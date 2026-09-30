Vége az aranyéletnek: megszűnik néhány magyar gázerőmű kényelmes helyzete – jönnek a külföldi versenytársak

Október 1-től készen áll a hazai villamosenergia-rendszer (VER) irányítója, a Mavir arra, hogy bizonyos áramtermékkel csatlakozzon a Mari és a Picasso európai platformokhoz. Olyan termékekről van szó, amelyekkel megtartható a VER egyensúlya. Ha nincs egyensúly, nincs villamosenergia-ellátás, vagyis az ilyen célra eladott áram nagyon értékes, így nagyon drága is.

Európai platformokhoz csatlakozik a Mavir/Fotó: Mavir / Facebook

A változás lényege az egyik oldalról az, hogy október 1-től a Mavir ezeket az áramtermékeket már határon kívülről is beszerezheti. Ez erősebb versenyt jelent, ami viszont a szabályozási energia árának a csökkenését ígéri. A Világgazdaság információi szerint a Mavirnak eddig is kínáltak kiegyenlítő energiát szerbiai és horvátországi vízerőművek a magyar piacon elérhetőnél olcsóbban, de a Mavir csak belföldön működő eszköz által termelt áramot vásárolhatott. A belföldi áram pedig két okból is sokba került:

Viszonylag szűk kör, döntően csak a gázerőművek kínálnak kiegyenlítő energiát, de ilyen a 2011-ben átadott gönyűi erőmű óta nem épült. A gázerőművek kis száma miatt piaci forrásunk szerint nem volt túl erős az árverseny.

A naperőművi telepítésével felfutásával rendkívüli mértékben ingadozóvá vált az áramtermelés, ezért nőtt a Mavir kiegyenlítő energia iránti igénye, és -költsége is. Igaz, a Mavir igyekszik rábírni az erőműveket a saját termelési menetrendjük pontosabb tartására.

Pénzbe kerül már önmagában az is, hogy az erőművek a VER szabályozása céljából „rendelkezésre állnak."

Rontja a versenyképességet a magas RHD

A VER egyensúlyának fenntartását a Mavir fizeti ki, de e költségét a rendszerhasználati díjon (RHD) keresztül továbbterheli a villamos energia felhasználóira. E továbbterhelés a hazai lakosságot közvetlenül nem érinti a rezsicsökkentésnek köszönhetően. (Az egyetemes szolgáltatásban fix bruttó végfelhasználói árat kell fizetni, a tarifa belső összetevői azonban mozoghatnak. Az egyik összetevője, a nagyon lenyomott áramár mellett egy másik összetevő, az RHD magasnak tűnik.)

Közvetve mégis megfizeti a lakosság is a VER egyensúlyban tartásának magas költségét. Ezeket a tízmilliárdokat ugyanis döntően az ipari nagyfogyasztók dobják össze, amelyeknek emiatt nő a költségük, csökken a versenyképességük. Azt pedig tudjuk, hogy a nem lakossági áramfelhasználók egyben a lakosság munkahelyei.