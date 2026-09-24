Rendkívüli: lemondott az MBH Bank felügyelőbizottsági elnöke

Vaszily Miklós, az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi és elnöki tisztségéről 2026. szeptember 24. napján lemondott – közölte a pénzintézet a BÉT honlapján csütörtök este. Hozzátették, hogy a későbbiekben tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a lemondás hatályának beálltáról az MBH Bank.

Rendkívüli: változás Mészáros Lőrinc bankjában, azonnali hatállyal lemondott az MBH Bank felügyelőbizottsági elnöke Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A bank felügyelőbizottságában több változás történt az utóbbi években: egészen 2024-ig Magyar Péter, később 2026. június 29-éig Kovács Árpád ült az állami Corvinus Befektetési Zrt. képviseletében az MBH Bank felügyelőbizottságában.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Czene Árpád

Feodor Rita

dr. Török Ilona

Dobi Kitti

Bechtold Balázs

A mandátumuk 2030. május 31-ig szól. Vaszily Miklós lemondása összefüggésben lehet azzal a pár napja megjelent hírrel, hogy szeptember 30-án távozik posztjáról Ziegler Gábor, az Indamedia vezérigazgatója. Vaszily pedig teljesen átveszi a cég irányítását, miközben ő a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója is.

A Mészáros Lőrinc nevéhez köthető pénzintézet 2026. október 12-én tartja a rendkívüli közgyűlését, ahol Hamecz Istvánt megválaszthatják felügyelügybizottsági tagnak.