Máris megérkezett a Tisza-kormány válasza Mészáros Lőrincnek, Vitézy Dávid postázta: ebből még nagy baj lehet

Mészáros Lőrinc néhány napja arról beszélt, hogy a Mészáros Csoport készen áll az együttműködésre a Tisza-kormánnyal, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azonban egyértelművé tette, hogy ő nem keresi a milliárdos társaságát. A miniszter szerint Mészáros az építőiparban nem egyszerűen a piaci versenyből profitált, hanem „a közpénzt fogadta”, és kivételezett helyzetben jelent meg az állami beruházások körül – írta a Forbes.

Mészáros Lőrinc szerint a vállalatcsoport mérete miatt nehéz lenne megkerülni őket, Vitézy Dávid azonban nem így látja a helyzetet / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Mészáros Lőrinc néhány napja egyértelmű üzenetet küldött a Tisza-kormánynak: a Mészáros Csoport készen áll az együttműködésre, a vállalatbirodalom ugyanis „ezer szállal kötődik a magyar államhoz”. A milliárdos a cégcsoport családi napján arról is beszélt, hogy 60 ezer munkavállalónak adnak közvetlenül, további legalább 100 ezer embernek pedig beszállítóikon keresztül munkát, és az elmúlt öt hónapban egyetlen dolgozót sem kellett elküldeniük.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter viszont aligha lesz az első, aki elfogadja a felajánlott együttműködést.

A Forbes Money podcastban megkérdezték tőle, találkozott-e már miniszterként Mészáros Lőrinccel. A válasza rövid volt: „Nem, és nincs is ilyen szándékom.”

A kérdés különösen azért érdekes, mert a Tisza-kormány egyik fontos vállalása a lakhatási válság enyhítése, ennek részeként pedig Vitézyék meghirdették a Wekerle Lakásépítési Programot. A következő években jelentős állami és uniós forrásokból lakások épülhetnek, miközben az ország legnagyobb építőipari vállalkozásai között több olyan is akad, amely a korábbi kormányzati beruházásokból nőtt nagyra.

Vitézy szerint Mészáros Lőrinc ilyen szempontból nem megkerülhetetlen partner.

„Mészáros Lőrinc inkább arra szakosodott az építőiparban, hogy a közpénzt fogadja, és egy kivételezett helyzetben jelenjen meg az egyes beruházások körül” – fogalmazott.

A Tisza-kormány nem kér Mészáros Lőrincből?

A miniszter kijelentése éles kontrasztban áll Mészáros mostani üzenetével. A milliárdos a hétvégi rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy a csoport mérete és kiterjedtsége miatt nehéz lenne megkerülni őket, miközben azt is világossá tette, hogy készen állnak a jelenlegi kormánnyal való együttműködésre.