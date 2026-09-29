Meglepő fordulat, erre már senki sem számított: a Tisza-kormány alatt ismét állami megbízást nyert Mészáros Lőrinc egyik cége
A Mészáros M1 Autókereskedő Kft. nyerte az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. egyik gépjárműbeszerzését – írta az Mfor. A közbeszerzés eredményéről szóló tájékoztatás szerint az állami tulajdonú társaság személyautók beszerzésére írt ki tendert.
A mostani győzelem azért is figyelemre méltó, mert nem ez az első állami megbízás, amelyet Mészáros Lőrinc autós érdekeltsége a tavaszi kormányváltás óta megszerzett.
A Mészáros M1 korábban a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem számára biztosíthatott egy új középvezetői személyautót 48 hónapos tartós bérletben, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. pedig négy autóra kötött megállapodást a Mészáros M1 és a Mészáros M1 Szerviz közreműködésével.
Nem minden tenderen jártak ilyen jól Mészárosék
A kép ugyanakkor korántsem egyértelmű: augusztusban éppen egy másik állami flottatenderen veszítette el a korábban már neki ítélt megbízást a Mészáros M1.
A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet közel negyedmilliárd forintos közbeszerzésén eredetileg a Mészáros M1 és a Mercarius Flottakezelő közös ajánlatát választották ki. Egy előzetes vitarendezési kérelem után azonban a kiíró újra megvizsgálta az ajánlatokat.
Végül arra jutottak, hogy a két vállalat ajánlata aránytalanul alacsony árat tartalmazott, és ennek megalapozottságát a cégek nem indokolták megfelelően. Ajánlatukat ezért érvénytelenítették, a 36 hónapos, csaknem 234 millió forintos szerződést pedig végül a LeasePlan Hungária kapta.
Több fronton is összecsapott már a Tisza-kormány és Mészáros Lőrinc
A mostani közbeszerzési eredmény azért kelthet különös figyelmet, mert a Tisza-kormány az elmúlt hónapokban több, Mészáros Lőrinc érdekeltségeit érintő ügyben is a korábbi döntések megváltoztatásáról határozott.
Szeptemberben például a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megerősítette a Világgazdaságnak, hogy leállítják a Budavári Palota A épületének rekonstrukcióját. A kivitelező a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. volt, amelynek szeptember végéig kellett levonulnia a munkaterületről.
Korábban a Mészáros Csoporthoz tartozó Gallicoop már megítélt támogatása körül is fordulat történt. A vállalatot kizárták a korábban megnyert pályázatból, a cég pedig jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet.
Ennél is nagyobb konfliktust hozott az autópálya-koncesszió ügye. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptemberben jelentette be, hogy a kormány meg akarja szüntetni a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF-fel kötött, 35 évre szóló koncessziós szerződést.
Mészáros Lőrinc mindeközben szeptember közepén arról beszélt, hogy vállalatcsoportja együtt kíván működni a mindenkori magyar kormánnyal. A vállalkozó szerint cégei „ezer szálon” kötődnek az államhoz, ezért az együttműködés mindkét fél érdeke. Egyúttal azt is mondta, reméli, hogy az új kabinet nem akarja felszámolni a magyar nagytőkét a multinacionális vállalatok javára.
A mostani közbeszerzés mindenesetre azt mutatja, hogy a kormány és Mészáros Lőrinc vállalatcsoportja közötti konfliktusok mellett az üzletember érdekeltségei továbbra is képesek állami tendereket nyerni.