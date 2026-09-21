Feketén-fehéren leírta a Mercedes vezetősége a munkásoknak: többet kell dolgozniuk ugyanannyi pénzért – a kecskeméti gyár fizetései okozzák az egyik legnagyobb feszültséget

Komoly munkaügyi konfliktus bontakozik ki a Mercedes-Benz németországi üzemeiben. A vállalat vezetése azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi 35 órás heti munkaidő helyett 38 órát dolgozzanak a munkavállalók változatlan fizetés mellett – írja a Handelsblatt vállalati forrásokra hivatkozva. A Mercedes vezetése szerint a németországi költségstruktúra – ezen belül a munkaerőköltség – nem versenyképes nemzetközi összehasonlításban. A vállalat egy belső körlevélben már június végén azt írta: „A munkaórának olcsóbbá kell válnia.”

A kecskeméti Mercedes-gyár a német gyárak kapcsán a munkavállalói és a munkaadói oldal vitáinak középpontjába került

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A Mercedes szerint külföldön jóval alacsonyabbak a bérköltségek

A vállalat felügyelőbizottságának elnöke, Martin Brudermüller korábban arról beszélt a Handelsblattnak, hogy komolyan meg kellene fontolni a 40 órás munkahét visszaállítását. (S nem ő az egyetlen csúcsvezető: mint megírtuk, a Stihlnél is úgy látják, a német ipari termelés sorsa múlhat például azon, hajlandók-e a dolgozók valamennyivel többet dolgozni változatlan javadalmazás mellett.)

A németországi dolgozók számára különösen érzékeny pont, hogy a vállalat a külföldi telephelyek költségeivel is összehasonlítja a németországi üzemeket. A Handelsblatt beszámolója szerint

a németországi telephelyeken tartott üzemi gyűléseken a menedzsment többek között a magyarországi kecskeméti Mercedes-gyár adatait is bemutatta.

A vállalat által ismertetett adatok szerint Kecskeméten a bérköltség mintegy 70 százalékkal alacsonyabb a németországi szintnél, miközben a munkaidő több mint negyedével magasabb. Ez a német munkavállalói oldal számára azért is fontos összehasonlítás, mert a Mercedes egyszerre próbálja csökkenteni költségeit Németországban és átszervezni termelését nemzetközi szinten.

A konfliktus hátterében az is áll, hogy a Mercedes évek óta csökkenő értékesítéssel és nyereséggel küzd. Ola Källenius vezérigazgató átfogó modelloffenzívával próbálja megfordítani a trendet: 2025 és 2027 között több tucat új modellt vezetnek be, miközben jelentősen bővítik az elektromosautó-kínálatot.

Ezzel párhuzamosan 2025 elején takarékossági program indult, amelyet a vállalat most elsősorban Németországban szeretne tovább szigorítani. A Mercedes ezt „termelékenységi offenzívának” nevezi.