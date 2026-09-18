Autópálya-koncesszió felfüggesztése: máris megérkezett Mészáros Lőrincék válasza a Tisza-kormánynak – erre vár most nagyon az MKIF
Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. reagált a kormány pénteki bejelentésére, amely szerint megszüntetnék a 35 évre kötött autópálya-koncessziós szerződést. A társaság egyelőre nem foglalt érdemben állást, előbb meg akarja kapni a kormány hivatalos, írásos tájékoztatását.
Egyelőre nem megy bele a kormánnyal folytatott jogvita részleteibe az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A társaság pénteken közölte, hogy figyelemmel követte a kormány bejelentését, és várja, hogy annak megfelelően a kabinet hivatalos, írásos tájékoztatást küldjön számára.
Az MKIF ezt követően alakítja ki hivatalos álláspontját, amelyről később tájékoztatja a nyilvánosságot. A rövid közleményből egyelőre nem derül ki, hogyan reagál a társaság arra, hogy a kormány az év végétől megszüntetné a 2022-ben megkötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést.
Az MKIF-et a sötétben tartja a Tisza-kormány
A pénteki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, hogy a kabinet jogi úton is meg kívánja szüntetni a konstrukciót. A kormány szerint a szerződés ebben a formában nem tartható fenn, és az állam minden jogszerű eszközt igénybe vesz a megszüntetéséhez.
A vita nem egy szokványos szerződésről szól: a koncesszió teljes értékét a kormány 23 196 milliárd forintra teszi, és a megállapodás 2057-ig, vagyis kilenc parlamenti cikluson át határozná meg a magyar gyorsforgalmi utak üzemeltetését és fejlesztését. Az MKIF jelenleg a magyar autópálya-hálózat mintegy kétharmadának üzemeltetésében érintett.
Vitézy Dávid a bejelentéskor azt mondta, hogy a szerződés megszüntetéséhez szükség van az MKIF együttműködésére is. Ennek oka, hogy a koncessziós társaság nemcsak az autópályák üzemeltetését vette át, hanem az ehhez szükséges mérnökségi telepeket, eszközöket és több mint 900 szakembert is. A kormány terve szerint a feladatokat a Magyar Közút venné vissza, ehhez azonban előbb vissza kell szereznie a szükséges kapacitásokat.
A kormány és az MKIF között már korábban is volt vita az autópálya-üzemeltetésről.
A társaság szeptember közepén az M6-os jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatban teljes átláthatóságot kért, és azt közölte, hogy a szaktárca addig nem ismertette vele az üzemeltetéssel kapcsolatos döntés ténybeli és jogi alapjait.
A mostani helyzetben ezért kulcsfontosságú lehet, hogy pontosan mit tartalmaz majd a kormány hivatalos levele. A felek között ugyanis nemcsak az autópályák további működtetéséről, hanem a több ezer milliárd forintos szerződés megszüntetésének jogi és pénzügyi következményeiről is vita alakulhat ki.
A kormány szerint az ügyben nemzetközi választottbírósági eljárásra is sor kerülhet, ha nem sikerül megállapodni az MKIF-fel. Vitézy Dávid szerint ebben az esetben akár több évig tartó jogvita következhet, miközben az államnak biztosítania kell az autópályák folyamatos üzemeltetését.
Rendkívüli bejelentés: megszünteti a kormány a koncessziós szerződést – Vitézy Dávid azonnal lép, „ez így tovább nem maradhat!”
Nagyszabású változtatást jelentett be pénteken a kormány az autópályák üzemeltetésével kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón ismertette a kabinet legfrissebb döntéseit.