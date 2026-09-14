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Mészáros Lőrinc
Mészáros Csoport
családi nap
jövő
választás

Váratlanul megszólalt Mészáros Lőrinc, világos üzenetet küldött a Tisza-kormánynak: a leggazdagabb magyar nem ment el szó nélkül az áprilisi választás mellett – „Gyerünk, előre”

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Már második alkalommal rendezett családi napot a Mészáros Csoport. A szombati eseményre több tízezren látogattak el és számos ismert fellépő szórakoztatta a meghívottakat. Mészáros Lőrinc a tavalyi évhez hasonlóan ismét beszédet mondott, amiben beszámolt az aktualitásokról és a jövőbeni tervekről is.
VG
2026.09.14, 19:01
Frissítve: 2026.09.14, 19:40

Lassacskán hagyománnyá válik, hogy a Mészáros Csoport családi napot rendez munkavállalóinak. A szombati eseménynek ismét a Kincsem Park, valamint a Hungexpo adott otthont és a tavalyi alkalomhoz hasonlóan több tízezren ünnepeltek együtt.

Mészáros Lőrinc
Mészáros Lőrinc / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei hírlap

Mészáros Lőrinc, a vállalatcsoport tulajdonos a délután folyamán beszédet mondott, amelyben beszámolt a terveiről, illetve a tavaszi politikai fordulat hatásairól is.

Mészáros Lőrinc terveiről

A vállalatcsoport tulajdonosa beszédében hangsúlyozta, hogy nemcsak a 60 ezer alkalmazottnak, hanem legalább 100 ezer beszállítónak is munkát adnak.

Számításai szerint 100-200 ezer embernek biztosítanak megélhetést országszerte.

Ezt követően arról is beszélt, hogy az április választások mellett nem lehet szó nélkül elmenni, mivel egy másik politikai erő kapott felhatalmazást a kormányalakításra.

Remélhetőleg nem az a tervük, hogy felszámolják a magyar nagytőkét, és azt multinacionális nagytőkével pótolják

− fogalmazott Mészáros Lőrinc, aki szerint ez egy rossz terv lenne és mindent meg tesznek majd annak érdekében, hogy ez ne következhessen be.

Azt is hozzátette, hogy a vezetőség segítségével eddig minden nehéz helyzetet sikeresen orvosoltak és most is ez lesz a feladatuk.

Nehéz bennünket megkerülni. A méretünk, a vállalatcsoport nagysága meghatározza a magyar nemzetgazdaságot is

− hangsúlyozta Mészáros Lőrinc, valamint hozzátette, hogy a csoport 15 területen van jelen és diverz tevékenységet folytat, ami nagy versenyelőnyt jelent.

A beszédből kiderült, hogy a Mészáros Csoport készen áll arra, hogy együttműködjön a jelenlegi kormánnyal, mivel ezer szállal kötődnek a magyar államhoz.

Nem került sor leépítésre

Mészáros Lőrinc közölte, hogy az elmúlt öt hónapban nem történt leépítés, egyetlen munkavállalót sem kellett elküldeni, és reméli ez a következő 10-20 évben így is marad, mivel folyamatos a terjeszkedés.

Volt két kellemetlen szcenárió az öt hónap alatt

− mondta, utalva ezzel a Gallicoop és az Opusz Titász esetére. A két vállalat összesen 95 milliár forintnyi támogatástól esett el a Tisza-kormány döntései nyomán. Mészáros Lőrinc rámutatott, hogy az energetikai cég esetében inkább a 750 ezer fogyasztó járt rosszul.

Szó esett arról is, hogy az MBH több mint két és fél millió ügyfelet szolgál ki, illetve hogy a vállalatcsoport a magyar agrárium, élelmiszeripar és turizmus kiemelkedő szereplője, továbbá komoly tervei vannak a külföldi piacokon.

Ezt követően megköszönte a munkavállalók kiváló teljesítményét, aminek köszönhetően a Mészáros Csoport 20 éve tartós növekedési pályán van.

Fantasztikus munkát végeztek minden nap, és töretlenül dolgoztak azért, hogy a vállalatcsoport kiemelkedő eredményeket érjen el

− mondta Mészáros Lőrinc.

Ezt követően az összetartás fontosságát hangsúlyozta, valamint ismételten biztosított mindenkit arról, hogy a kihívásokat együttesen erővel képesek lesznek kezelni.

Mindörökké Mészáros-csoport! Szeretlek benneteket, gyerünk előre!

 − zárta beszédét.

Több tízezer résztvevő

A családi napon közel 30 ezer ember vett részt. Az egész napos eseményen játékokkal, céges kitelepülésekkel, munkagépek bemutatójával, ügető és agárfutamokkal, gyermekkoncertekkel, sztárfellépőkkel, valamint gasztroélményekkel várták a családokat, akik korlátlanul fogyaszthattak az ételek és italok széles kínálatából.

A legtöbben az Exatlon kitelepülése iránt érdeklődtek, de kígyózó sor állt az óriáskerék, valamint a 65 méteres akadálypálya előtt is. Idén is hatalmas sikert aratott a Gamer Aréna, ahol versenyszimulátorokon, VR-gépeken és flippereken mérhették össze tudásukat résztvevők és klasszikus játékgépeket is kipróbálhattak.

Az Aktivitások Arénájában csocsózni, pingpongozni, gombfocizni és sakkozni is lehetett, de focipályák és egy nagyszabású LEGO-kiállítás is várta a családokat.

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