Autópálya-koncesszió: megszólalt az MKIF, szerintük Vitézy Dávid bizonyító erejű részletet vágott le a nyilvánosságra hozott dokumentumból – „nem lehet összehasonlítani!"

Vitézy Dávid hétfői bejegyzésében azt írta, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megerősítette, hogy az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. pályaburkolatára vonatkozó követelmények a főpályán azonosak vagy szigorúbbak a társaság számára előírtaknál. Ezzel szemben az MKIF szerint a miniszter által idézett rész valójában a társaság augusztus 24-i állítását támasztja alá.

Fotó: MKIF /Facebook

Az MKIF szerint a tárcavezető az almát a körtével hasonlítja össze

A közlemény alapján Vitézy Dávid az M6 Duna visszaadási paramétereit hasonlította össze az MKIF üzemeltetési követelményeivel, holott a két adatsor eltérő műszaki helyzetre vonatkozik. Mint írják:

az üzemeltetési feltételeket a koncesszornak folyamatosan teljesítenie kell,

a visszaadási követelmények pedig azt rögzítik, milyen állapotban kerülhet vissza az autópálya az államhoz.

Utóbbiak egyszeri és jellemzően szigorúbb előírások, ezért az MKIF álláspontja szerint közvetlen összevetésük félrevezető. A társaság hozzátette: sem az MKIF, sem a közvélemény nem ismeri a többi ajánlattevő üzemeltetési paramétereit, így ezek alapján sem lehet érdemi összehasonlítást végezni.

Az MKIF számítása szerint az azonos rendeltetésű, visszaadási követelményeket vizsgálva az öt értékből háromnál az MKIF koncessziós szerződése támaszt szigorúbb elvárást, egy esetben pedig azonos követelményt ír elő az M6-ost jelenleg üzemeltető koncesszor feltételeivel.

A közlemény arra is kitér, hogy az MKIF-nek a meghatározott műszaki paramétereket a csomóponti ágakon is biztosítania kell, az M6 jelenlegi koncesszorára azonban ez az előírás nem vonatkozik.

A társaság szerint Vitézy Dávid képkivágása közvetlenül az ezt rögzítő bekezdés felett ér véget. Az MKIF ezért közzétette a hosszabb dokumentumrészletet is, és közölte: a történteknek következményei lesznek.

Vitézy továbbra is csak információmorzsákat szór el

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter továbbra is csak csepegteti az információkat az ügy kapcsán. Ezzel összhangaban a tárcavezető hétfőn is pusztán egy dokumentumrészletet mutatott meg, mellyel alátámasztani igyekszik állításait, a vitát eldöntő teljes megállapodást és annak valamennyi műszaki-pénzügyi mellékletét azonban továbbra sem tette közzé.