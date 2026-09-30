Megkezdődött a visszaszámlálás: alig 4 évet élt meg, órák múlva új korszak kezdődik Magyarországon – nincs több vármegye és főispán
Újabb fontos, a mindennapi életünket több szempontból is érintő változásra ébredünk csütörtökön. Az országgyűlés döntése nyomán, július 18-án, a késő esti órákban jelent meg a Magyar Közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, amelynek értelmében október elsejétől a vármegyéket ismét megyéknek kell nevezni. Ezzel egyidejűleg a főispán megnevezést is felváltja a kormánymegbízott tisztség, emellett számos más változást is hoz az elnevezések miatt a következő hónap.
A módosítás kizárólag a terminológiát, azaz az elnevezéseket érinti, tehát nincs szó hatásköri átrendezésről. A területi közigazgatás szervezetrendszere, a hatóságok, önkormányzatok feladat- és hatáskörei, valamint az ügyintézés anyagi és eljárási szabályai teljesen változatlanok maradnak. Az állampolgárok jogait és kötelezettségeit a névváltoztatás nem befolyásolja.
Vármegyék
A vármegye elnevezés a közigazgatásba, és ezzel együtt a hivatalos jogi nyelvbe több mint 70 év után tért vissza, amikor az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával arról hozott döntést, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január elsejétől ismét vármegye legyen. Az akkori módosítás rengetek közlekedési tábla átragasztásával és számos intézmény átnevezésével járt együtt. A mostani, ismételt átnevezés hasonló procedúrát jelent.
A királyi vármegye a 10. században kezdett kialakulni, amikor István király a rendszerét kiterjesztette az egész országra. Azt követően a közigazgatási rendszer számos változáson esett át. A kiegyezés után, az 1870-ben végrehajtott reform elválasztotta egymástól a bíráskodást és a közigazgatást, és beillesztette a vármegyéket a modern polgári közigazgatás rendszerébe. A területi beosztást nagyban megváltoztatta az 1876-77-ben megvalósított megyerendezés.
A trianoni békeszerződés és a két világháború közötti időszak viharosan alakult a közigazgatásban, többek között az ország területének jelentős változásai következtében. Az 1950-es megyerendezés keretében megyéket vontak össze, további határkiigazításokra került sor és több új megyeszékhelyet hoztak létre. Ekkor alakult ki a ma ismert, 19 megyés megyerendszer.
A megye és a vármegye elnevezés 1950 előtt párhuzamosan volt használatban, felcserélhetők voltak egymással. 1950 és 2022 között a megye, 2023-tól pedig a vármegye volt a hivatalos megjelölés. 2026 októberétől pedig újra a megye válik hivatalossá.
Magyar Péter egy korábbi nyilatkozatában kifejtette, hogy a modern közigazgatásnak nem egy újkori feudalizmust kell kiépítenie. Kijelentette, hogy nemcsak a névvel, hanem azzal a rendszerrel is szakítani szeretnének, amelyben a megyéket főispánoknak nevezett politikai kinevezettek vezetik, hangzott el a Hír TV beszámolójában.
Itt-ott még felbukkanhat egy-egy vármegye
„A megyére való utalásként a vármegyére utaló elnevezés a 2026. szeptember 30-án hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.” – áll az Alaptörvény módosításában.
Az illetékes szervek tehát kaptak türelmi időt a kormányzattól az átállásra, hogy emiatt ne okozzon senkinek váratlan kiadásokat a névváltoztatás. Vagyis ne lepődjünk meg azon, ha még továbbra is találkozunk néhány helyen a vármegye feliratokkal, mivel az átállás nem egyik napról a másikra történik majd.
Ebben pontos a MÁV: a bérleteknél gyorsan zajlik az átnevezés
„Új név, változatlan utazási lehetőségek. 2026. október elsejétől a vármegyék neve Magyarországon újra megye lesz. Ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet új neve: megyebérlet” – jelentette be szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója hozzátette, hogy a bérleteknek csak a neve változik meg: „Akinek vármegyebérlete van, és október elseje után jár le az érvényessége, természetesen ugyanúgy utazhat vele. Aki pedig október elseje után vásárolja meg az új bérletét, már megyebérlet néven fogja megtalálni.”
A vasúttársaság tájékoztatása szerint további fontos tudnivaló, hogy a bérletárakban nem történik változás, vagyis a megyebérletért is pontosan annyit kell majd fizetnünk, mint amennyibe korábban a vármegyebérlet került.
Vármegye táblák: olyan helyen is felfordulás lehet, amire nem is gondoltunk – terítéken a költségek
A vármegyék átnevezése megyékre első látásra szimbolikus lépésnek tűnhet, a gyakorlatban azonban az államigazgatás számos területén jelenthet adminisztratív és informatikai feladatot. A Világgazdaság júliusban megkereste a Magyar Államkincstárt, hogy mekkora feladatot és költséget jelenthet számukra az átállás. A szervezet válaszában azt írta:
„A Magyar Államkincstár által működtetett informatikai rendszereinek nagy részét érinti a vármegye elnevezés megye névre történő visszaállítása. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések mind a külső szerződéses partnereinkkel, mind a belső fejlesztői csapatokkal a feladat nagyságát, költségét és lehetséges ütemezését tekintve.”
A válasz szerint nem egyszerű szövegcseréről van szó, ugyanis a különböző informatikai rendszerek, adatbázisok és elektronikus ügyintézési felületek módosítását is meg kell tervezni, amelyhez külső fejlesztők bevonására is szükség lehet.
Lapunk korábban elsőként számolt be arról, hogy már önmagában a megyehatárt jelző táblák cseréje is jelentős kiadással járhat. A Magyar Közút becslése szerint
a jelenlegi vármegyehatár-jelző táblák lecserélése közel 50 millió forintba kerülhet.
A társaság akkor azt is jelezte, hogy a korábban leszerelt régi megyetáblák már nem állnak rendelkezésre, így azok visszahelyezésére nincs lehetőség, új táblákat kellene gyártani. A közútkezelő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez csak az útkezelői feladatokra vonatkozó becslés, az átnevezés ennél jóval több állami és közigazgatási szereplőt is érinthet.
Sokkal szélesebb körű átállásról van szó
A megye elnevezés visszaállítása nem csupán az útjelző táblákat és az államkincstári rendszereket érintheti. Az átvezetés szükségessé válhat többek között
- a hivatalos nyilvántartásokban,
- elektronikus űrlapokon,
- ügyintézési felületeken,
- dokumentumsablonokban,
- bélyegzőkön,
- intézményi feliratokon
- és más állami informatikai rendszerekben is.
Emellett számos jogszabályban is módosítani kell a jelenlegi elnevezést. Arról egyelőre nincs hivatalos összesítés, hogy az állami szervek informatikai átállása, a dokumentumok módosítása és az egyéb adminisztratív feladatok összességében mekkora kiadást jelentettek, jelenhetnek.
A lakosság számára semmilyen kötelező okmánycserével vagy plusz költséggel nem jár, minden olyan okmány, amelyben a „vármegye” kifejezés szerepel, továbbra is hivatalos és érvényes marad a rajta feltüntetett érvényességi idő végéig.