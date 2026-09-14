Kinevezte a mentőszolgálat új vezetőjét az egészségügyi miniszter – tapasztalt főigazgatót választott Hegedűs Zsolt
Constantinovits Miklós oxyológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Egészségügyi Minisztérium hétfői tájékoztatása szerint nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján, az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról.
A szaktárca közleménye szerint kilencen nyújtottak be pályázatot, közülük kettő a formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy jelentkező pedig maga döntött a pályázata visszavonása mellett. Az Egészségügyi Minisztérium szakértői végül mind a hat megmaradt pályázót meghallgatták személyesen.
„A szóbeli forduló szakmai zsűrijét úgy állítottuk össze, hogy abban minden releváns terület képviselve legyen: a testületben a területet felügyelő járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős államtitkár mellett helyet kapott az OMSZ átadás-átvételét felügyelő traumatológus szakorvos, a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a digitalizációért és a szervezetfejlesztésért, valamint a gazdasági és jogi ügyekért felelős szakember is” – fogalmazott Hegedűs Zsolt.
A miniszter hangsúlyozta, hogy úgy alakították ki a bírálati módszertant, hogy mindenki azonos esélyekkel induljon, csakis a teljesítmény és a tudás, tapasztalat számítson.
Így választották ki az Országos Mentőszolgálat új vezetőjét
Megjegyezték, hogy a pályázatokat komplex szempontok szerint értékelték: figyelembe vették a mentőszolgálati küldetés, a vezetői motiváció, a stratégiai jövőkép, a szervezetátalakítás és válságmenedzsment, az átláthatóság és elszámoltathatóság, a humánerőforrás és szervezeti bizalom, a vezetői kommunikációs minőség, a – földi és légimentés területén kivonulóként és vezetőként szerzett – aktív szakmai tapasztalat, a gazdasági ismeretek, a mentőállomási szervezési és irányítási tapasztalatok, az ügyeleti, mentésirányítási és betegszállítási tapasztalatok, az országos mentőszervezet működtetésében szerzett tapasztalatok, a digitalizáció és informatikai jövőkép, valamint a járműeszköz és az infrastrukturális fejlesztés és gazdálkodás szempontjait.
Az írásbeli forduló sorrendjét az önéletrajz, a motivációs levél és a pályázat pontozásával, súlyozásos módszerrel alakították ki; a bírálóbizottság tagjai egymástól függetlenül adták a pontszámokat. A szóbeli fordulóban a pályázókat előzetesen tájékoztatták az értékelés módszertanáról. Ekkor három előre rögzített kérdést és két szituációs feladatot követően szabad beszélgetést folytatva pontoztak a bírálóbizottság tagjai.
Az eredményeket lezárt borítékba helyezték, amelyet másnap összesítettek, majd az így kialakult sorrendet figyelembe véve tettek javaslatot a miniszternek, aki saját hatáskörben döntött a vezetői pozícióról.
Az Egészségügyi Minisztérium az új főigazgatóról azt írta, hogy Constantinovits Miklós egész karrierje az OMSZ-hez kötődik, a pályázatában kifejtett szakmai program pedig a mezőny egyik legerősebb betegbiztonsági, minőségirányítási megközelítését adta. Kiemelték, hogy a pályázatában hangsúlyozta a méltányosság alapú kultúra, az átláthatóság és a mérhető szakmai teljesítmény erős integrációját.
„Dr. Constantinovits Miklósra nemcsak a mentőszolgálat működtetésének nehéz feladata hárul: a következő években meg kell újítania a szervezet működését. A betegbiztonság javítása, a mentők kiérkezési idejének rövidítése és a járműpark és eszközállomány megújítása mellett a mentők életpályamodelljének kidolgozása, a szervezeti kultúra átalakítása is rá vár, hogy a nagy múltú magyar mentőszolgálat ismét csatlakozhasson az európai élvonalhoz” – jelentette ki a közlemény alapján Hegedűs Zsolt, aki munkájához sok erőt kívánt Constantinovitsnak.
Az új főigazgató öt évre nyerte el megbízatását, ami további öt évvel meghosszabbítható. A főigazgatói munka annyiban folyamatos lesz, hogy a nyár óta Constantinovits a mentőszolgálat megbízott főigazgatójaként dolgozott.