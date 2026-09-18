Kiosztotta a kulcsokat a Michelin: tucatnyi magyar hotel került a listára – ketten különösen nagyot mentek

A Michelin Guide pénteken mutatta be 2026-os globális szállodaválogatását. A listán világszerte már 2832 Michelin-kulcsos hotel szerepel, közülük 155 három, 657 két, 2020 pedig egy kulccsal rendelkezik. Az idei válogatásba 79 desztinációból több mint 470 új szálloda került be.

A W Budapest is Michelin-kulcsot kapott / Fotó: W Budapest

A Michelin-kulcs a szállodák esetében hasonló szerepet tölt be, mint a Michelin-csillag az éttermeknél: a minősítésekről anonim ellenőrzéseket végző inspektorok döntenek. A rendszerben egy kulcs nagyon különleges, kettő kivételes, három pedig rendkívüli tartózkodást jelöl. A Michelin a kulcsos rendszer működését és a nemzetközi válogatásokat saját oldalán is részletesen bemutatja.

Két budapesti szálloda áll a magyar lista élén

Magyarországról összesen 12 szálloda szerepel a 2026-os Michelin-kulcsos válogatásban, közülük tíz Budapesten. A hazai mezőny élén

a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest

és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel áll,

mindkettő két Michelin-kulcsot kapott. Egy Michelin-kulccsal nyolc további fővárosi szálloda rendelkezik: az Anantara New York Palace Budapest, a Dorothea Hotel, a Hotel Clark Budapest, a Kimpton Bem Budapest, a Kozmo Hotel Suites & Spa, a Párisi Udvar Hotel Budapest, a Verno House és a W Budapest. A fővároson kívül mindössze két hotel szerepel a kulcsos válogatásban: a balatonfüredi Hotel Petit Bois és a tatai Platán Manor.

A tavalyi listához képest ugyanakkor szűkült a magyar kulcsos mezőny: 2025-ben még 13 hazai szálloda rendelkezett Michelin-kulccsal. Akkor szintén Budapest dominált, a két kétkulcsos hotel pedig már akkor is a Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace volt.

A W Budapest újabb nemzetközi elismerést tudhat magáénak a Michelin-kulccsal

A Michelin-kulcsos fővárosi szállodák között található a W Budapest is, amely az elmúlt időszakban több nemzetközi szakmai elismerést kapott. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az Andrássy úti, egykori Drechsler-palotában működő hotel bekerült a Forbes Travel Guide 2026-os válogatásába, ahol négycsillagos minősítést szerzett. A szálloda már a Michelin Guide 2025-ös kiadványában is Michelin-kulcsos hotelként szerepelt.