti a szabványos szabályozásienergia-termékeket, ahogyan a két platformhoz is fokozatosan csatlakozik.

 

villamosenergia rendszer
Mavir
picasso
kiegyenlítő energiát
gázerőmű
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu