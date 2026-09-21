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kecskeméti gyár
Németország
Mercedes
bérköltség

Feketén-fehéren leírta a Mercedes vezetősége a munkásoknak: többet kell dolgozniuk ugyanannyi pénzért – a kecskeméti gyár fizetései okozzák az egyik legnagyobb feszültséget

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A Mercedes-Benz vezetése a németországi munkaidő növelését és a munkaerőköltségek csökkentését szeretné elérni, miközben a kecskeméti gyárban jelentős kapacitásbővítés zajlik. A menedzsment és az üzemi tanácsok között már zajlanak az egyeztetések arról, hogy a hosszabb munkaidő átmeneti vagy tartós megoldás legyen. A munkavállalói oldal azonban határozottan ellenzi a fizetés nélküli többletmunkát a német Mercedes-üzemekben.
VG
2026.09.21, 08:36
Frissítve: 2026.09.21, 08:38

Komoly munkaügyi konfliktus bontakozik ki a Mercedes-Benz németországi üzemeiben. A vállalat vezetése azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi 35 órás heti munkaidő helyett 38 órát dolgozzanak a munkavállalók változatlan fizetés mellett – írja a Handelsblatt vállalati forrásokra hivatkozva. A Mercedes vezetése szerint a németországi költségstruktúra – ezen belül a munkaerőköltség – nem versenyképes nemzetközi összehasonlításban. A vállalat egy belső körlevélben már június végén azt írta: „A munkaórának olcsóbbá kell válnia.”

Mercedes-Benz Csoport Kecskemét gyár, autó, jármű
A kecskeméti Mercedes-gyár a német gyárak kapcsán a munkavállalói és a munkaadói oldal vitáinak középpontjába került
Fotó: Móricz Sabján Simon  / Világgazdaság Archive

A Mercedes szerint külföldön jóval alacsonyabbak a bérköltségek

A vállalat felügyelőbizottságának elnöke, Martin Brudermüller korábban arról beszélt a Handelsblattnak, hogy komolyan meg kellene fontolni a 40 órás munkahét visszaállítását. (S nem ő az egyetlen csúcsvezető: mint megírtuk, a Stihlnél is úgy látják, a német ipari termelés sorsa múlhat például azon, hajlandók-e a dolgozók valamennyivel többet dolgozni változatlan javadalmazás mellett.)

A németországi dolgozók számára különösen érzékeny pont, hogy a vállalat a külföldi telephelyek költségeivel is összehasonlítja a németországi üzemeket. A Handelsblatt beszámolója szerint 

a németországi telephelyeken tartott üzemi gyűléseken a menedzsment többek között a magyarországi kecskeméti Mercedes-gyár adatait is bemutatta.

A vállalat által ismertetett adatok szerint Kecskeméten a bérköltség mintegy 70 százalékkal alacsonyabb a németországi szintnél, miközben a munkaidő több mint negyedével magasabb. Ez a német munkavállalói oldal számára azért is fontos összehasonlítás, mert a Mercedes egyszerre próbálja csökkenteni költségeit Németországban és átszervezni termelését nemzetközi szinten.

A konfliktus hátterében az is áll, hogy a Mercedes évek óta csökkenő értékesítéssel és nyereséggel küzd. Ola Källenius vezérigazgató átfogó modelloffenzívával próbálja megfordítani a trendet: 2025 és 2027 között több tucat új modellt vezetnek be, miközben jelentősen bővítik az elektromosautó-kínálatot.

Ezzel párhuzamosan 2025 elején takarékossági program indult, amelyet a vállalat most elsősorban Németországban szeretne tovább szigorítani. A Mercedes ezt „termelékenységi offenzívának” nevezi.

A kecskeméti gyár is a német vita része

A német munkavállalói oldal számára különösen kellemetlen összehasonlítás a kecskeméti üzem helyzete. Miközben Németországban a munkahelyek és az üzemek jövője miatt aggódnak, Kecskeméten jelentős fejlesztések zajlanak.

A Mercedes a közelmúltban mintegy egymilliárd eurót fordított a kecskeméti gyár kapacitásának megduplázására. A beruházás eredményeként az üzem éves kapacitása a korábbi mintegy 200 ezerről akár 400 ezer járműre is nőhet.

A magyarországi gyárban ezzel párhuzamosan 

  • újabb modellek gyártásának előkészítése, és
  • a foglalkoztatás bővítése is napirenden van. 

A német sajtó és a munkavállalói oldal ezért egyre gyakrabban állítja szembe a kecskeméti és a németországi helyzetet.

A német üzemi tanácsok és a nagy német fémipari szakszervezet, az IG Metall ugyanakkor nem fogadja el a fizetés nélküli többletmunkát. Christiane Benner, a szakszervezet elnöke szerint a 35 órás munkahét és a nyolcórás munkanap a szakszervezet identitásának része, amelyet a dolgozók korábban küzdelmek árán vívtak ki.

Egyes Mercedes-alkalmazottak a vállalat fizetetlen túlórákra vonatkozó követeléseit „kényszernek és zsarolásnak” nevezik. 

Más alkalmazottak attól tartanak, hogy Németországban gyárbezárásokra kerül sor, ha a követelések részben sem teljesülnek.

A vita tétje így nem csupán a heti munkaidő. A Mercedesnél egyes bérelemek és juttatások felülvizsgálata is felmerült, miközben a német munkavállalók attól tartanak, hogy a költségcsökkentés elmaradása esetén további termelést helyezhetnek át külföldre, illetve németországi üzemek bezárása is napirendre kerülhet.

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