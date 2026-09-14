Váratlanul megszólalt Mészáros Lőrinc, világos üzenetet küldött a Tisza-kormánynak: a leggazdagabb magyar nem ment el szó nélkül az áprilisi választás mellett – „Gyerünk, előre”
Lassacskán hagyománnyá válik, hogy a Mészáros Csoport családi napot rendez munkavállalóinak. A szombati eseménynek ismét a Kincsem Park, valamint a Hungexpo adott otthont és a tavalyi alkalomhoz hasonlóan több tízezren ünnepeltek együtt.
Mészáros Lőrinc, a vállalatcsoport tulajdonos a délután folyamán beszédet mondott, amelyben beszámolt a terveiről, illetve a tavaszi politikai fordulat hatásairól is.
Mészáros Lőrinc terveiről
A vállalatcsoport tulajdonosa beszédében hangsúlyozta, hogy nemcsak a 60 ezer alkalmazottnak, hanem legalább 100 ezer beszállítónak is munkát adnak.
Számításai szerint 100-200 ezer embernek biztosítanak megélhetést országszerte.
Ezt követően arról is beszélt, hogy az április választások mellett nem lehet szó nélkül elmenni, mivel egy másik politikai erő kapott felhatalmazást a kormányalakításra.
Remélhetőleg nem az a tervük, hogy felszámolják a magyar nagytőkét, és azt multinacionális nagytőkével pótolják
− fogalmazott Mészáros Lőrinc, aki szerint ez egy rossz terv lenne és mindent meg tesznek majd annak érdekében, hogy ez ne következhessen be.
Azt is hozzátette, hogy a vezetőség segítségével eddig minden nehéz helyzetet sikeresen orvosoltak és most is ez lesz a feladatuk.
Nehéz bennünket megkerülni. A méretünk, a vállalatcsoport nagysága meghatározza a magyar nemzetgazdaságot is
− hangsúlyozta Mészáros Lőrinc, valamint hozzátette, hogy a csoport 15 területen van jelen és diverz tevékenységet folytat, ami nagy versenyelőnyt jelent.
A beszédből kiderült, hogy a Mészáros Csoport készen áll arra, hogy együttműködjön a jelenlegi kormánnyal, mivel ezer szállal kötődnek a magyar államhoz.
Nem került sor leépítésre
Mészáros Lőrinc közölte, hogy az elmúlt öt hónapban nem történt leépítés, egyetlen munkavállalót sem kellett elküldeni, és reméli ez a következő 10-20 évben így is marad, mivel folyamatos a terjeszkedés.
Volt két kellemetlen szcenárió az öt hónap alatt
− mondta, utalva ezzel a Gallicoop és az Opusz Titász esetére. A két vállalat összesen 95 milliár forintnyi támogatástól esett el a Tisza-kormány döntései nyomán. Mészáros Lőrinc rámutatott, hogy az energetikai cég esetében inkább a 750 ezer fogyasztó járt rosszul.
Szó esett arról is, hogy az MBH több mint két és fél millió ügyfelet szolgál ki, illetve hogy a vállalatcsoport a magyar agrárium, élelmiszeripar és turizmus kiemelkedő szereplője, továbbá komoly tervei vannak a külföldi piacokon.
Ezt követően megköszönte a munkavállalók kiváló teljesítményét, aminek köszönhetően a Mészáros Csoport 20 éve tartós növekedési pályán van.
Fantasztikus munkát végeztek minden nap, és töretlenül dolgoztak azért, hogy a vállalatcsoport kiemelkedő eredményeket érjen el
− mondta Mészáros Lőrinc.
Ezt követően az összetartás fontosságát hangsúlyozta, valamint ismételten biztosított mindenkit arról, hogy a kihívásokat együttesen erővel képesek lesznek kezelni.
Mindörökké Mészáros-csoport! Szeretlek benneteket, gyerünk előre!
− zárta beszédét.
Több tízezer résztvevő
A családi napon közel 30 ezer ember vett részt. Az egész napos eseményen játékokkal, céges kitelepülésekkel, munkagépek bemutatójával, ügető és agárfutamokkal, gyermekkoncertekkel, sztárfellépőkkel, valamint gasztroélményekkel várták a családokat, akik korlátlanul fogyaszthattak az ételek és italok széles kínálatából.
A legtöbben az Exatlon kitelepülése iránt érdeklődtek, de kígyózó sor állt az óriáskerék, valamint a 65 méteres akadálypálya előtt is. Idén is hatalmas sikert aratott a Gamer Aréna, ahol versenyszimulátorokon, VR-gépeken és flippereken mérhették össze tudásukat résztvevők és klasszikus játékgépeket is kipróbálhattak.
Az Aktivitások Arénájában csocsózni, pingpongozni, gombfocizni és sakkozni is lehetett, de focipályák és egy nagyszabású LEGO-kiállítás is várta a családokat.