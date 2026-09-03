Nagy napra virrad Magyarország péntek reggel: máris benyújthatják az első szélturbinák pályázatát – villámgyorsan meglesznek a nyertes vállalatok

Pénteken megnyílik az út az új magyarországi szélerőmű-beruházások előtt. A MEKH szeptember 4-től fogadja a betáplálási kapacitások megszerzésére benyújtott pályázatokat, a beruházóknak október végéig kell beadniuk a szükséges dokumentumokat.

MEKH, közölte szeptember 4-től benyújthatók az első szélturbinák pályázatai. / Forrás: Shutterstock

Online konzultációt is tart a MEKH

A tájékoztatás szerint a pályázat a szélerőművi betáplálási kapacitások kiosztására vonatkozik, az eljárás keretében pedig azok a beruházók jelentkezhetnek, amelyek új kapacitást hoznának létre, illetve meglévő szélerőművi kapacitásukat növelnék.

A pályázatokat a kiírásban meghatározott nyilatkozatokkal és mellékletekkel együtt elektronikus úton kell beadni. Erre a magyarorszag.hu Személyreszabott Ügyintézési Felületén, vagyis a SZÜF-ön lesz lehetőség, a MEKH honlapjáról elérhető elektronikus űrlap segítségével.

A hivatal kitölthető iratmintákat is közzétesz, hogy megkönnyítse a dokumentáció összeállítását.

A pályázók már a beadási időszak elején részletesebb tájékoztatást kaphatnak a feltételekről. A MEKH szeptember 10-én online iparági konzultációt rendez, ahol a pályázat tartalmi tudnivalóiról és formai követelményeiről adnak tájékoztatást.

Az eseményre szeptember 9-én 10 óráig lehet regisztrálni a [email protected] e-mail-címen. A pontos kezdési időpontról és az online csatlakozás részleteiről a hivatal közvetlenül értesíti a regisztrált érdeklődőket.

A pályázatok beadására csaknem két hónap áll rendelkezésre, a végső határidő 2026. október 30, ezt követően a MEKH a pályázati kiírásban rögzített szabályok alapján dolgozza fel és értékeli a beérkezett dokumentumokat. Az előzetes eredményeket legkésőbb december 13-ig teszik közzé a hivatal honlapján.

A menetrend alapján így az év végére kiderülhet, mely beruházások juthatnak hozzá az új vagy bővített szélerőművi kapacitásokhoz szükséges betáplálási lehetőséghez.

Első körben 702 megavoltamper betáplálási kapacitást osztanak ki

Ahogyan arról múlt héten lapunk is beszámolt: megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat is, amelyet szintén október 30-ig lehet benyújtani.