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Vitézy Dávid
MKIF Zrt
Tisza-kormány
autópálya-építés

Autópálya-koncesszió felfüggesztése: máris megérkezett Mészáros Lőrincék válasza a Tisza-kormánynak – erre vár most nagyon az MKIF

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A kormány az év végéig megszüntetné az MKIF-fel kötött autópálya-koncessziós szerződést, a társaság azonban egyelőre kivár. Az MKIF közölte, hogy előbb megvárja a kabinet hivatalos, írásos tájékoztatását.
VG
2026.09.18, 17:18
Frissítve: 2026.09.18, 17:48

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. reagált a kormány pénteki bejelentésére, amely szerint megszüntetnék a 35 évre kötött autópálya-koncessziós szerződést. A társaság egyelőre nem foglalt érdemben állást, előbb meg akarja kapni a kormány hivatalos, írásos tájékoztatását.

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Megszólalt az MKIF a kormány autópálya-koncesszióval kapcsolatos döntése után / Fotó: Tynka / Shutterstock

Egyelőre nem megy bele a kormánnyal folytatott jogvita részleteibe az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A társaság pénteken közölte, hogy figyelemmel követte a kormány bejelentését, és várja, hogy annak megfelelően a kabinet hivatalos, írásos tájékoztatást küldjön számára.

Az MKIF ezt követően alakítja ki hivatalos álláspontját, amelyről később tájékoztatja a nyilvánosságot. A rövid közleményből egyelőre nem derül ki, hogyan reagál a társaság arra, hogy a kormány az év végétől megszüntetné a 2022-ben megkötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést.

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A pénteki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, hogy a kabinet jogi úton is meg kívánja szüntetni a konstrukciót. A kormány szerint a szerződés ebben a formában nem tartható fenn, és az állam minden jogszerű eszközt igénybe vesz a megszüntetéséhez.

A vita nem egy szokványos szerződésről szól: a koncesszió teljes értékét a kormány 23 196 milliárd forintra teszi, és a megállapodás 2057-ig, vagyis kilenc parlamenti cikluson át határozná meg a magyar gyorsforgalmi utak üzemeltetését és fejlesztését. Az MKIF jelenleg a magyar autópálya-hálózat mintegy kétharmadának üzemeltetésében érintett.

Vitézy Dávid a bejelentéskor azt mondta, hogy a szerződés megszüntetéséhez szükség van az MKIF együttműködésére is. Ennek oka, hogy a koncessziós társaság nemcsak az autópályák üzemeltetését vette át, hanem az ehhez szükséges mérnökségi telepeket, eszközöket és több mint 900 szakembert is. A kormány terve szerint a feladatokat a Magyar Közút venné vissza, ehhez azonban előbb vissza kell szereznie a szükséges kapacitásokat.

A kormány és az MKIF között már korábban is volt vita az autópálya-üzemeltetésről. 

A társaság szeptember közepén az M6-os jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatban teljes átláthatóságot kért, és azt közölte, hogy a szaktárca addig nem ismertette vele az üzemeltetéssel kapcsolatos döntés ténybeli és jogi alapjait.

A mostani helyzetben ezért kulcsfontosságú lehet, hogy pontosan mit tartalmaz majd a kormány hivatalos levele. A felek között ugyanis nemcsak az autópályák további működtetéséről, hanem a több ezer milliárd forintos szerződés megszüntetésének jogi és pénzügyi következményeiről is vita alakulhat ki.

A kormány szerint az ügyben nemzetközi választottbírósági eljárásra is sor kerülhet, ha nem sikerül megállapodni az MKIF-fel. Vitézy Dávid szerint ebben az esetben akár több évig tartó jogvita következhet, miközben az államnak biztosítania kell az autópályák folyamatos üzemeltetését.

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Nagyszabású változtatást jelentett be pénteken a kormány az autópályák üzemeltetésével kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón ismertette a kabinet legfrissebb döntéseit.

 

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