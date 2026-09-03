Nem sokáig maradnak munka nélkül a Tisza-kormány által kirúgott állami vezetők: Magyarország egyik legnagyobb bankja már is lecsapott az egyikükre

Both András digitális transzformációs vezetőként csatlakozik az MBH Bankhoz. Both közvetlenül az elnök-vezérigazgató irányítása alatt dolgozik, vezetői felelőssége pedig fokozatosan terjed ki a bank teljes digitális működésére – közölte az MBH Bank.

Both András a múlt hónaptól a digitális transzformációs feladatok vezetőjeként tölt be pozíciót az MBH Banknál. / Fotó: IT Business

Az MBH Bank a Digitális Magyarország Ügynökség éléről igazolta az erősítést

A tájékoztatás szerint a Both András a bank legfontosabb digitalizációs és stratégiai programjainak irányításáért felel. Céljuk a digitális transzformáció felgyorsítása, az egyszerűbb működés kialakítása és a felhasználói igényekre épülő fejlesztések erősítése. Közölték továbbá, hogy a szakember több mint 17 éve dolgozik az IT és digitalizáció területén vezetőként.

Both az MBH Bankhoz a Digitális Magyarország Ügynökség éléről érkezik, ahol többek között a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) vezetéséért felelt, és meghatározó szerepet vállalt az állami szolgáltatások felhasználóközpontú megújításában.

Vezetése alatt mintegy 3500 fős szervezet és több mint 1000 szakrendszer működését felügyelte.

Both András mellett a digitális transzformációs terület elnöki főtanácsadói pozícióját a továbbiakban is betölti Vinnai Balázs, az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetségének elnöke.

Both András a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) létrehozásának és irányításának feladatait először az állami tulajdonú IdomSoft Informatikai Zrt. vezérigazgatójaként, majd a DMÜ vezérigazgató-helyetteseként felügyelte.

Később a DMÜ vezérigazgatójává nevezték ki, e tisztségéből még a banki felkérését megelőzően, idén májusban távozott.

Both Andrást, a Digitális Magyarország Ügynökség éléről még Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter menesztette. Bár hivatalos indoklást nem kapott az elbocsátására, tudomásul vette, hogy bizalmi pozícióról van szó.

Emiatt a lépést politikai jellegű döntésként értékelte, különösen annak fényében, hogy a szakminiszter korábban elismerően nyilatkozott a munkájáról.

Both egyébként nem az első olyan állami cégvezető, akitől a Tisza-kormány megvált, ugyanis nemrég Joó István jelentette be közösségi oldalán, hogy miután menesztették a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatói és kormánybiztosi posztjáról, megalapította a J8TM Strategic Advisory Kft-t, amely a közép- és délkelet-európai régióban segítené stratégiai beruházások és üzleti projektek előkészítését, illetve megvalósítását.