MKIF: Mészáros Lőrinc és Szíjj László jogi útra terelheti az autópálya koncessziós ügyet – megszólalt Vitézy

„Erőltetett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés” – így reagált szombat reggel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra a levélre, amelyben a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jelezte jogi aggályait a 35 éves autópálya-koncessziós szerződés megszüntetésével kapcsolatban.

Az MKIF vitatja a kormány döntéseit, nagy kérdés ki fizeti majd, vagy folytatja az elindult fejlesztéseket Fotó: MKIF Zrt.

Vitézy Facebook-bejegyzésében azt írta: a koncesszor reakciója azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken bemutatták azokat a szabálytalanságokat és túlárazásokat, amelyekre hivatkozva a kabinet meg akarja szüntetni a 2022-ben megkötött szerződést. A miniszter megfogalmazása szerint a megállapodás 35 évre „ipari méretű közpénz-szivattyút” jelentene.

Vitézy egyértelművé tette azt is, hogy a kabinet álláspontja szerint az MKIF két út közül választhat: vagy jogi eljárásokban vitatja a szerződés lezárását, vagy együttműködik a károk mérséklésében és a rendezett átadásban.

„Akár a jogi fenyegetőzés és a magyar emberek elleni pereskedés útját, akár a kárenyhítő közreműködés útját választják, a 23 ezer milliárd forintnak búcsút mondhatnak. Vége van” – írta Vitézy.

A kijelentés a miniszter politikai-jogi álláspontját tükrözi; egy esetleges jogvita pénzügyi következményeiről végső soron a szerződés rendelkezései, illetve adott esetben bírósági vagy választottbírósági döntések határozhatnak.

Jogi figyelmeztetés érkezett az MKIF-től

Az MKIF szeptember 18-án kelt levelében arra figyelmeztette a kormányt, hogy minden olyan állami nyilatkozat vagy magatartás, amely a koncessziós szerződés létét, érvényességét vagy hatályát megkérdőjelezi, hatással lehet a beruházás finanszírozásában részt vevő szereplőkre és a finanszírozási kötelezettségek teljesítésére.

A Németh Tamás vezérigazgató által aláírt levél szerint az MKIF a finanszírozással összefüggő esetleges hátrányos jogkövetkezmények esetére fenntartja valamennyi jogát és igényét. A társaság tehát egyelőre nem közölt konkrét kereseti összeget, ugyanakkor egyértelműen jelezte, hogy szükség esetén jogi eszközökkel védené az érdekeit.