Vége az aranyéletnek: megszűnik néhány magyar gázerőmű kényelmes helyzete – jönnek a külföldi versenytársak
Október 1-től készen áll a hazai villamosenergia-rendszer (VER) irányítója, a Mavir arra, hogy bizonyos áramtermékkel csatlakozzon a Mari és a Picasso európai platformokhoz. Olyan termékekről van szó, amelyekkel megtartható a VER egyensúlya. Ha nincs egyensúly, nincs villamosenergia-ellátás, vagyis az ilyen célra eladott áram nagyon értékes, így nagyon drága is.
A változás lényege az egyik oldalról az, hogy október 1-től a Mavir ezeket az áramtermékeket már határon kívülről is beszerezheti. Ez erősebb versenyt jelent, ami viszont a szabályozási energia árának a csökkenését ígéri. A Világgazdaság információi szerint a Mavirnak eddig is kínáltak kiegyenlítő energiát szerbiai és horvátországi vízerőművek a magyar piacon elérhetőnél olcsóbban, de a Mavir csak belföldön működő eszköz által termelt áramot vásárolhatott. A belföldi áram pedig két okból is sokba került:
- Viszonylag szűk kör, döntően csak a gázerőművek kínálnak kiegyenlítő energiát, de ilyen a 2011-ben átadott gönyűi erőmű óta nem épült. A gázerőművek kis száma miatt piaci forrásunk szerint nem volt túl erős az árverseny.
- A naperőművi telepítésével felfutásával rendkívüli mértékben ingadozóvá vált az áramtermelés, ezért nőtt a Mavir kiegyenlítő energia iránti igénye, és -költsége is. Igaz, a Mavir igyekszik rábírni az erőműveket a saját termelési menetrendjük pontosabb tartására.
- Pénzbe kerül már önmagában az is, hogy az erőművek a VER szabályozása céljából „rendelkezésre állnak."
Rontja a versenyképességet a magas RHD
A VER egyensúlyának fenntartását a Mavir fizeti ki, de e költségét a rendszerhasználati díjon (RHD) keresztül továbbterheli a villamos energia felhasználóira. E továbbterhelés a hazai lakosságot közvetlenül nem érinti a rezsicsökkentésnek köszönhetően. (Az egyetemes szolgáltatásban fix bruttó végfelhasználói árat kell fizetni, a tarifa belső összetevői azonban mozoghatnak. Az egyik összetevője, a nagyon lenyomott áramár mellett egy másik összetevő, az RHD magasnak tűnik.)
Közvetve mégis megfizeti a lakosság is a VER egyensúlyban tartásának magas költségét. Ezeket a tízmilliárdokat ugyanis döntően az ipari nagyfogyasztók dobják össze, amelyeknek emiatt nő a költségük, csökken a versenyképességük. Azt pedig tudjuk, hogy a nem lakossági áramfelhasználók egyben a lakosság munkahelyei.
Nem az MVM és a MET viszi a prímet
Gondolhatnánk, hogy az állami MVM, vagy az európai mércével is erős MET adja el a legtöbb kiegyenlítő energiát a Mavirnak, de van még pár erős szereplő. A MET Dunamenti Erőművének G3-as blokkja 407 megawattos, de más hazai gázblokkja nincs. Az MVM tartalék erőműveit Litéren, Sajószögeden és Lőrinciben 120, 20 és 172 megawattosak, a nem tartalék ajkai pedig 116 megawattos. A svájci Alpiq csepeli erőműve 410 megawattos. Viszont a Veolia csoport három budapesti erőműve pedig 178, 113 és 103 megawattosak, míg a gönyűi 430 megawattos. Piaci vélemények szerint ma a Veolia a hazai kiegyenlítőenergia-piac meghatározó szereplője. Vannak még kis erőművek, gázmotorok is. Döntően a felsorolt társaságok állítják (képesek előállítani) elő a hazai kiegyenlítő energiát.
Azt, hogy milyen jó üzlet kiegyenlítő energiát eladni, jól mutatja, hogy a hazai gázerőművek már nem is termelnek, amikor olcsó az áram. Márpedig olyankor jellemzően olcsó, amikor a naperőművek csúcsra járnak.
Új eladóktól is vásárolhat a Mavir
Az október 1-től hatályos változás lényege amásik oldalról az, hogy e társaságok a jövő hónaptól szerencsét próbálhatnak külföldön is, de erősebb árversenyben. Az Alteo például már februárban jelezte, hogy ugrásra kész: megfelelt a Picassóhoz való csatlakozás feltételeinek. A társaság akkor közleménye beavat a Picasso működésébe is:
a platform gépi algoritmusa négy másodpercenként határozza majd meg, hogy mely erőműveket vonja be a szabályozásba,
hogy az összekapcsolt európai villamosenergia-rendszer egyensúlyban maradjon. A Picasso elvárja, hogy a szabályozási központok öt perc alatt teljesítsék a rendszerirányítótól kapott szabályozási – teljesítményváltoztatási – parancsot.
E működésből adódóan a Mavir új árambeszállítói között megjelenhetnek majd azok a további európai erőművek is, amelyek már csatlakoztak, vagy majd csatlakoznak Mari és a Picasso platformokhoz.
A Mavir közzétette, hogy a szeptember 10-i sikeres műszaki, informatikai és tender-tesztek után október 1-től fokozatosan bevezeti a szabványos szabályozásienergia-termékeket, ahogyan a két platformhoz is fokozatosan csatlakozik.