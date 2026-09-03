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MEKH
szélerőmű-park
energiabiztonság

Nagy napra virrad Magyarország péntek reggel: máris benyújthatják az első szélturbinák pályázatát – villámgyorsan meglesznek a nyertes vállalatok

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Szeptember 4-től pályázhatnak a beruházók új szélerőművi kapacitások létesítésére, illetve a már meglévők bővítésére. közleménye szerint. A kérelmeket elektronikusan lehet benyújtani, a végső határidő október 30 – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).
VG
2026.09.03, 20:57
Frissítve: 2026.09.03, 21:00

Pénteken megnyílik az út az új magyarországi szélerőmű-beruházások előtt. A MEKH szeptember 4-től fogadja a betáplálási kapacitások megszerzésére benyújtott pályázatokat, a beruházóknak október végéig kell beadniuk a szükséges dokumentumokat.

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MEKH, közölte szeptember 4-től benyújthatók az első szélturbinák pályázatai. / Forrás: Shutterstock

Online konzultációt is tart a MEKH

A tájékoztatás szerint a pályázat a szélerőművi betáplálási kapacitások kiosztására vonatkozik, az eljárás keretében pedig azok a beruházók jelentkezhetnek, amelyek új kapacitást hoznának létre, illetve meglévő szélerőművi kapacitásukat növelnék.

A pályázatokat a kiírásban meghatározott nyilatkozatokkal és mellékletekkel együtt elektronikus úton kell beadni. Erre a magyarorszag.hu Személyreszabott Ügyintézési Felületén, vagyis a SZÜF-ön lesz lehetőség, a MEKH honlapjáról elérhető elektronikus űrlap segítségével.

A hivatal kitölthető iratmintákat is közzétesz, hogy megkönnyítse a dokumentáció összeállítását.

A pályázók már a beadási időszak elején részletesebb tájékoztatást kaphatnak a feltételekről. A MEKH szeptember 10-én online iparági konzultációt rendez, ahol a pályázat tartalmi tudnivalóiról és formai követelményeiről adnak tájékoztatást.

Az eseményre szeptember 9-én 10 óráig lehet regisztrálni a [email protected] e-mail-címen. A pontos kezdési időpontról és az online csatlakozás részleteiről a hivatal közvetlenül értesíti a regisztrált érdeklődőket.

A pályázatok beadására csaknem két hónap áll rendelkezésre, a végső határidő 2026. október 30, ezt követően a MEKH a pályázati kiírásban rögzített szabályok alapján dolgozza fel és értékeli a beérkezett dokumentumokat. Az előzetes eredményeket legkésőbb december 13-ig teszik közzé a hivatal honlapján.

A menetrend alapján így az év végére kiderülhet, mely beruházások juthatnak hozzá az új vagy bővített szélerőművi kapacitásokhoz szükséges betáplálási lehetőséghez.

Első körben 702 megavoltamper betáplálási kapacitást osztanak ki

Ahogyan arról múlt héten lapunk is beszámolt: megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat is, amelyet szintén október 30-ig lehet benyújtani. 

A beruházók hat járás kilenc hálózati csomópontjára pályázhatnak:

  • az Ács Katódgyár,
  • a Komárom Ipari Park komáromi járási, 
  • a Dunaújváros Dél,
  • az Iváncsa dunaújvárosi járási, 
  • a Kisbér kisbéri járási, 
  • az Ócsa gyáli járási, 
  • a Székesfehérvár Nyugat székesfehérvári járási, 
  • valamint a Szombathely 
  • és a Szombathely Észak szombathelyi járási csomópontjára. 

Ezeken összesen 702 megavoltamper betáplálási kapacitást osztanak ki. A pályázati kiírás tervezetét a MEKH iparági konzultációra bocsátotta, így a szakmai szervezetek, a potenciális beruházók és más érintettek is véleményezhették a tervezett feltételeket. A kiírást országos piaci felmérés és részletes hálózati elemzés is megelőzte.

Juhász Edit, a MEKH elnöke szerint az előkészítés során elsődleges szempont volt az átlátható, szakmailag megalapozott és a jogszabályi kereteknek megfelelő eljárás. A pályázat előzetes tájékoztatást ad a várható további jogszabályi változásokról is.

A hálózati csatlakozás legkorábbi időpontja 2030. szeptember 30. lehet, a pályázók azonban 2032. szeptember 30. utáni dátumot már nem jelölhetnek meg. A tényleges időpontot a csatlakozási tervben, illetve a hálózati csatlakozási szerződésben rögzítik.

A pályázatokat 2026. szeptember 4-től lehet benyújtani a Magyarország.hu Személyre Szabott Ügyintézési Felületén elérhető űrlapon. A beadási határidő október 30., az eredményeket pedig legkésőbb december 13-ig teszi közzé a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

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