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Michelin-kalauz

Kiosztotta a kulcsokat a Michelin: tucatnyi magyar hotel került a listára – ketten különösen nagyot mentek

Tovább erősítette pozícióját Budapest a nemzetközi szállodapiacon: a Michelin Guide 2026-os válogatásában szereplő 12 magyar hotel közül tíz a fővárosban található. Ráadásul Magyarország két legmagasabb, két Michelin-kulcsos szállodája is a fővárosban működik.
Zováthi Domokos
2026.09.18., 16:05

A Michelin Guide pénteken mutatta be 2026-os globális szállodaválogatását. A listán világszerte már 2832 Michelin-kulcsos hotel szerepel, közülük 155 három, 657 két, 2020 pedig egy kulccsal rendelkezik. Az idei válogatásba 79 desztinációból több mint 470 új szálloda került be.

W Budapest hotel szálloda turizmus Michelin
A W Budapest is Michelin-kulcsot kapott / Fotó: W Budapest

A Michelin-kulcs a szállodák esetében hasonló szerepet tölt be, mint a Michelin-csillag az éttermeknél: a minősítésekről anonim ellenőrzéseket végző inspektorok döntenek. A rendszerben egy kulcs nagyon különleges, kettő kivételes, három pedig rendkívüli tartózkodást jelöl. A Michelin a kulcsos rendszer működését és a nemzetközi válogatásokat saját oldalán is részletesen bemutatja.

Két budapesti szálloda áll a magyar lista élén

Magyarországról összesen 12 szálloda szerepel a 2026-os Michelin-kulcsos válogatásban, közülük tíz Budapesten. A hazai mezőny élén

  • a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest
  • és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel áll,

mindkettő két Michelin-kulcsot kapott. Egy Michelin-kulccsal nyolc további fővárosi szálloda rendelkezik: az Anantara New York Palace Budapest, a Dorothea Hotel, a Hotel Clark Budapest, a Kimpton Bem Budapest, a Kozmo Hotel Suites & Spa, a Párisi Udvar Hotel Budapest, a Verno House és a W Budapest. A fővároson kívül mindössze két hotel szerepel a kulcsos válogatásban: a balatonfüredi Hotel Petit Bois és a tatai Platán Manor.

A tavalyi listához képest ugyanakkor szűkült a magyar kulcsos mezőny: 2025-ben még 13 hazai szálloda rendelkezett Michelin-kulccsal. Akkor szintén Budapest dominált, a két kétkulcsos hotel pedig már akkor is a Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace volt.

A W Budapest újabb nemzetközi elismerést tudhat magáénak a Michelin-kulccsal

A Michelin-kulcsos fővárosi szállodák között található a W Budapest is, amely az elmúlt időszakban több nemzetközi szakmai elismerést kapott. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az Andrássy úti, egykori Drechsler-palotában működő hotel bekerült a Forbes Travel Guide 2026-os válogatásába, ahol négycsillagos minősítést szerzett. A szálloda már a Michelin Guide 2025-ös kiadványában is Michelin-kulcsos hotelként szerepelt.

Budapest eredménye egy folyamatosan bővülő európai mezőnyben született. A kontinensen 2026-ban már 1338 Michelin-kulcsos szálloda található több mint 35 desztinációban, az idei válogatás pedig 194 új minősítést vagy előrelépést hozott. Olaszország 224 kulcsos szállodával vezeti az európai listát, Franciaország 220 hotellel követi.

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