Döntöttek a németek a kecskeméti Mercedes-gyárról: befejezik a népszerű modell gyártását az uniós szabályok miatt – de ez még nem a vége, 2028-ban jöhet a fordulat

Döntött a Mercedes az A-osztályról német sajtóbeszámolók szerint: az osztály gyártásának kifutása elsősorban az uniós Euro 7-es szabályozással függ össze. Az újonnan homologizált járműveknek 2026 novemberétől kell megfelelniük az új előírásoknak, a már piacon lévő modellek azonban további 12 hónapos átmeneti időt kapnak. A Mercedes a kifutó W177-es A-osztály motorjait már nem alakítja át az Euro 7 követelményeinek megfelelően. Emiatt a gyártás 2027 augusztusában véget érhet. Az abban a hónapban elkészülő autókat legkésőbb 2027 novemberéig kell forgalomba helyezni.

A kecskeméti Mercedes-gyárról készült felvétel

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Idéntől gyártják Kecskeméten a Mercedes A-osztály autóit

A fejlemény azért különösen érdekes Magyarország szempontjából, mert a Mercedes az A-osztály gyártását éppen idén helyezte át Kecskemétre. A termelés a második negyedévben indult, a döntésben pedig a magyarországi, alacsonyabb gyártási költségek is szerepet játszhattak. Így mire a kecskeméti dolgozók és a gyár teljesen beáll az új modell termelésére, máris közeledik annak kifutása.

Az A-osztály története azonban nem ér véget 2027-ben. A Mercedes korábbi terveivel ellentétben a vállalat mégis elkészíti az ötödik generációt, amely várhatóan 2028-ban kerülhet a vásárlókhoz. Az új A-osztály egy crossover modell lesz, szintén a sikeres új MMA platformra épülve. Az 1,5 literes M252 hibrid hajtáslánc mellett az A-osztály elektromos változata is elérhető lesz. Ezr az információt megerősítik a francia L’Automobile és a Focus Online információi is.

Az MMA platform elsősorban elektromos modellek számára készült, de belső égésű motorral szerelt hibrid változat is készülhet arra.

A hírek szerint az új modell tengelytávja 2,79 méter lehet, ami hat centiméterrel haladná meg a 2018 óta gyártott jelenlegi generációét, hossza pedig megközelítheti a 4,5 métert. Így az új A-osztály így ismét fontos belépőmodell lehet a Mercedes kínálatában, és a BMW 1-es sorozatával, illetve az Audi A3-mal versenyezhet.

A kecskeméti gyár számára azonban egyelőre az a legfontosabb kérdés, hogy a 2027 augusztusában kifutó W177 helyére kerül-e új modell.

Kézenfekvő lehetőségnek tűnhet az új A-osztály gyártása, különösen egy elektromos változat esetében, erre azonban nincs ismert döntés.