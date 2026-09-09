Kimondta a szakértő: nem lesz magyar euró, ha marad a rezsicsökkentés vagy az anyák adómentessége – ami most jön a Tisza-kormánytól, arra nincs felkészülve a lakosság

A lap szellemiségétől szokatlanul eltérve igencsak számonkérő értékelést közölt a G7 hasábjain a GKI Gazdaságkutató korábbi vezérigazgató-helyettese arról, hogy a kormány a 2026-os büdzsé módosítása során nem kezd nagyobb költségvetési kiiagzításba. Bár az elemző igyekszik megjegyezni, hogy a kabinet eddigi gazdasági sikerei – ide sorolja az uniós pénzek hazahozatalát is – lehetőséget adtak arra, hogy elhalassza a megszorító intézkedésekről szóló nyilvános vitát.

Megszorításokat sürget a GKI Gazdaságkutató korábbi vezérigazgató-helyettese. / Fotó: Vémi Zoltán

A G7 hiányolja a megszorításokat

Karsai Gábor a folytatásban a kormány egyik központi üzenetét visszhangozza az örökölt gazdasági helyzetről. Eszerint a Tisza joggal hangsúlyozza, hogy

az államháztartás állapota a vártnál rosszabb,

a magas költségvetési hiány mellett pedig

a vasúttól az energiahálózatig

jelentős karbantartási és fejlesztési adósságok halmozódtak fel.

Az elemző egyúttal elismeri, hogy a kormány első hónapjaiban több választási ígéret megvalósítása is elkezdődött. Bevezették az iskolakezdési támogatást és a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, meghirdették a vagyonvisszaszerzést, valamint kilátásba helyezték a milliárdosok vagyonadóját. Ezek a lépések arra utaltak, hogy a kabinet egyelőre más forrásokból próbálja előteremteni a vállalásaihoz szükséges pénzt – véli a szerző.

Ugyanakkor a GKI volt vezérigazgatója ezt kevesli, ugyanis szerinte igencsak problémás, hogy az élelmiszer-kiskereskedelmi árrésstop választások után ígért fokozatos kivezetéséről azóta szó sem esett. Folytatás nélkül maradt a pénzügyminiszter májusi parlamenti meghallgatásán tett kijelentése is, amely a rezsivédelem célzottabbá tételét vetítette előre – rója fel a kormánynak.

Karsai olyan bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket hiányol, amelyek közül több közvetlenül megjelenhetne a háztartások kiadásaiban.

Ellenben bocsánatos bűnnek tartja, hogy a Tisza politikai megfontolásból kerüli ezen intézkedések bevezetését, mert nem akarja idejekorán felbőszíteni a lakosságot.

Ugyanakkor rámutat: a kormány értékes időt veszít abból a választások utáni időszakból, amikor a legkönnyebben lehetne az előző kabinet döntéseire hivatkozva végrehajtani a megszorításokat. Ezért Karsai azt tanácsolja Magyar Péter kormányának, hogy a dilemmák bemutatásával előre hangolja rá a társadalmat a várható döntések következményeire.