Megkezdődött a visszaszámlálás: alig 4 évet élt meg, órák múlva új korszak kezdődik Magyarországon – nincs több vármegye és főispán

Újabb fontos, a mindennapi életünket több szempontból is érintő változásra ébredünk csütörtökön. Az országgyűlés döntése nyomán, július 18-án, a késő esti órákban jelent meg a Magyar Közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, amelynek értelmében október elsejétől a vármegyéket ismét megyéknek kell nevezni. Ezzel egyidejűleg a főispán megnevezést is felváltja a kormánymegbízott tisztség, emellett számos más változást is hoz az elnevezések miatt a következő hónap.

Vármegye helyett megye: nemcsak a határjelző táblák változnak / Fotó: Kovács Erika / Délmagyarország

A módosítás kizárólag a terminológiát, azaz az elnevezéseket érinti, tehát nincs szó hatásköri átrendezésről. A területi közigazgatás szervezetrendszere, a hatóságok, önkormányzatok feladat- és hatáskörei, valamint az ügyintézés anyagi és eljárási szabályai teljesen változatlanok maradnak. Az állampolgárok jogait és kötelezettségeit a névváltoztatás nem befolyásolja.

Vármegyék

A vármegye elnevezés a közigazgatásba, és ezzel együtt a hivatalos jogi nyelvbe több mint 70 év után tért vissza, amikor az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával arról hozott döntést, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január elsejétől ismét vármegye legyen. Az akkori módosítás rengetek közlekedési tábla átragasztásával és számos intézmény átnevezésével járt együtt. A mostani, ismételt átnevezés hasonló procedúrát jelent.

A királyi vármegye a 10. században kezdett kialakulni, amikor István király a rendszerét kiterjesztette az egész országra. Azt követően a közigazgatási rendszer számos változáson esett át. A kiegyezés után, az 1870-ben végrehajtott reform elválasztotta egymástól a bíráskodást és a közigazgatást, és beillesztette a vármegyéket a modern polgári közigazgatás rendszerébe. A területi beosztást nagyban megváltoztatta az 1876-77-ben megvalósított megyerendezés.

Fotó: Török János

A trianoni békeszerződés és a két világháború közötti időszak viharosan alakult a közigazgatásban, többek között az ország területének jelentős változásai következtében. Az 1950-es megyerendezés keretében megyéket vontak össze, további határkiigazításokra került sor és több új megyeszékhelyet hoztak létre. Ekkor alakult ki a ma ismert, 19 megyés megyerendszer.