Forradalmat hirdet egy magyar kiadó: így megy az olvasók becsapása – a "szerzőknek" megéri hallgatni róla

Sokan nemet mondanának a mesterséges intelligenciával készült könyvekre – elméletben. Egy friss amerikai kutatásból azonban kiderül, hogy a laikusok nemhogy nem ismerték fel a gépi tartalmat, hanem magasabbra is értékelték azt az ember által létrehozott szövegnél. Bár a szakértők könnyebben észrevehetik a gépi írás jellegzetességeit, az MI-detektorok annyira megbízhatatlanul működhetnek, hogy pusztán ez alapján szinte lehetetlen bárkire is rábizonyítani az MI használatát – és ez még csak a jéghegy csúcsa.

,,Igazi könyv" vs MI / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ennyit az EU-s szabályozásokról

Magyarországon jelenleg nincs a könyvek borítójára vonatkozó kötelező MI-jelölés. Az unió előírásai pedig elsősorban a deepfake-ekre és bizonyos közérdekű tartalmakra vonatkoznak, a könyvkiadásra nem. Mosolygó-Marján Erzsébet a HM Könyvek ügyvezetője szerint emiatt az olvasó gyakran nem tudhatja, hogy emberi alkotásért fizetett-e.

A mesterséges intelligencia természetesen már évtizedekkel korábban létezett, a ChatGPT 2022-es megjelenése azonban tömegessé tette a hosszabb szövegek generálását.

A HM Könyvek tulajdonosa szerint ezért nem a kész könyvet kellene utólag egy programmal „átvilágítani”, hanem az alkotási folyamatot kellene dokumentálni. A kézirat korábbi változatai, a jegyzetek és a szerkesztővel folytatott levelezés együtt már megmutathatják, hogyan született a mű.

Amikor eszközként használjuk az MI-t, az más, de amikor már csak jóváhagyunk és odaírjuk a nevünket, az elfogadhatatlan

– fogalmazta meg a határvonalat.

Egy szinonima megkeresése, a helyesírás ellenőrzése vagy a háttérkutatás még nem teszi gépi alkotássá a könyvet. Ha viszont az MI építi fel a történetet, megírja a fejezeteket, a szerző pedig csak néhány mondatot módosít, akkor már nem segítségről, hanem érdemi gépi közreműködésről beszélünk.

Már az is rosszul járhat, aki embert alkalmaz

Egy hagyományosan készülő könyvön az író mellett szerkesztő, korrektor, grafikus, tördelő, esetenként illusztrátor és műfordító dolgozik. Egy MI-re építő vállalkozás ezzel szemben – bár nem feltétlenül ugyanabban a minőségben – de egyetlen előfizetéssel kiválthatja akár több szakember munkáját is, és sokkal gyorsabban ontja magából az új címeket. Ha a gépi közreműködést nem kell feltüntetni, az emberi munkát megfizető kiadók könnyen versenyhátrányba kerülhetnek.

Mások sokkal több könyvet, rövidebb idő alatt tudnak megjelentetni. Egy szerkesztő, korrektor, grafikus és tördelő munkája több pénzbe kerül, és időben is hosszabb folyamat, mint egy MI-előfizetés

– mondta a kiadóvezető.