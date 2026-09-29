Meglepő fordulat, erre már senki sem számított: a Tisza-kormány alatt ismét állami megbízást nyert Mészáros Lőrinc egyik cége

A Mészáros M1 Autókereskedő Kft. nyerte az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. egyik gépjárműbeszerzését – írta az Mfor. A közbeszerzés eredményéről szóló tájékoztatás szerint az állami tulajdonú társaság személyautók beszerzésére írt ki tendert.

Nem minden tenderen jártak ilyen jól Mészárosék / Fotó: NAGY NORBERT

A mostani győzelem azért is figyelemre méltó, mert nem ez az első állami megbízás, amelyet Mészáros Lőrinc autós érdekeltsége a tavaszi kormányváltás óta megszerzett.

A Mészáros M1 korábban a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem számára biztosíthatott egy új középvezetői személyautót 48 hónapos tartós bérletben, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. pedig négy autóra kötött megállapodást a Mészáros M1 és a Mészáros M1 Szerviz közreműködésével.

Nem minden tenderen jártak ilyen jól Mészárosék

A kép ugyanakkor korántsem egyértelmű: augusztusban éppen egy másik állami flottatenderen veszítette el a korábban már neki ítélt megbízást a Mészáros M1.

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet közel negyedmilliárd forintos közbeszerzésén eredetileg a Mészáros M1 és a Mercarius Flottakezelő közös ajánlatát választották ki. Egy előzetes vitarendezési kérelem után azonban a kiíró újra megvizsgálta az ajánlatokat.

Végül arra jutottak, hogy a két vállalat ajánlata aránytalanul alacsony árat tartalmazott, és ennek megalapozottságát a cégek nem indokolták megfelelően. Ajánlatukat ezért érvénytelenítették, a 36 hónapos, csaknem 234 millió forintos szerződést pedig végül a LeasePlan Hungária kapta.

Több fronton is összecsapott már a Tisza-kormány és Mészáros Lőrinc

A mostani közbeszerzési eredmény azért kelthet különös figyelmet, mert a Tisza-kormány az elmúlt hónapokban több, Mészáros Lőrinc érdekeltségeit érintő ügyben is a korábbi döntések megváltoztatásáról határozott.

Szeptemberben például a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megerősítette a Világgazdaságnak, hogy leállítják a Budavári Palota A épületének rekonstrukcióját. A kivitelező a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. volt, amelynek szeptember végéig kellett levonulnia a munkaterületről.