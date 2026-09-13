Keményen beleálltak a németek a kecskeméti Mercedesbe: lassan már minden az autógyár hibája – az is gond, hogy 8 héttel többet dolgozik évente a magyar?

Ismét a kecskeméti Mercedes-gyárral foglalkoznak a németek, akik most azért vették elő a Bács-Kiskun megyei üzemet, mert szerintük nincs rendben, hogy a prémium autógyártó Németországban leépítéseket és gyárbezárásokat tervez, addig Magyarországon a gyár karrieroldala hemzseg a jobbnál jobb állásajánlatoktól. Az MB Passion azt írja, „ezek az álláshirdetések azonban olyan időszakban jelennek meg, amikor a Mercedes-Benz az évek óta egyik legnehezebb munkaügyi vitáját vívta németországi telephelyein – és Kecskemét központi szerepet játszik ebben a konfliktusban."

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A cikkben felidézik, hogy a vállalat a közelmúltban mintegy egymilliárd eurót fektetett be kecskeméti kapacitásának megduplázásába, évi 200 000-ről akár 400 000 járműre, addig a német munkavállalóktól úgy követelik meg, hogy dolgozzanak hetente 35 helyett 40 órát, hogy nem akarnak nekik fizetésemelést adni. Emellett valamennyi bérkomponens és különjuttatás felülvizsgálata napirenden van, beleértve akár a karácsonyi és szabadságpénzeket is. Egy külön kifizetést már el is halasztottak.

Kinek az oldalán az IG Metall?

Az IG Metall szakszervezet szerint több mint 33 000 alkalmazott tiltakozott a szakszervezettel együtt a Mercedes összes németországi telephelyén július elején a fizetés nélküli munkaidő-növelés, a kollektív szerződésben foglalt juttatások csökkentése és a vállalat megszorító intézkedései ellen.

A szakszervezet számításai szerint heti öt további fizetés nélküli óra gyakorlatilag az éves bér 20 százalékos csökkentésével egyenértékű.

A szakszervezet ugyanakkor kétarcú: nemrég komoly felháborodást váltott ki Németországban a Mercedes munkavállalói körében Christiane Benner Peter Leibingerrel, a Német Iparszövetség (BDI) elnökével közösen jegyzett véleménycikke, melyben a hosszabb munkaidő mellett érveltek a szerzők. A stuttgarti gyár dolgozói szerint elfogadhatatlan, hogy az IG Metall elnöke a munkaadói oldaléhoz "ilyen közeli álláspontot" fogalmazott meg.

A német dolgozói oldal közben érthetően ellenáll. A vezetés által felvázolt alternatívát egyik bennfentes „extrém fenyegetésként”, egy másik dolgozó pedig egyszerűen zsarolásként jellemezte. A Mercedes vezetésének állítólagos üzenete világos: ha Németországban nem sikerül jelentősen mérsékelni a munkaerőköltségeket, Kelet-Európában új gyár épülhet, és egy németországi üzemre már nem lesz szükség.

Az e mögött álló számok egyértelműek, mutat rá az MB Psassion. Az Eurostat adatai szerint egy óra ipari munka Németországban 49,50 euróba került 2025-ben, míg Magyarországon csak 15,60 euróba. Továbbá különbség van a ténylegesen ledolgozott órák számában is: Magyarországon az alkalmazottak átlagosan körülbelül 1671 órát dolgoztak 2025-ben, míg Németországban ez körülbelül 1332 órát jelent – ​​több órát dolgoztak le jelentősen alacsonyabb órabérért. Ez azt jelenti, hogy egy magyar ipari munkavállaló éves bérköltsége kevesebb mint a fele a németének, miközben bő 25%-kal több időt tölt munkával.

Bár Kecskeméten dübörög a felvétel, a cikk megjegyzi, hogy a meghirdetett állások közül több is határozott idejű, vagy kifejezetten kölcsönzött munkaerőként van meghirdetve, ami az alacsonyabb munkajogi standardokra és a rugalmas, olcsóbb humánerőforrás-stratégiára utal.