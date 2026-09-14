Kinevezte a mentőszolgálat új vezetőjét az egészségügyi miniszter – tapasztalt főigazgatót választott Hegedűs Zsolt

Constantinovits Miklós oxyológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Egészségügyi Minisztérium hétfői tájékoztatása szerint nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján, az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról.

Új vezető a Mentőszolgálat élén / Fotó: Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló

A szaktárca közleménye szerint kilencen nyújtottak be pályázatot, közülük kettő a formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy jelentkező pedig maga döntött a pályázata visszavonása mellett. Az Egészségügyi Minisztérium szakértői végül mind a hat megmaradt pályázót meghallgatták személyesen.

„A szóbeli forduló szakmai zsűrijét úgy állítottuk össze, hogy abban minden releváns terület képviselve legyen: a testületben a területet felügyelő járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős államtitkár mellett helyet kapott az OMSZ átadás-átvételét felügyelő traumatológus szakorvos, a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a digitalizációért és a szervezetfejlesztésért, valamint a gazdasági és jogi ügyekért felelős szakember is” – fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy úgy alakították ki a bírálati módszertant, hogy mindenki azonos esélyekkel induljon, csakis a teljesítmény és a tudás, tapasztalat számítson.

Így választották ki az Országos Mentőszolgálat új vezetőjét

Megjegyezték, hogy a pályázatokat komplex szempontok szerint értékelték: figyelembe vették a mentőszolgálati küldetés, a vezetői motiváció, a stratégiai jövőkép, a szervezetátalakítás és válságmenedzsment, az átláthatóság és elszámoltathatóság, a humánerőforrás és szervezeti bizalom, a vezetői kommunikációs minőség, a – földi és légimentés területén kivonulóként és vezetőként szerzett – aktív szakmai tapasztalat, a gazdasági ismeretek, a mentőállomási szervezési és irányítási tapasztalatok, az ügyeleti, mentésirányítási és betegszállítási tapasztalatok, az országos mentőszervezet működtetésében szerzett tapasztalatok, a digitalizáció és informatikai jövőkép, valamint a járműeszköz és az infrastrukturális fejlesztés és gazdálkodás szempontjait.