Minimálbér 2027: teljesen más rendszer léphet életbe, új információkat közölt a miniszter – felülvizsgálják az Orbán-kormány alatt kötött megállapodást a fizetésekről

Felül kell vizsgálni az Orbán-kormány idején megkötött hároméves bérmegállapodást a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) szerint – erről számolt be a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán. Ez a fejlemény a minimálbér 2027-es alakulása kapcsán is kulcsfonosságú.

Minimálbér 2027: teljesen más rendszer léphet életbe, új információkat közölt a miniszter / Fotó: NurPhoto via AFP

Kátai-Németh Vilmos ismertette, hogy a VKF Kármán András részvételével ülésezett pénteken. A pénzügyminiszter részletes tájékoztatást adott a hazai versenyképesség előtt álló kihívásokról a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek képviselőinek, a minimálbérrel összefüggő tárgyalások szakmai megalapozása érdekében.

Kátai-Németh megerősítette, hogy a Tisza-kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani.

Minimálbér 2027: teljesen más rendszer léphet életbe, új információkat közölt a miniszter

Majd ezt követően érdemi bejelentést tett.

Egyetértettünk abban, hogy a korábban megkötött (hároméves) bérmegállapodást a makrogazdasági körülmények és tényadatok változására tekintettel felül kell vizsgálni

– írta a tárcavezető. Ezt még az Orbán-kormány hozta tető alá 2024 végén. Ennek az volt a kényege, hogy a minimálbér

2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra,

2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra,

2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik.

Most azonban úgy tűnik, ez nem fog bekövetkezni, legalábbis ebben a formában valószínűleg nem. Pedig az eredménye látványos volt: tavaly 2010-hez képest mintegy négyszeresére nőtt a kötelező legkisebb munkabér összege.

A VKF munkaadói oldalának egyik tagja, Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára az MTI érdeklődésére elmondta, a pénteki ülés volt a bértárgyalások nyitánya, amelyen Kármán András pénzügyminiszter felvezető előadást tartott.

A miniszter előadása alapján Perlusz László úgy vélte, a kormány is arra törekszik, hogy javítsa a hazai kkv-k termelékenységét és versenyképességét, hiszen ez tartós erőteljes béremelkedést okozhat Magyarországon.

Várakozásaik szerint olyan bértárgyalásnak néznek elébe, ahol a kormányzat célzottan a munkavállalókat, főként a legkisebb keresetűeket fogja segíteni.

Hogy ez mit jelentene, azt nem fejtette ki, de arra lehet következtetni, hogy a 2027-re tervezett 14 százalékos emelés csak részben teljesülhet, de ráadásul az se általánosan, hanem bizonyos csoportoknál magasabb lesz az emelés összmértéke, míg másoknál kevesebb.