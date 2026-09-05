Több tucat kormánytisztiselő kitálalt a Tisza-kormány működéséről: négy hónappal a kormány megalalkulása után mindig nincs valós munkavégzés a minisztériumokban – „A minisztériumba csak kávézni járnak be a haverok”

Közel négy hónappal a Tisza-kormány megalakulása után még mindig nincs érdemi munka a minisztériumokban – lényegében ezzel a felütéssel indult vita a Redditen arról, hogy mi történik a kormányváltás óta a központi államigazgatásban. A diskurzust egy magát a Kapitány István vezette minisztérium munkatársának nevező felhasználó indította el. Beszámolója szerint a tárcánál a kormányváltás óta gyakorlatilag nem indult el az érdemi munka. Ezt írta: „A Gazdasági és Energetikai Minisztériumban eléggé unatkozunk a kormányváltás óta. Se egy normálisan megírt statútumrendelet, se SZMSZ, semmi, gyakorlatilag fel sem állt a minisztérium.”

Magyar Péter és a kormánytagok szereplése elfedi a minisztériumok valós munkáját a Reddit népe szerint/Fotó: Facebook/Kapitány István

A hozzászóló azt állította, hónapról hónapra azt ígérik nekik, hogy hamarosan valóban működni kezd a szervezet, ebből azonban egyelőre keveset érzékelnek.

Minden hónapban azt mondják, hogy a következő hónapban tényleg elkezd működni a minisztérium, de az eddigi tapasztalatok alapján idén már nem készülünk komolyabb munkákra

– írta. A bejegyzés alatt rövid időn belül több olyan komment jelent meg, amelynek szerzője minisztériumi, központi kormányhivatali vagy megyei államigazgatási dolgozóként mutatkozott be. Beszámolóik alapján azonban nem mindenhol ugyanaz a helyzet: miközben egyes tárcáknál állítólag szinte megállt az élet, máshol éppen a túlterheltség okoz súlyos problémákat. Egy központi kormányhivatalban dolgozó, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kommentelő azt írta, náluk éppen az ellenkezője tapasztalható.

„Mi beledöglünk a munkába konkrétan. Kapcsolatban vagyunk minisztériumokkal, és látjuk, hogy takaréklángon mennek a dolgok.”

Tapasztalatai szerint a Pénzügyminisztérium, valamint a szociális és az oktatási tárca enyhe kivételt jelent, ezekben ugyanis érzékelhetőbb az aktivitás. Egy másik hozzászóló szerint az Igazságügyi Minisztériumban szintén sok a munka, ám az új vezetés a feladatokat nem egyenletesen osztja el.

„Az látszik, hogy a kormány sokkal kevesebb emberre akar több munkát pakolni. Egyszerűen nem számolnak azzal, hogy ennyi emberük van a feladatokra, egy szűkebb stábra osztanak ki szinte minden munkát.”