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Megkezdődött a visszaszámlálás: alig 4 évet élt meg, órák múlva új korszak kezdődik Magyarországon – nincs több vármegye és főispán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Véget ér a vármegyék korszaka: október 1-jétől alig négy év után hivatalosan is újra megyékre és kormánymegbízottakra keresztelik át a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat.
VG
2026.09.30, 19:02
Frissítve: 2026.09.30, 19:10

Újabb fontos, a mindennapi életünket több szempontból is érintő változásra ébredünk csütörtökön. Az országgyűlés döntése nyomán, július 18-án, a késő esti órákban jelent meg a Magyar Közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, amelynek értelmében október elsejétől a vármegyéket ismét megyéknek kell nevezni. Ezzel egyidejűleg a főispán megnevezést is felváltja a kormánymegbízott tisztség, emellett számos más változást is hoz az elnevezések miatt a következő hónap. 

vármegye tábla csere vármegye megye táblacsere
Vármegye helyett megye: nemcsak a határjelző táblák változnak / Fotó: Kovács Erika / Délmagyarország

A módosítás kizárólag a terminológiát, azaz az elnevezéseket érinti, tehát nincs szó hatásköri átrendezésről. A területi közigazgatás szervezetrendszere, a hatóságok, önkormányzatok feladat- és hatáskörei, valamint az ügyintézés anyagi és eljárási szabályai teljesen változatlanok maradnak. Az állampolgárok jogait és kötelezettségeit a névváltoztatás nem befolyásolja.

Vármegyék 

A vármegye elnevezés a közigazgatásba, és ezzel együtt a hivatalos jogi nyelvbe több mint 70 év után tért vissza, amikor az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával arról hozott döntést, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január elsejétől ismét vármegye legyen. Az akkori módosítás rengetek közlekedési tábla átragasztásával és számos intézmény átnevezésével járt együtt. A mostani, ismételt átnevezés hasonló procedúrát jelent.

A királyi vármegye a 10. században kezdett kialakulni, amikor István király a rendszerét kiterjesztette az egész országra. Azt követően a közigazgatási rendszer számos változáson esett át. A kiegyezés után, az 1870-ben végrehajtott reform elválasztotta egymástól a bíráskodást és a közigazgatást, és beillesztette a vármegyéket a modern polgári közigazgatás rendszerébe. A területi beosztást nagyban megváltoztatta az 1876-77-ben megvalósított megyerendezés.

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Fotó: Török János

A trianoni békeszerződés és a két világháború közötti időszak viharosan alakult a közigazgatásban, többek között az ország területének jelentős változásai következtében. Az 1950-es megyerendezés keretében megyéket vontak össze, további határkiigazításokra került sor és több új megyeszékhelyet hoztak létre. Ekkor alakult ki a ma ismert, 19 megyés megyerendszer.

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A megye és a vármegye elnevezés 1950 előtt párhuzamosan volt használatban, felcserélhetők voltak egymással. 1950 és 2022 között a megye, 2023-tól pedig a vármegye volt a hivatalos megjelölés. 2026 októberétől pedig újra a megye válik hivatalossá.

Magyar Péter egy korábbi nyilatkozatában kifejtette, hogy a modern közigazgatásnak nem egy újkori feudalizmust kell kiépítenie. Kijelentette, hogy nemcsak a névvel, hanem azzal a rendszerrel is szakítani szeretnének, amelyben a megyéket főispánoknak nevezett politikai kinevezettek vezetik, hangzott el a Hír TV beszámolójában. 

Itt-ott még felbukkanhat egy-egy vármegye

„A megyére való utalásként a vármegyére utaló elnevezés a 2026. szeptember 30-án hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.” – áll az Alaptörvény módosításában.

Az illetékes szervek tehát kaptak türelmi időt a kormányzattól az átállásra, hogy emiatt ne okozzon senkinek váratlan kiadásokat a névváltoztatás. Vagyis ne lepődjünk meg azon, ha még továbbra is találkozunk néhány helyen a vármegye feliratokkal, mivel az átállás nem egyik napról a másikra történik majd.

