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MBH Jelzálogbank
MBH Csoport
védjegy

Európai mérföldkő: nemzetközi elitbe lépett az MBH Jelzálogbank – ilyen minősítést nem sok magyar bank kapott eddig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkapta az európai Fedezett Kötvény Védjegyet (Covered Bond Label) az MBH Jelzálogbank, ezzel második magyar jelzálogbankként csatlakozott a nemzetközi fedezettkötvény-piac egyik legelismertebb transzparencia- és minőségi sztenderdjéhez. A minősítés igazolja a bank fedezettkötvény-programjának nemzetközi megfelelőségét, tovább erősíti a befektetői bizalmat, és támogatja az MBH Jelzálogbank nemzetközi tőkepiaci jelenlétének további bővítését.
VG
2026.09.15, 18:29

Európai Fedezett Kötvény Védjegyet (Covered Bond Label) kapott az MBH Jelzálogbank. A nemzetközileg elismert minősítés igazolja, hogy az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet fedezettkötvény-programja megfelel a legmagasabb szintű nemzetközi transzparencia- és minőségi követelményeknek, emellett tovább erősíti a befektetői bizalmat, és támogatja a nemzetközi kibocsátói jelenlétet. Az MBH Jelzálogbank a második magyar jelzálogbank, amely megkapta az európai Fedezett Kötvény Védjegyet, így az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet már egyaránt rendelkezik európai Fedezett Kötvény Védjeggyel, valamint a zöld védjegyként ismert európai Energiahatékony Jelzálog Védjeggyel (Energy Efficient Mortgage Label – EEML).

Európai Fedezett Kötvény Védjegyet (Covered Bond Label) kapott az MBH Jelzálogbank
Európai Fedezett Kötvény Védjegyet (Covered Bond Label) kapott az MBH Jelzálogbank/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MBH Jelzálogbank az elmúlt időszakban a nemzetközi tőkepiacon is erősítette jelenlétét

Az európai Fedezett Kötvény Védjegyről objektív kritériumok alapján dönt az Európai Jelzálogszövetség – Európai Fedezett Kötvény Tanács (EMF-ECBC) mellett működő független tanácsadó testület Brüsszelben. A Covered Bond Label a nemzetközi fedezettkötvény-piac egyik legelismertebb transzparencia- és minőségi sztenderdje, amely világszerte referenciaként szolgál a befektetők számára. A védjegyet viselő kibocsátók harmonizált, egységes szerkezetű adatszolgáltatással teszik összehasonlíthatóvá fedezettkötvény-programjaikat, megkönnyítve a befektetői döntések meghozatalát. A minősítés egyben azt is jelzi, hogy a kibocsátó működése összhangban áll a nemzetközi piac legjobb gyakorlataival.

Az MBH Jelzálogbank az elmúlt időszakban a nemzetközi tőkepiacon is erősítette jelenlétét: 

a 2025 novemberében végrehajtott 100 millió eurós, majd a 2026 júniusában megvalósított 500 millió eurós nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátás révén sikeresen bővítette nemzetközi befektetői körét. A Covered Bond Label megszerzése pedig újabb mérföldkő, amely tovább növeli a bank hitelességét és láthatóságát a nemzetközi befektetői közösségben.

A minősítés emellett erősíti az MBH Csoport iránti befektetői bizalmat, támogatja a nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátói jelenlétet, elősegíti a finanszírozási feltételek további optimalizálását, valamint hozzájárulhat a másodpiaci likviditás javulásához. Segíti továbbá azt is, hogy a bank adatszolgáltatása összhangban legyen az európai szabályozói elvárásokkal, és megfeleljen a nemzetközi piac által alkalmazott egységes transzparencia-sztenderdeknek.

„A Fedezett Kötvény Védjegyhez való csatlakozás fontos nemzetközi visszaigazolása annak, hogy az MBH Jelzálogbank fedezettkötvény-programja megfelel a legmagasabb szintű európai követelményeknek. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyetlen olyan bankjaként lehetünk jelen a hazai és a nemzetközi piacon, amely egyszerre rendelkezik európai Fedezett Kötvény Védjeggyel és európai zöld védjeggyel. Mindez tovább erősíti befektetőink bizalmát, és közelebb visz bennünket ahhoz a célunkhoz, hogy hosszú távon is a nemzetközi tőkepiac meghatározó és rendszeres szereplőjévé váljunk” 

– mondta Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

Az MBH Jelzálogbank 2022-ben első magyar hitelintézetként kapta meg a zöld védjegyként ismert európai Energiahatékony Jelzálog Védjegyet (Energy Efficient Mortgage Label – EEML), amely az energiahatékony ingatlanok finanszírozása iránti elkötelezettségét ismeri el. A most megszerzett európai Fedezett Kötvény Védjegy ehhez járul hozzá azzal, hogy a teljes fedezettkötvény-program transzparenciáját és nemzetközi megfelelőségét igazolja. A két európai védjegy együttes megléte jól szemlélteti, hogy az MBH Jelzálogbank megfelel a fenntartható finanszírozás és a nemzetközi tőkepiaci sztenderdek magas elvárásainak.

Az MBH Jelzálogbank célja, hogy a jövőben is a nemzetközi piac legjobb gyakorlatainak megfelelő, rendszeres és harmonizált adatszolgáltatással segítse befektetőit, tovább erősítve szerepét a hazai és a nemzetközi tőkepiacon – stabil, versenyképes refinanszírozási partnerként ezáltal is hatékonyan támogatva az MBH Csoport jelzáloghitelezési tevékenységét.

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