Autópálya-koncesszió felfüggesztése: máris megérkezett Mészáros Lőrincék válasza a Tisza-kormánynak – erre vár most nagyon az MKIF

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. reagált a kormány pénteki bejelentésére, amely szerint megszüntetnék a 35 évre kötött autópálya-koncessziós szerződést. A társaság egyelőre nem foglalt érdemben állást, előbb meg akarja kapni a kormány hivatalos, írásos tájékoztatását.

Megszólalt az MKIF a kormány autópálya-koncesszióval kapcsolatos döntése után / Fotó: Tynka / Shutterstock

Egyelőre nem megy bele a kormánnyal folytatott jogvita részleteibe az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A társaság pénteken közölte, hogy figyelemmel követte a kormány bejelentését, és várja, hogy annak megfelelően a kabinet hivatalos, írásos tájékoztatást küldjön számára.

Az MKIF ezt követően alakítja ki hivatalos álláspontját, amelyről később tájékoztatja a nyilvánosságot. A rövid közleményből egyelőre nem derül ki, hogyan reagál a társaság arra, hogy a kormány az év végétől megszüntetné a 2022-ben megkötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést.

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A pénteki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, hogy a kabinet jogi úton is meg kívánja szüntetni a konstrukciót. A kormány szerint a szerződés ebben a formában nem tartható fenn, és az állam minden jogszerű eszközt igénybe vesz a megszüntetéséhez.

A vita nem egy szokványos szerződésről szól: a koncesszió teljes értékét a kormány 23 196 milliárd forintra teszi, és a megállapodás 2057-ig, vagyis kilenc parlamenti cikluson át határozná meg a magyar gyorsforgalmi utak üzemeltetését és fejlesztését. Az MKIF jelenleg a magyar autópálya-hálózat mintegy kétharmadának üzemeltetésében érintett.

Vitézy Dávid a bejelentéskor azt mondta, hogy a szerződés megszüntetéséhez szükség van az MKIF együttműködésére is. Ennek oka, hogy a koncessziós társaság nemcsak az autópályák üzemeltetését vette át, hanem az ehhez szükséges mérnökségi telepeket, eszközöket és több mint 900 szakembert is. A kormány terve szerint a feladatokat a Magyar Közút venné vissza, ehhez azonban előbb vissza kell szereznie a szükséges kapacitásokat.

A kormány és az MKIF között már korábban is volt vita az autópálya-üzemeltetésről.

A társaság szeptember közepén az M6-os jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatban teljes átláthatóságot kért, és azt közölte, hogy a szaktárca addig nem ismertette vele az üzemeltetéssel kapcsolatos döntés ténybeli és jogi alapjait.