Ebben pontos a MÁV: a bérleteknél gyorsan zajlik az átnevezés

„Új név, változatlan utazási lehetőségek. 2026. október elsejétől a vármegyék neve Magyarországon újra megye lesz. Ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet új neve: megyebérlet” – jelentette be szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója hozzátette, hogy a bérleteknek csak a neve változik meg: „Akinek vármegyebérlete van, és október elseje után jár le az érvényessége, természetesen ugyanúgy utazhat vele. Aki pedig október elseje után vásárolja meg az új bérletét, már megyebérlet néven fogja megtalálni.”

A vasúttársaság tájékoztatása szerint további fontos tudnivaló, hogy a bérletárakban nem történik változás, vagyis a megyebérletért is pontosan annyit kell majd fizetnünk, mint amennyibe korábban a vármegyebérlet került.

Vármegye táblák: olyan helyen is felfordulás lehet, amire nem is gondoltunk – terítéken a költségek

A vármegyék átnevezése megyékre első látásra szimbolikus lépésnek tűnhet, a gyakorlatban azonban az államigazgatás számos területén jelenthet adminisztratív és informatikai feladatot. A Világgazdaság júliusban megkereste a Magyar Államkincstárt, hogy mekkora feladatot és költséget jelenthet számukra az átállás. A szervezet válaszában azt írta:

„A Magyar Államkincstár által működtetett informatikai rendszereinek nagy részét érinti a vármegye elnevezés megye névre történő visszaállítása. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések mind a külső szerződéses partnereinkkel, mind a belső fejlesztői csapatokkal a feladat nagyságát, költségét és lehetséges ütemezését tekintve.”

A válasz szerint nem egyszerű szövegcseréről van szó, ugyanis a különböző informatikai rendszerek, adatbázisok és elektronikus ügyintézési felületek módosítását is meg kell tervezni, amelyhez külső fejlesztők bevonására is szükség lehet.

_DSC1950 vármegye megye táblacsere
Elbúcsúzhatunk a vármegye-feliratoktól / Fotó: Török János

Lapunk korábban elsőként számolt be arról, hogy már önmagában a megyehatárt jelző táblák cseréje is jelentős kiadással járhat. A Magyar Közút becslése szerint

a jelenlegi vármegyehatár-jelző táblák lecserélése közel 50 millió forintba kerülhet.

A társaság akkor azt is jelezte, hogy a korábban leszerelt régi megyetáblák már nem állnak rendelkezésre, így azok visszahelyezésére nincs lehetőség, új táblákat kellene gyártani. A közútkezelő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez csak az útkezelői feladatokra vonatkozó becslés, az átnevezés ennél jóval több állami és közigazgatási szereplőt is érinthet.

Sokkal szélesebb körű átállásról van szó

A megye elnevezés visszaállítása nem csupán az útjelző táblákat és az államkincstári rendszereket érintheti. Az átvezetés szükségessé válhat többek között

  • a hivatalos nyilvántartásokban,
  • elektronikus űrlapokon,
  • ügyintézési felületeken,
  • dokumentumsablonokban,
  • bélyegzőkön,
  • intézményi feliratokon
  • és más állami informatikai rendszerekben is.

Emellett számos jogszabályban is módosítani kell a jelenlegi elnevezést. Arról egyelőre nincs hivatalos összesítés, hogy az állami szervek informatikai átállása, a dokumentumok módosítása és az egyéb adminisztratív feladatok összességében mekkora kiadást jelentettek, jelenhetnek.

A lakosság számára semmilyen kötelező okmánycserével vagy plusz költséggel nem jár, minden olyan okmány, amelyben a „vármegye” kifejezés szerepel, továbbra is hivatalos és érvényes marad a rajta feltüntetett érvényességi idő végéig. 

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