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MBH bank
vaszily miklós
Mészáros Lőrinc

Rendkívüli: lemondott az MBH Bank felügyelőbizottsági elnöke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról és elnöki pozíciójáról az MBH Bankban Vaszily Miklós. Az MHB Bank rendkívüli közgyűlését október 12-én tartják, akkor választhatják meg az új tagot.
Járdi Roland
2026.09.24, 19:03
Frissítve: 2026.09.24, 19:25

Vaszily Miklós, az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi és elnöki tisztségéről 2026. szeptember 24. napján lemondott – közölte a pénzintézet a BÉT honlapján csütörtök este. Hozzátették, hogy a későbbiekben tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a lemondás hatályának beálltáról az MBH Bank.

MBH Bank
Rendkívüli: változás Mészáros Lőrinc bankjában, azonnali hatállyal lemondott az MBH Bank felügyelőbizottsági elnöke Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A bank felügyelőbizottságában több változás történt az utóbbi években: egészen 2024-ig Magyar Péter, később 2026. június 29-éig Kovács Árpád ült az állami Corvinus Befektetési Zrt. képviseletében az MBH Bank felügyelőbizottságában.

A Felügyelőbizottság tagjai:

  • Czene Árpád
  • Feodor Rita
  • dr. Török Ilona
  • Dobi Kitti
  • Bechtold Balázs

A mandátumuk 2030. május 31-ig szól. Vaszily Miklós lemondása összefüggésben lehet azzal a pár napja megjelent hírrel, hogy szeptember 30-án távozik posztjáról Ziegler Gábor, az Indamedia vezérigazgatója. Vaszily pedig teljesen átveszi a cég irányítását, miközben ő a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója is.

A Mészáros Lőrinc nevéhez köthető pénzintézet 2026. október 12-én tartja a rendkívüli közgyűlését, ahol Hamecz Istvánt megválaszthatják felügyelügybizottsági tagnak.

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